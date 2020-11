COVID-19 :

Aux Pays-Bas, la fermeture des cinémas, des théâtres, des musées et la réduction du nombre maximum de groupes en plein air de quatre à deux personnes

le gouvernement néerlandais a annoncé un renforcement de la «confinement partiel“Avec nouveau des mesures, qui comprend un appel à ne pas voyager à l’étranger avant au moins la mi-janvier, ainsi que la fermeture de cinémas, théâtres et musées et la réduction du nombre maximum de groupes en plein air de quatre à deux personnes.

Il a également menacé de déclarer un couvre-feu régional dans les municipalités les plus touchées – en particulier Rotterdam, Dordrecht et la Hollande méridionale – interdire aux gens de sortir dans la rue après un certain temps, ainsi que la fermeture des magasins et des écoles s’ils ne peuvent pas contrôler la contagion quotidiennement par COVID-19[feminine.

Je ne sais pas pour vous, mais ma tension artérielle augmente un peu chaque jour lorsque le nombre d’infections arrive. Si nous la regardons de manière raisonnable, l’image n’est pas si mauvaise, mais ce n’est certainement pas assez bonne non plus. Les patients COVID-19 sont en hausse dans les hôpitaux et les maisons de retraite », a déclaré le Premier ministre, Mark Rutte.

Lors d’une conférence de presse, il a demandé d’éviter de voyager à l’extérieur Pays Bas dans les mois à venir, y compris à Noël et jusqu’à la première quinzaine de janvier, en mettant l’accent sur la saison des sports d’hiver pour éviter ce qui s’est passé lors de la première vague, lorsque ces voyageurs ont provoqué la grande épidémie de coronavirus.

Restez à la maison et ne voyagez pas. Posez-vous toujours la question: Dois-je vraiment quitter la maison ou puis-je faire les choses différemment? N’allez pas non plus faire du shopping pour le plaisir », a souligné Rutte.

Il a également ordonné la fermeture pendant deux semaines des bibliothèques, des cinémas, des théâtres, des musées, des parcs d’attractions, des zoos et des centres communautaires, et le nombre maximum de groupes pouvant se réunir dans la rue est réduit de quatre à deux personnes actuelles, avec une limite 20 invités à un mariage et 30 à des funérailles.

De même, et pour «une question de santé physique et mentale» des citoyens, les gymnases sont maintenus ouverts, mais sans saunas, ni piscines, ni cours collectifs.

Les mesures entreront en vigueur demain, à partir de 22h00, heure locale.

Contre le confinement total pour son effet sur l’économie

Rutte a reconnu que la désescalade était “trop ​​rapide cet été”, mais a déclaré qu’il ne croyait pas qu’il soit “nécessaire” de déclarer un “confinement total” parce que “ce serait très difficile, et cela a un grand effet sur l’économie et les gens”.

Le nombre de positifs quotidiens montre depuis le week-end une tendance à la réduction des infections, avec un total de 7776 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures (jusqu’à vendredi dernier il y en avait plus de 10000 par jour), mais le La pression sur les soins médicaux reste élevée, de sorte que l’exécutif a jugé nécessaire d’appliquer ces mesures supplémentaires.

«Il y a plus de 2 600 patients atteints de COVID-19 admis dans les hôpitaux, dont 600 en USI. Chaque jour, plus de patients sont admis que sortent de l’hôpital (…). Cela frappe sans pitié les personnes âgées et les plus faibles », a ajouté le ministre de la Santé, Hugo de Jonge.

Avec des informations d’.