L’Agence européenne des médicaments (EMA) a signalé qu’elle était la cible d’une cyberattaque, dans laquelle Certains documents liés au dépôt réglementaire du vaccin COVID-19 ont été consultés illégalement. Les sociétés Pfizer et BioNTech ont été piratées dans l’un des serveurs de l’EMA. Les porte-parole des deux sociétés ont assuré qu’aucun système lié à l’identification des patients impliqués dans les études n’était violé.

Les informations déformées

Les documents obtenus par les hackers comprennent des courriels confidentiels, datés de novembre 2020, entre l’Agence, Pfizer et BioNTech, concernant les processus liés aux essais vaccinaux. La majorité de les informations obtenues par les hackers ont été manipulées et diffusées, avant la diffusion officielle, dans l’intention de saper la confiance du public dans le vaccin lui-même.

L’Agence européenne des médicaments avait déjà signalé, début décembre, qu’elle avait été la cible d’une cyberattaque, bien que les détails de l’événement n’aient pas été fournis. Cyber-attaque a eu lieu pendant que l’EMA évaluait les deux vaccins COVID-19: celui de Pfizer-BioNTech, qui a finalement approuvé et recommandé à la Commission européenne le 21 décembre, et celui de Moderna quelques jours plus tard, le 6 janvier.

L’agence a annoncé avoir reçu une autre demande d’enregistrement conditionnel sur le marché de l’Union européenne, pour le vaccin COVID-19, développé en collaboration avec AstraZeneca et l’Université d’Oxford, qui pourrait être approuvée d’ici fin janvier.

La véritable cible de la cyberattaque sur l’EMA

Selon l’agence basée aux Pays-Bas, la principale cible de l’attaque de ces cybercriminels est la désinformation de la population, répandant des données erronées et sapant la confiance dans les vaccins.

Entreprise italienne de cybersécurité Yarix découvert des indices sur un forum darknet, ou dark web, avec le titre «faux vaccins», publié le 30 décembre. Yarix affirme également que la véritable intention des cybercriminels est de divulguer des informations et de nuire considérablement à la réputation et à la crédibilité de l’EMA et des entreprises de fabrication.

Cependant, Lukasz Olejnik, consultant en cybersécurité, assure que les intentions de ces hackers sont beaucoup plus larges et leurs objectifs se veulent globaux. Cette diffusion d’informations a le potentiel de semer la méfiance dans le processus mené par l’EMA, les vaccins et la vaccination en Europe en général. Selon Olejnik, il s’agit d’une opération sans précédent visant la validation du matériel pharmaceutique, qui affectera négativement la santé des Européens, si elle parvient à réduire la confiance dans le vaccin.

L’Agence européenne des médicaments indique que les autorités policières spécialisées prennent déjà les mesures correspondantes et nécessaires, dans le cadre du piratage informatique, et une enquête pénale est en cours.

Critiques de l’Agence européenne des médicaments

L’EMA a fait l’objet de vives critiques par l’Allemagne et d’autres pays membres de l’Union européenne, en décembre, pour ne pas avoir approuvé plus rapidement les vaccins contre le COVID-19. L’Agence avait émis sa première recommandation pour le vaccin Pfizer / BioNTech, plusieurs semaines après que l’injection ait reçu l’approbation en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada.

Différents porte-parole de l’EMA indiquent qu’étant donné le nombre dévastateur de victimes que la pandémie lance, il est urgent pour la santé publique de mettre les vaccins à la disposition des citoyens de l’UE dès que possible. Mais il a insisté sur le fait que, malgré cette urgence, les décisions de recommander l’application de vaccins sont fondées sur la force des preuves scientifiques concernant la sécurité, la qualité et l’efficacité.

Service de renseignement étranger?

Documents piratés contenait des informations confidentielles sur le processus d’évaluation, d’approbation et de distribution des nouveaux vaccinsa déclaré l’Agence, et ils sont manipulés et diffusés avec des données erronées.

La télévision néerlandaise NOS a rapporté avoir vu des documents publiés en ligne montrant a suggéré que l’EMA avait subi une forte pression de la Commission européenne à approuver les vaccins dans les plus brefs délais. Selon NOS, l’EMA n’a pas confirmé si ces extraits, qui ont été publiés sur un forum Internet russe, étaient authentiques.

On parlait d’un service de renseignement étranger derrière le piratage, comme l’ont rapporté certains médias allemands. Mais on ne sait pas encore comment et où les données ont été publiées, et il n’a pas été possible de déterminer jusqu’à présent qui ou qui est derrière ces attaques.

Il y a quelques jours, la société IBM a révélé que des pirates tentent d’infiltrer les entreprises impliquées dans le processus de réfrigération des vaccins, qui offrent des services cruciaux dans la logistique de distribution.

Le directeur de l’Agence européenne des médicaments, Emer Cooke, a confirmé que l’Agence était la cible de cyberattaques au cours des deux dernières semaines. Cependant, il assure que les attaques reçues n’auront pas d’impact sur les délais fixés pour l’administration des vaccins, car ils sont pleinement opérationnels.

