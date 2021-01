COVID-19 :

Un nouveau groupe d’agents de la police nationale de la péninsule est déjà arrivé aux îles Canaries pour s’occuper des tâches de surveillance, de garde et d’attention aux immigrants illégaux qui continuent d’arriver dans l’archipel au début de 2021. Ces agents continuent d’appartenir aile Unité d’intervention de la police, qui est la même unité à laquelle il appartenait Antonio Martin, l’agent décédé après avoir été infecté par Covid-19 au cours du même service que les policiers récemment débarqués aux Canaries effectueront. Pour cette raison, les collègues d’Antonio insistent depuis plusieurs jours pour que le protocole sanitaire, la fourniture de masques aux policiers et les itinéraires de déplacement des unités soient revus. Et maintenant que le relais a lieu, il est temps de savoir si vos demandes ont été satisfaites.

Pour commencer, les tests PCR. Dans le cas de l’agent décédé, au moins deux agents qui avaient été testés négatifs aux tests antigéniques ont fini par être positifs par PCR. Pour cette raison, plusieurs syndicats de police ont souligné la nécessité de changer le type de test afin que les résultats soient plus fiables. En fait, c’est JUPOL qui a envoyé une circulaire urgente au Ministre de la santé de la Junta de Andalucía pour ce qu’ils considèrent comme un risque pour la santé publique. JUPOL a souligné dans sa note qu’un faux diagnostic pourrait poser un risque pour la santé de cette communauté car l’envoi d’unités de Séville et Malaga aux commissions de service qui se déroulent dans les îles Canaries. Ce qui pose problème, en outre, c’est que ces agents, après deux semaines de service continu, bénéficient généralement de jours de congé et certains d’entre eux les passent même dans d’autres régions d’Espagne. Eh bien, un jour avant de se rendre aux Canaries, les presque 80 nouveaux agents sont venus passer un test, oui, mais pour les antigènes, le même type de test que ceux qui débarquent en Andalousie le jour de la relève.

Vols commerciaux avec escales

Un autre des points délicats que ces policiers soulignent est l’itinéraire suivi à la fois par ceux qui partent et ceux qui reviennent pour rejoindre leur destination ou regagner leurs bases. Comme l’a expliqué OKDIARIO dans le cas du policier décédé Antonio Martin, l’agent infecté et ses compagnons, parmi lesquels il y avait au moins un autre positif, sont revenus des îles Canaries sur un vol régulier. C’est ainsi que les composants de la nouvelle équipe ont également voyagé, sur des vols commerciaux, d’abord de Séville à Madrid, puis de Madrid à Gran Canaria.

Mais là où il y a un problème sérieux, c’est lors de la fourniture du service aux îles Canaries. Les agents qui reviennent maintenant de ce service ont prévenu leurs collègues que les équipements de protection sanitaire dont ils disposaient pendant leur travail n’ont pas été adéquats et parfois insuffisants. Masques chirurgicaux, gel désinfectant et rien d’autre. De quoi auraient-ils besoin? Ils assurent que dans des quarts de travail allant jusqu’à 12 heures, au cours desquels il peut y avoir des moments de contact étroit avec des immigrants illégaux, le minimum pour ces policiers serait des masques de sécurité et des lunettes de protection, en plus des gants en nitrile, il y a des plongeurs pour nous protéger et nous ne le mentionnons même pas car cela semble impossible », ironise certains des agents contactés par ce journal.

FPP2 dans la valise

Fatigués d’attendre, plusieurs de ces policiers ont emballé des cartons de masques FPP2, de gants et de gels afin qu’ils puissent être trouvés ou, pire encore, introuvables, dans la jetée de Barranco Seco ou d’Arguineguín. La situation de ces agents se complique encore au fil des jours. Peu à peu, la situation passe de la simple garde et de la surveillance à des moments d’intervention directe auprès de certains immigrants.

Un groupe d’immigrants clandestins qui portaient ces couteaux a affronté la Garde civile lors d’une bagarre à Gran Canaria.

Sans aller plus loin, hier soir, un groupe de ces immigrants clandestins a affronté une patrouille de la Garde civile après une combat violent dans l’un des complexes hôteliers où ils séjournent Mogan. Les officiers ont dû affronter un groupe d’hommes armés de couteaux à proximité de l’hôtel. Ce n’est pas un incident isolé. La veille du Nouvel An dernier, une altercation similaire a nécessité l’intervention de la police. «Si vous envoyez des policiers pour garder un endroit où de plus en plus de personnes arrivent chaque jour, il est facile de prévoir que ces policiers devront interagir étroitement avec ces personnes. Le minimum, c’est qu’on nous donne les moyens nécessaires », précise l’un des agents qui attendent deux semaines de service à l’avance.