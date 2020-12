COVID-19 :

Londres . – Le Canada est devenu le dernier pays à arrêter les vols en provenance du Royaume-Uni après la découverte d’une nouvelle variante du Covid-19, qui, selon les responsables, se propage plus rapidement que d’autres.

La nouvelle variante du coronavirus, qui a incité le gouvernement britannique à imposer un verrouillage de niveau 4 à Londres et au sud-est de l’Angleterre, et à resserrer les restrictions pour toute l’Angleterre pendant la période des vacances, est “incontrôlable”, a-t-il déclaré dimanche. Secrétaire à la santé Matt Hancock. Il a déclaré cela le même jour que le Royaume-Uni a battu son record quotidien de cas de coronavirus, enregistrant 35928 nouvelles infections.

La vague d’interdictions de voyager qui a suivi a isolé les voyageurs britanniques d’une grande partie de l’Europe et d’autres régions du monde. Cela a également incité la décision de tenir une réunion gouvernementale d’urgence lundi, présidée par le Premier ministre britannique Boris Johnson, a déclaré à CNN un porte-parole du bureau du Premier ministre. La réunion se concentrera sur les restrictions de mouvement international et “en particulier, le flux constant de marchandises à destination et en provenance du Royaume-Uni”, ont-ils déclaré. “D’autres réunions auront lieu ce soir et demain matin pour s’assurer que des plans solides sont en place.”

Le Canada a annoncé qu’il interdirait la plupart des voyages de passagers du Royaume-Uni à partir de dimanche à minuit pendant au moins 72 heures. Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé la nouvelle dans un tweet dimanche soir, affirmant que c’était pour «protéger» les Canadiens à travers le pays.

Les pays d’Amérique du Sud suspendent leurs vols à destination et en provenance du Royaume-Uni

En Amérique du Sud, l’Argentine, le Chili et la Colombie ont suspendu les vols directs à destination et en provenance du Royaume-Uni. L’Équateur envisage également de renforcer les mesures pour contrôler la propagation du virus.

Selon un communiqué conjoint publié dimanche par les ministères de l’Intérieur et de la Santé d’Argentine, le pays n’autorisera qu’un vol de plus depuis la Grande-Bretagne à atterrir à l’aéroport international de Buenos Aires lundi matin. Tous les vols suivants ont été annulés.

Le gouvernement chilien a annoncé sur Twitter que tous les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni seront suspendus à partir de mardi et que les voyageurs qui se sont rendus au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours devraient se mettre en quarantaine.

Le président colombien Iván Duque a également annoncé que tous les vols entre le pays sud-américain et le Royaume-Uni seraient suspendus à partir de lundi. Les voyageurs qui ont séjourné au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours devront également se mettre en quarantaine lorsqu’ils entreront en Colombie.

Restrictions en Europe en raison de la nouvelle variante du virus

Dimanche, la France a annoncé qu’elle suspendrait les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni pendant 48 heures à partir de minuit heure locale, en raison du “nouveau risque sanitaire”, a déclaré le Premier ministre Jean Castex. Par la suite, le port de Douvres et l’Eurotunnel ont annoncé des fermetures.

La République d’Irlande interdit les vols en provenance de Grande-Bretagne les lundis et mardis. “Dans l’intérêt de la santé publique, les personnes en Grande-Bretagne, quelle que soit leur nationalité, ne devraient pas se rendre en Irlande, que ce soit par voie aérienne ou maritime”, a annoncé le gouvernement irlandais dans un communiqué. L’Italie suspendra également les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni, en plus d’interdire l’entrée à toute personne qui s’est rendue en Grande-Bretagne au cours des deux dernières semaines, a déclaré dimanche le ministre de la Santé Roberto Speranza sur Facebook.

Le Portugal autorisera uniquement les citoyens portugais à arriver sur des vols en provenance du Royaume-Uni et ils devront passer un test covid-19 négatif, selon le ministre de l’Intérieur du pays.

