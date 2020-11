COVID-19 :

. – Les personnes de groupe sanguin O peuvent être moins vulnérables au COVID-19 et sont moins susceptibles de tomber gravement malades, selon deux études publiées mercredi. Les experts disent que des recherches supplémentaires sont nécessaires.

La recherche fournit davantage de preuves que le groupe sanguin (également appelé groupe sanguin) peut jouer un rôle dans la sensibilité d’une personne aux infections et sa probabilité d’avoir un épisode grave de la maladie. Les raisons de ce lien ne sont pas claires et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer quelles implications, le cas échéant, il a pour les patients.

Les études ajoutent aux preuves croissantes

Une étude danoise a révélé que parmi 473654 personnes testées pour le COVID-19, seulement 38,4% du groupe sanguin O étaient positives, bien que parmi un groupe de 2,2 millions de personnes fait le test, ce groupe sanguin représentait 41,7% de la population.

Dans l’autre étude, des chercheurs canadiens ont constaté que parmi 95 patients atteints de covid-19 gravement malades, une proportion plus élevée de groupe sanguin A ou AB (84%) nécessitait une ventilation mécanique par rapport aux patients de groupe sanguin O ou B C’était 61%.

L’étude canadienne a également révélé que les personnes de groupe sanguin A ou AB avaient un séjour plus long en unité de soins intensifs, une médiane de 13,5 jours, comparativement à celles de groupe sanguin O ou B, qui avaient une médiane de neuf jours.

«En tant que médecin … j’ai en tête quand je regarde les patients et que je les stratifie. Mais pour ce qui est d’un marqueur définitif, nous avons besoin de résultats répétés dans de nombreuses juridictions qui montrent la même chose », a déclaré le Dr Mypinder Sekhon, médecin de soins intensifs au Vancouver General Hospital et auteur de l’étude canadienne.

«Je ne pense pas que cela remplace d’autres facteurs de risque de gravité tels que l’âge et les comorbidités, etc. Colombie britannique.

«Si vous êtes du groupe sanguin A, vous n’avez pas besoin de paniquer. Et s’il est du groupe sanguin O, il n’est pas libre d’aller dans les pubs et les bars.

Pas besoin de s’inquiéter

La plupart des humains appartiennent à l’un des quatre groupes sanguins: A, B, AB ou O. Aux États-Unis, les groupes sanguins les plus courants sont O et A.

Cela fait très peu de différence dans la vie quotidienne de la plupart des gens, sauf si vous devez recevoir une transfusion sanguine. Les gens ne devraient pas non plus être indûment préoccupés par le lien entre le groupe sanguin et le COVID-19, a déclaré le Dr Torben Barington, auteur principal de l’article danois et professeur de clinique à l’hôpital universitaire d’Odense et à l’Université du Danemark du Sud.

“Nous ne savons pas s’il s’agit d’une sorte de protection du groupe O, ou s’il s’agit d’une sorte de vulnérabilité dans les autres groupes sanguins”, a-t-il déclaré.

“Je pense que cela présente un intérêt scientifique, et lorsque nous découvrirons quel est le mécanisme, nous pourrons peut-être l’utiliser de manière proactive en ce qui concerne le traitement.”

Dans l’étude danoise, les chercheurs ont analysé des données sur des individus danois qui ont été testés entre le 27 février et le 30 juillet, et la distribution des groupes sanguins parmi ces personnes a été comparée aux données de personnes qui n’avaient pas été testées. Ils ont constaté que le groupe sanguin n’était pas un facteur de risque d’hospitalisation ou de décès dû au COVID-19.

Les deux études ont été publiées dans la revue Blood Advances.

Bien qu’il existe plusieurs théories, les chercheurs ne savent pas encore quel mécanisme pourrait expliquer le lien entre les différents groupes sanguins et le COVID-19.

Sekhon a déclaré que cela pourrait s’expliquer parce que les personnes de groupe sanguin O ont moins de facteur de coagulation clé, ce qui les rend moins sujettes aux problèmes de coagulation sanguine. La coagulation a été un facteur majeur de la gravité du Covid-19.

D’autres explications possibles concernent les antigènes des groupes sanguins et la façon dont ils affectent la production d’anticorps qui combattent l’infection. Ou cela pourrait être lié à des gènes associés aux groupes sanguins et à leur effet sur les récepteurs du système immunitaire.

«C’est une observation scientifique intéressante et répétée qui justifie vraiment un travail plus mécaniste», a-t-il déclaré.

«Question de recherche importante»

Les résultats des deux nouvelles études fournissent «des preuves plus convergentes que le groupe sanguin peut jouer un rôle dans la susceptibilité d’une personne à l’infection à covid et sa probabilité d’avoir un épisode grave de covid-19», a déclaré le Dr. Amesh Adalja, chercheur principal au Centre de l’Université Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire de Baltimore, qui n’a participé à aucune des études.

Une étude distincte, publiée dans le New England Journal of Medicine en juin, a trouvé des données génétiques chez certains patients atteints de COVID-19 et des personnes en bonne santé suggérant que ceux avec du sang de type A couraient un risque accru d’infection, et ceux avec du sang de type O étaient à un risque moindre.

Cette étude génétique précédente, ainsi que les deux nouvelles études dans Blood Advances, “suggèrent que c’est un phénomène réel que nous voyons”, a déclaré Adalja, dont le travail se concentre sur les maladies infectieuses émergentes.

«Bien que nous ne soyons pas tout à fait au point où cela est à toute épreuve, c’est clairement suggestif et nous n’avons rien vu d’incohérent. Le même schéma a suggéré avec le groupe sanguin O, qui a tendance à être celui qui se démarque », a expliqué Adalja.

Adalja garantit que les groupes sanguins et leur sensibilité à diverses infections ont déjà été étudiés dans la littérature médicale. Par exemple, la recherche suggère que les personnes de groupe sanguin O semblent être plus sensibles à l’infection par le norovirus.

En ce qui concerne le nouveau coronavirus responsable de la covid-19, «Nous devons découvrir le mécanisme et le comprendre au niveau moléculaire pour pouvoir dire avec certitude comment cela se produit: qu’il s’agit vraiment du groupe sanguin O et non de quelque chose que vous associez au groupe sanguin Ou “, a souligné Adalja.

“Nous commençons à en voir suffisamment maintenant pour que je pense que c’est une question de recherche importante à laquelle répondre”, a-t-il déclaré. «Il y a plus de science à faire ici, mais il me semble qu’il y a plus de preuves accumulées pour cette hypothèse.