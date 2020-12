COVID-19 :

La première entreprise à annoncer avoir développé un vaccin efficace contre COVID-19 était Pfizer. Cela a fait que le précurseur en autorisant la vaccination de ses citoyens a été Royaume-Uni, qui a commencé à le faire le 8 décembre. En dépit d’être un remède sûr, pas de risque nul pour tout le monde, comme c’est le cas par exemple avec la grippe.

À cause de cela, certains groupes de personnes ne pourront pas recevoir le vaccin à son arrivée en Espagne, quelque chose qui se produira dans moins d’un mois, comme le rapporte Salvador Illa, ministre de la Santé. Un rapport du Comité britannique sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) et de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis il détaille qui ne doit pas être administré.

Moins de 16 ans

En ce moment, ils existent données très limitées sur le vaccin chez les adolescents et ne sera pas utilisé chez les enfants de moins de 16 ans. Comme l’a souligné Business Insider, dans les essais cliniques de Pfizer personne de moins de 12 ans n’y a participé et l’échantillon des 12-15 ans n’est pas assez grand ainsi que d’évaluer les risques existants en cas d’inoculation du remède.

Personnes immunodéprimées ou personnes ayant des problèmes de coagulation

Dans le premier cas, le JCVI recommande de ne pas vacciner les personnes “qui sont cliniquement extrêmement vulnérables, ont un certain degré d’immunosuppression ou sont immunodéprimés, car ils peuvent ne pas répondre aussi bien au vaccin. “Mais ce qu’ils ont évalué est “Vaccination des contacts familiaux d’individus immunodéprimés”.

Pour sa part, dans le second cas les personnes prenant des anticoagulants comme Sintrom ne sont pas conseillées ou avez des problèmes de coagulation. Dans votre cas, injection intramusculaire, comme c’est le cas avec le vaccin Pfizer est contre-indiqué.

Enceinte et allaitante

Pour la FDA, les femmes enceintes et allaitantes font partie des groupes pour lesquels la vaccination n’est pas recommandée. La raison alléguée est qu ‘”il n’y a actuellement pas suffisamment de données pour obtenir conclusions sur votre sécurité “.

Pendant ce temps, les autorités britanniques mettent en garde de ne pas se faire vacciner ces femmes qui peuvent être enceintes ou qu’ils prévoient de rester «dans les trois mois suivant la première dose». Ceci est dû au fait il n’y a aucune information sur la façon dont le remède peut affecter la fertilité des femmes car les études animales ne sont pas terminées.