Pendant ce temps, le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré que le pays bloquerait les voyageurs britanniques pendant 24 heures lundi par “mesure de précaution”, bien que l’interdiction puisse être prolongée si nécessaire. «Par mesure de précaution, nous avons décidé d’arrêter les vols en provenance du Royaume-Uni à partir de minuit pour une période de 24 heures, et ce qui est tout aussi important pour notre pays, de faire de même avec l’Eurostar (train), car c’est en en fait, la principale façon dont les Britanniques entrent dans notre pays. »a-t-il dit, s’adressant au programme d’information du dimanche« De Zevende Dag »de la VRT, affilié à CNN.

Dans d’autres régions

Les Pays-Bas et la Lettonie ont annoncé des interdictions plus longues sur les vols en provenance du Royaume-Uni, jusqu’à la nouvelle année. Le gouvernement néerlandais, qui a également interdit les passagers des ferries en provenance du Royaume-Uni, a déclaré que la même variante du virus avait été détectée aux Pays-Bas. L’Estonie a également annoncé la suspension du trafic aérien avec le Royaume-Uni jusqu’à la fin de l’année.

Et la République tchèque a imposé une quarantaine obligatoire de 10 jours à toute personne arrivant du Royaume-Uni à partir de dimanche.

Pour aller plus loin, l’Arabie saoudite a suspendu tous les vols internationaux pour les voyageurs, ainsi que l’entrée par les ports terrestres et maritimes, pendant une semaine. La Turquie a interdit les vols depuis le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, les Pays-Bas et le Danemark, selon l’agence d’État du pays Anadolu. Et Israël a interdit les vols entrants en provenance de Grande-Bretagne, du Danemark et d’Afrique du Sud, et interdira aux ressortissants étrangers de ces pays d’entrer dans le pays.

Restrictions strictes contre les coronavirus

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi que Londres et une grande partie du sud et de l’est de l’Angleterre, où les cas sont en augmentation, entreraient dans des restrictions de niveau 4, similaires au verrouillage observé au printemps, à peine quelques jours. après avoir réitéré sa promesse d’assouplir les règles pendant la période de Noël.

Johnson a noté que dans les zones de niveau 4 soumises aux restrictions les plus strictes, il n’y aura aucune chance de mélange de bulles domestiques à Noël. Dans les zones avec des niveaux d’alerte inférieurs en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, le mélange ne sera désormais autorisé que le jour de Noël.

Lors d’une conférence de presse convoquée à la hâte samedi, Johnson a déclaré que la variante du virus semblait se propager plus facilement et pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible que le type plus ancien et plus dominant.

Le directeur médical Chris Whitty a déclaré samedi que la nouvelle variante est responsable de 60% des infections à Londres, qui ont presque doublé la semaine dernière.

Comme avec d’autres nouvelles variantes de covid-19, celui-ci porte une empreinte génétique qui le rend facile à suivre, et il s’avère que c’est maintenant courant. Cela ne veut pas dire que la mutation l’a fait se propager plus facilement, ni nécessairement que cette variation est plus dangereuse.

Explications possibles

De nombreux experts en génétique et en épidémiologie des virus soulignent qu’il pourrait s’agir simplement d’une variation «chanceuse» amplifiée en raison d’un événement de super-propagation; ce pourrait être la mutation qui, d’une manière ou d’une autre, la fait se propager plus facilement sans causer de maladie plus grave; ou cela pourrait être par hasard.

Pourtant, le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour le covid-19 a également averti que la nouvelle variante est une “véritable source de préoccupation” et a appelé à une action urgente. Sur Twitter, Jeremy Farrar a déclaré: «Des recherches sont en cours pour mieux comprendre, mais il est essentiel d’agir d’urgence maintenant. Il n’y a nulle part au Royaume-Uni et dans le monde dont vous ne devriez pas vous inquiéter. Comme dans de nombreux pays, la situation est fragile.

La nouvelle variante du covid-19 provient du sud-est de l’Angleterre et a été identifiée au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie, a déclaré dimanche la directrice technique de l’Organisation mondiale de la santé sur le covid-19 Maria Van Kerkhove.

