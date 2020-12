COVID-19 :

Les serveurs des bars et restaurants rapportent que plus ils exigent que les clients portent des masques ou maintiennent une distance saine, moins ils reçoivent de pourboires.

83 pour cent des Serveurs de Restaurants Oui pubs des États-Unis a vu conseils pendant la pandémie et 67% ont constaté que lorsqu’ils essaient d’amener les clients à se conformer aux protocoles COVID-19[feminineleur laisser moins d’argent que d’habitude pour le service, selon une nouvelle étude.

L’organisation Un salaire équitable, qui encourage tous les États du pays à accorder à ces travailleurs, pour la plupart des femmes et de couleur, le salaire minimum intégral, indépendamment de ce qu’ils reçoivent comme pourboires, a interrogé 1675 personnes qui servent le public dans des établissements où la nourriture est servie savoir si la pandémie a entraîné des changements d’attitude chez les clients.

L’enquête a été menée en New York, Massachusetts, Nouveau pull, Illinois, Pennsylvanie Oui Washington DC, par téléphone et email entre le 20 octobre et le 10 novembre.

Un salaire équitable met en évidence les niveaux élevés de chômage qui a subi le Serveurs en raison de la fermeture de restaurants et de bars en raison de confinement et de problèmes rencontrés, dont une augmentation harcèlement sexuel, à la réouverture avec restrictions de ces établissements.

L’organisation considère comme un «héritage de l’esclavage» qu’au niveau fédéral le salaire de ces travailleurs est fixé à 2,13 dollars de l’heure, en dessous du salaire minimum, et que pour subvenir à leurs besoins, ils dépendent de la conseils des clients, comme cela se produit dans 43 États du pays.

Dans seulement sept États – Californie, Oregon, Washington, Nevada, Montana, Minnesota et Alaska – les restaurants sont tenus de payer le salaire minimum à leurs employés, note One Fair Wage.

“Ces travailleurs sont devenus des gendarmes de santé publique incontournables et de facto, car ils doivent faire respecter les protocoles d’utilisation des masques faciaux et de sécurité à distance dans l’un des environnements les plus dangereux pour la propagation de la pandémie”, précise l’organisation non gouvernemental.

Sur les 83% de ceux qui ont dit conseils est tombé pendant la pandémie, 66 pour cent ont réduit la réduction d’au moins la moitié.

78% ont déclaré avoir vécu ou été témoins d’un comportement hostile par les clients à leurs efforts pour appliquer les protocoles anti-COVID-19.

Les gens travaillent sur la terrasse d’un bar et d’un restaurant portant des masques faciaux au milieu de la pandémie de coronavirus à Los Angeles, en Californie. Photo .

En fait, 67% ont déclaré avoir reçu moins de pourboire que d’habitude après avoir été invités à porter des masques ou à se distancer.

One Fair Wage note que 60 pour cent des travailleurs bénéficiant de pourboires n’ont pas été en mesure d’accéder aux allocations de chômage parce que leurs salaires sont si bas qu’ils ne sont pas admissibles.

L’étude, dont le titre est une phrase qu’un client a dite à une serveuse (Enlevez votre masque pour voir quel conseil je vais vous laisser), consacre un chapitre harcèlement sexuel de serveuses et baristas et publie une longue liste de commentaires similaires à celui mentionné.

43% des travailleuses interrogées ont déclaré avoir subi ou été témoins de commentaires sexuels non désirés spécifiquement liés aux protocoles de prévention du COVID-19.

En ce qui concerne l’exposition au coronavirus, 10% des personnes interrogées ont déclaré avoir été infectées et 44% ont déclaré que dans le restaurant où elles travaillent, il y a eu un ou plusieurs employés qui ont contracté la maladie, indique l’étude, à laquelle plusieurs universitaires et experts ont collaboré. universités

Etat Uni, le pays avec le plus de cas et de décès dus COVID-19[feminine Le monde connaît un rebond de la pandémie cet automne.

Samedi, il a enregistré 229 859 nouvelles infections et a battu le record des infections vendredi (225 594), selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.

Par ailleurs, ce samedi 2 527 nouveaux décès ont été enregistrés par rapport à vendredi.

Avec des informations d’.