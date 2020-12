COVID-19 :

L’arrivée imminente des vacances de Noël a déclenché des inquiétudes dans de nombreux pays concernant l’avancée du coronavirus. Si l’Allemagne a annoncé dimanche qu’elle fermait jusqu’au 10 janvier prochain, aujourd’hui, c’était au tour des Pays-Bas, qui ont annoncé qu’ils durciraient leurs mesures.

Mark Rutte, Premier ministre du pays, a déclaré ce lundi la fermeture des crèches, écoles et instituts. La mesure affectera également toutes les activités non essentielles, y compris les magasins, les gymnases, les bordels et les musées. De nouvelles restrictions s’appliqueront jusqu’au 19 janvier et représente le confinement le plus rigide décrété sur le territoire depuis mars.

Discours à la nation

Après que pics d’infections à environ 10000 cas quotidiens, le plus haut président néerlandais n’a eu d’autre choix que d’appliquer ces dispositions. Cela a été communiqué à citoyens à travers un discours à la nation, dans lequel vous avez confirmé le isolement immédiat et pendant cinq semaines.

Après avoir essayé sans succès de contrôler les infections, Rutte a qualifié les mesures de “sévères et drastiques, mais vitales”. Ainsi, il a demandé à ses habitants réduire les sorties, s’isoler, ne pas voyager à l’étranger et limiter le nombre d’invités à la maison à deux et trois à Noël.

“Nous sommes conscients de projet de cette décision en tenant compte du fait que nous sommes à Noël. Ce fut une année de tristesse et de deuil pour beaucoup et de tension et de solitude ils ont affecté toutes les générations “Rutte a souligné.

Plus de 600 000 positifs

Ce lundi, les autorités sanitaires néerlandaises ont ont signalé 8 457 nouvelles infections et 34 décès par coronavirus. L’équilibre mondial se situe à 621 944 infections et 10 082 décès.