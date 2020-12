COVID-19 :

Covax: le programme qui cherche à garantir des vaccins pour les pays les plus pauvres 3:25

Londres . – Les pays riches ont acheté suffisamment de doses de vaccin COVID-19, trois fois plus, pour immuniser leurs populations, a déclaré un organisme de surveillance international des vaccins. Les pays en développement prennent du retard dans la course mondiale pour mettre fin à la pandémie de coronavirus, a déclaré l’agence.

Dans 67 pays plus pauvres, seule une personne sur 10 peut s’attendre à recevoir un vaccin d’ici la fin de 2021, a déclaré mercredi l’Alliance populaire pour les vaccins.

Mais dans le monde développé, où la ruée vers l’approvisionnement en vaccins a commencé dans les premières semaines et les premiers mois de la pandémie, une dose excédentaire a été commandée. Ces pays ne représentent que 14% de la population mondiale et possèdent plus de la moitié des vaccins les plus prometteurs.

États-Unis: certains états sans nombre de doses requis 0:53

Le groupe a exhorté les sociétés pharmaceutiques à partager leur technologie et leur propriété intellectuelle avec l’Organisation mondiale de la santé. Il a également demandé aux gouvernements de s’engager à envoyer des vaccins dans les pays en développement, afin de réduire la disparité économique entre les nations cherchant à sortir de la crise dévastatrice du COVID-19.

«Personne ne devrait être empêché de recevoir un vaccin qui sauve des vies en raison du pays dans lequel vous vivez ou du montant d’argent dans votre poche», a déclaré Anna Marriott, responsable de la politique de santé chez Oxfam, l’une des organisations caritatives qui ils sont membres de la People’s Vaccine Alliance, aux côtés d’Amnesty International, de Global Justice Now et d’autres.

“Mais à moins que quelque chose ne change radicalement, des milliards de personnes dans le monde ne recevront pas un vaccin sûr et efficace contre la covid-19 dans les prochaines années”, a-t-il ajouté.

L’approvisionnement en vaccins covid-19 dans le monde

Mardi, le Royaume-Uni est devenu la première nation à commencer à vacciner ses citoyens avec un vaccin COVID-19 entièrement contrôlé et autorisé. Cela marque une étape importante dans une pandémie qui a paralysé le monde.

Mais 96% des doses de vaccins Pfizer / BioNTech que la Grande-Bretagne a commencé à administrer ont été achetées par des pays riches, a déclaré la People’s Vaccine Alliance. De même, chacune des doses de Moderna, un autre candidat de premier plan dont les essais ont montré un taux d’efficacité élevé, a été achetée par des pays riches.

Ceci dit l’infirmière qui a administré le premier vaccin 2:41

Au Canada, suffisamment de doses ont été achetées pour immuniser les citoyens cinq fois si tous les principaux vaccins sont approuvés, a déclaré le groupe.

Ces perspectives contrastent fortement avec la situation dans le monde en développement.

En particulier, le groupe a identifié 67 pays les plus à risque d’être exclus de la voie de sortie de la pandémie. Cinq d’entre eux (Kenya, Myanmar, Nigéria, Pakistan et Ukraine) ont signalé plus de 1,5 million de cas combinés.

«La thésaurisation des vaccins sape activement les efforts mondiaux visant à garantir que tout le monde, partout, puisse être protégé contre le COVID-19», a déclaré Steve Cockburn, directeur de la justice économique et sociale à Amnesty International. “En achetant la grande majorité de l’approvisionnement mondial en vaccins, les pays riches ne respectent pas leurs obligations en matière de droits humains.”

Au moins 172 pays ont ou envisagent de participer à Covax, une initiative dirigée par l’Organisation mondiale de la santé qui vise à fournir un accès mondial à des vaccins efficaces contre le covid-19, selon l’organisme.

Mais une étude menée le mois dernier par le Duke University Institute for Global Health a révélé que seulement 250 millions de doses ont été confirmées comme ayant été achetées dans le cadre de ce programme.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis se réunira ce jeudi pour envisager l’octroi d’une autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin Pfizer aux États-Unis. S’il est approuvé, le pays pourrait rejoindre le Royaume-Uni dans le dosage dans les prochains jours.