“Nous comprenons que cette variante a également été identifiée au Danemark, aux Pays-Bas et qu’il y a eu un cas en Australie et qu’elle ne s’est pas propagée davantage”, a-t-il déclaré dans une interview à la BBC.

Van Kerkhove a déclaré que la nouvelle variante circulait dans le sud-est de l’Angleterre “ depuis septembre ”, ajoutant: “ Nous comprenons que le virus ne provoque pas de maladie plus grave à partir d’informations préliminaires que [el Reino Unido] partagé avec nous, même si encore une fois ces études sont en cours pour observer les patients hospitalisés atteints de cette variante.

Les Londoniens fuient la capitale

Interrogé sur le calendrier des restrictions de niveau 4, qui ont effectivement replacé certaines parties du Royaume-Uni dans le verrouillage vu au printemps, Hancock a déclaré dimanche: “ Compte tenu de la rapidité avec laquelle cette nouvelle variante se propage, elle va Il sera très difficile de le garder sous contrôle jusqu’à ce que nous ayons le vaccin.

Hancock a ajouté que ce qui comptait vraiment «c’est que les gens ne se contentent pas de suivre [las nuevas medidas de Nivel 4]Au lieu de cela, tout le monde dans une zone de niveau 4 agit comme s’il avait le virus pour arrêter de le propager à d’autres personnes. (…) Tout simplement sachant qu’avec cette nouvelle variante, elle peut être contractée plus facilement s’il y a une moindre quantité de virus présente ».

«Toutes les différentes mesures que nous avons en place, nous avons besoin davantage de contrôler la propagation de la nouvelle variante que de contrôler la propagation de l’ancienne variante», a-t-il ajouté, en réponse à la question de savoir si les mesures actuelles de protection des personnes, telles que l’utilisation de masques et la règle des 2 mètres suffisait à protéger les gens de la nouvelle variation.

Pourtant, les Londoniens se sont entassés dans les trains et les autoroutes samedi soir alors qu’ils sortaient de la capitale avant les nouvelles restrictions annoncées par Johnson.

À 19 heures, samedi soir, il n’y avait pas de sièges vacants dans les trains au départ de Londres depuis différentes gares de la capitale, a rapporté PA Media. Les passagers se sont plaints de ne pas pouvoir exercer une distanciation sociale à l’intérieur des wagons.

Critique de Boris Johnson

Les scènes ont été condamnées par des politiciens et des experts en santé publique. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a qualifié l’introduction des restrictions de «dévastatrice», dans une interview à la BBC, ajoutant que les scènes dans les gares de Londres «étaient une conséquence directe de la manière chaotique dont elles se déroulaient. fait l’annonce et la dernière étape à laquelle elle a été faite.

«Je comprends pourquoi les gens veulent revoir leur mère, leur père, leurs parents plus âgés, mais je pense que c’est faux», a-t-il déclaré.

Keir Starmer, chef du parti travailliste d’opposition, a accusé Johnson de “négligence grave” en n’agissant pas plus tôt. Starmer a déclaré que le Parti travailliste soutenait les dernières restrictions sur le coronavirus mais a critiqué le Premier ministre pour avoir attendu jusqu’à la “dernière heure” pour prendre une décision.

“Il était manifestement évident la semaine dernière que le plan du Premier ministre pour un Noël gratuit pour tous était un trop grand risque”, a déclaré Starmer lors d’une conférence de presse en ligne. «Et pourtant, au lieu d’écouter les préoccupations et de les prendre au sérieux, le Premier ministre a fait ce qu’il fait toujours: il a rejeté le défi, s’est ébouriffé les cheveux et a fait un commentaire désinvolte.

«Nous sommes au courant de l’augmentation des infections et du fait que le service national de santé atteint ses capacités dans de nombreuses régions du pays depuis des semaines. Les alarmes sonnent depuis des semaines, mais le Premier ministre a décidé de les ignorer », a-t-il déclaré.

“C’est un acte de négligence grave de la part d’un Premier ministre qui, une fois de plus, a été pris au piège derrière la courbe”, a-t-il déclaré.

Arnaud Siad, James Frater, Ivana Kottasova et Nicola Ruotolo ont contribué au rapport.