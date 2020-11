COVID-19 :

Le Ministre de la Santé, Salvador Illa, a détaillé ce mardi le plan de vaccination contre Covid-19.

“Il y aura trois étapes en fonction de la disponibilité du vaccin”, a expliqué Illa. Le premier approvisionnement sera limité et se déroulera de janvier à mars. Dans un deuxième temps, les doses et les groupes de vaccination seront élargis et dureront jusqu’en juin. Un troisième permettra “de couvrir tous les groupes prioritaires”, a expliqué le ministre.

La santé a établi 18 groupes de population pour déterminer l’ordre de priorité de la vaccination. Les usagers des résidences et le personnel de santé de ces centres seront les premiers à le recevoir, selon les calculs du ministère, à partir de janvier. Ensuite, le reste du personnel de santé et les grandes personnes à charge non institutionnalisées y auront accès. Ces groupes bénéficieront d’une attention préférentielle lors de la première étape de la vaccination.

Les groupes ont été établis sur la base de plusieurs critères: risque de mortalité, exposition à la maladie, impact socio-économique et transmission de la maladie.

Illa a expliqué que l’Espagne espère recevoir environ 140 millions de doses. “Nous ferons un effort de solidarité et nous travaillons pour que d’autres pays en dehors de l’UE puissent également recevoir les vaccins”, a-t-il ajouté.

Le ministre a également expliqué que ce sera un vaccin gratuit qui sera administré par le biais du système national de santé. La santé exclut de le rendre obligatoire. «Nous partons du caractère volontaire de la vaccination», a souligné Illa.