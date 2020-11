COVID-19 :

. – Les Américains plus âgés sont meilleurs que les jeunes adultes pour suivre les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis pour atténuer la propagation du coronavirus, selon une nouvelle enquête.

Cet écart pourrait expliquer pourquoi les infections au COVID-19 ont commencé à augmenter chez les jeunes à partir de juin, selon l’équipe de la Data Foundation, un groupe de réflexion à but non lucratif qui a mené l’enquête.

La plupart des Américains rapportent qu’ils font ce qu’ils devraient, ont rapporté les chercheurs dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du CDC.

Par exemple, l’utilisation des masques faciaux est passée d’une moyenne de 78% en avril à 83% en mai, et a atteint 89% en juin, a révélé l’enquête auprès de 6 500 adultes de plus de 18 ans.

Le pourcentage d’adultes plus âgés ayant déclaré porter un masque était jusqu’à 14 points de pourcentage plus élevé, par mois, que ceux du groupe d’âge le plus jeune. ou étaient inchangés en moyenne au fil du temps.

Par exemple, l’enquête a révélé que l’utilisation du lavage des mains est passée d’une moyenne de 93% en avril à 91% en mai et a atteint 89% en juin.

Mais à presque tous les points, les adultes de 60 ans et plus ont surpassé tous les autres groupes d’âge. Plus les gens étaient jeunes, moins ils suivaient systématiquement les directives.

«Les adultes plus âgés peuvent être plus préoccupés par le COVID-19, en raison de leur risque plus élevé de maladie grave par rapport aux adultes plus jeunes. Les jeunes adultes peuvent également être moins susceptibles d’adopter des comportements atténuants en raison de facteurs sociaux, développementaux et pratiques », ont écrit les chercheurs.

«Atteindre ces groupes (jeunes adultes et autres qui ne sont pas actuellement engagés dans des comportements d’atténuation) par des canaux spécifiques, des dirigeants de confiance et influents aux niveaux national, étatique et local peut améliorer stratégies de santé publique essentielles pour protéger les personnes de tous âges en empêchant la propagation du SRAS-CoV-2 ».