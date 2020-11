COVID-19 :

Êtes-vous convaincu que le vaccin contre le covid-19 sera sans danger? 3:53

. – La star du baseball Yogi Berra a dit un jour: “Il est difficile de faire des prédictions, en particulier sur l’avenir.”

Yogi Berra ne savait rien de la covid-19 – il est décédé il y a cinq ans – mais sa nomination s’applique au développement d’un vaccin contre le nouveau coronavirus.

Au cours des six derniers mois, les sociétés pharmaceutiques ont fait diverses prédictions sur le moment du vaccin Covid-19 qui se sont révélées fausses.

Un exemple récent est de Pfizer. La société avait déclaré pendant des semaines qu’elle saurait d’ici la fin octobre si son vaccin fonctionne ou non, mais mardi, lors d’un appel d’investisseurs, le PDG de la société a fondamentalement exclu cette possibilité.

Alors que Pfizer et d’autres sociétés ont parfois nuancé leurs déclarations, à d’autres moments, elles ont été plus définitives sur leurs projections.

Les scientifiques disent que cela devrait nous guider à mesure que nous nous rapprochons du vaccin: ne croyez pas tout ce que vous entendez, car le test et la fabrication de vaccins sont notoirement imprévisibles.

«Des choses inattendues se produisent tout le temps dans le développement de vaccins», a déclaré le Dr Nelson Michael, un spécialiste des vaccins de l’armée qui a travaillé sur plus de 20 essais cliniques de vaccins. “Il y a des tonnes de changements inattendus, et il est important de comprendre cela”, a-t-il ajouté.

Il y a des responsables de la santé qui ont également fait des déclarations à l’avenir. Cependant, en général, ils ont été plus vagues que ceux des sociétés pharmaceutiques.

La semaine dernière, le directeur des National Institutes of Health, le Dr Francis Collins, a déclaré au National Press Club qu’il restait «prudemment optimiste» sur le fait que les États-Unis pourraient avoir un vaccin Covid-19 sous licence d’ici la fin de l’année. Mais il a averti que “cela pourrait prendre plus de temps”.

Le Dr Paul Offit, membre du comité consultatif sur les vaccins de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, a déclaré que les sociétés pharmaceutiques feraient bien d’arrêter de prévoir leur calendrier.

“Les entreprises devraient cesser de faire des prédictions, car la nature donne à réfléchir”, a déclaré Offit.

Quand ils ont prétendu avoir un vaccin “ presque parfait ”

En septembre, Ugur Sahin, PDG de BioNTech, qui travaille avec Pfizer sur son vaccin COVID-19, a déclaré à CNN que le vaccin de la société était “presque parfait”.

Les scientifiques interrogés pour ce rapport ont frissonné à l’idée de décrire un vaccin comme “presque parfait” alors qu’il n’a pas encore été complètement étudié dans des essais à grande échelle. Le vaccin de Pfizer, ainsi que trois autres, sont toujours en phase 3 d’essais cliniques aux États-Unis. Personne ne sait s’ils fonctionnent, encore moins s’ils fonctionnent presque parfaitement.

Pfizer et une autre société pharmaceutique, Moderna, utilisent un nouveau type de technologie dans leurs vaccins covid-19 qu’aucun vaccin sur le marché n’a jamais utilisé.

Offit a déclaré que seul était un motif de prudence.

«Ce virus existe depuis moins d’un an et provoque une variété de découvertes cliniques que nous n’aurions jamais prévues. Et maintenant, nous allons le contrer avec un vaccin qui n’a pas d’expérience commerciale? Que diriez-vous d’un peu d’humilité ici? », A déclaré Offit, membre du comité consultatif de la FDA sur les vaccins et les produits biologiques connexes.

Selon une déclaration de BioNTech envoyée à CNN, le commentaire de Sahin «était basé sur des réponses préliminaires d’anticorps et de lymphocytes T et sur un profil d’innocuité favorable observé dans l’étude jusqu’à présent. Il a également souligné qu’il est nécessaire d’attendre des données d’efficacité qui ne sont pas encore disponibles.

Le directeur général de Pfizer a fait des prédictions sur le moment où il deviendra clair si un vaccin fonctionne ou non.

Le 8 septembre, Albert Bourla a déclaré à l’émission Today, «nous aurons une réponse d’ici la fin octobre» sur l’efficacité du vaccin. «Notre modèle, notre scénario de base, prédit que nous aurons une réponse d’ici la fin du mois d’octobre. Bien sûr, ce n’est qu’une prédiction », a-t-il ajouté.

Le 16 octobre, Bourla a fait un commentaire similaire dans une lettre ouverte sur le site Web de son entreprise. «Nous saurons peut-être si notre vaccin est efficace ou non d’ici la fin octobre», a-t-il déclaré.

Mais lors de l’appel des investisseurs de mardi, cinq jours seulement avant la fin du mois, Bourla a déclaré que la société n’avait pas encore vu les données sur ses vaccins. La première chance pour Pfizer de voir ces données sera lorsque 32 personnes participant à son test tomberont malades du COVID-19, et Bourla a déclaré aux investisseurs que cela ne s’était pas encore produit.

Atteindre ces 32 cas de coronavirus ne donnera pas à l’entreprise les données dont elle a besoin. Un groupe d’experts indépendant devra examiner ces cas, et cela peut prendre au moins une semaine, a déclaré Bourla aux investisseurs. Cela signifie que les données n’ont pas pu être fournies en octobre, comme l’avait prédit Bourla.

CNN a contacté Pfizer pour obtenir une réponse.

«Je ne pense pas que nous ou notre PDG avons dit que le monde devrait absolument s’attendre à une annonce d’ici la fin du mois. Au contraire, il y avait une chance que nous connaissions l’efficacité d’ici la fin du mois. Rien n’a changé », selon un porte-parole de l’entreprise.

Les prévisions de l’Université d’Oxford sur les résultats de septembre

Pfizer n’est pas la seule entreprise à avoir fait des prédictions qui sont peu susceptibles de se réaliser ou qui ne se réalisent plus.

En avril, Sarah Gilbert, une chercheuse d’Oxford, a déclaré au Times au Royaume-Uni qu’elle était “sûre à 80%” que le vaccin que son équipe développait fonctionnerait. Ceci bien qu’à cette époque, Oxford n’avait même pas commencé ses essais cliniques de phase 3.

En mai, CNN a demandé au chercheur d’Oxford, le Dr Adrian Hill, quand le test universitaire se terminerait.

«Je suppose que juillet serait (une date limite) bien. Le mois d’août est plus probable. Cela pourrait être septembre », a-t-il dit. “Nous visons septembre, mais nous espérons terminer plus tôt.”

Septembre allait et venait. Même maintenant, l’essai de phase 3 d’Oxford est toujours en cours.

“Nous avons vu avec cette pandémie que la propagation et les taux de transmission ont fluctué, ce qui rend difficile la prévision, et des mesures importantes pour contrôler les cas, comme la fermeture définie par le gouvernement britannique, ont ralenti le taux de transmission” a écrit un porte-parole d’Oxford dans un e-mail à CNN. “Nous avons toujours soutenu que si la transmission reste élevée, nous pourrions obtenir suffisamment de données en quelques mois pour voir si le vaccin fonctionne, mais si les niveaux de transmission diminuent, ce processus pourrait prendre plus de temps”, a-t-il ajouté.

Les virus et les vaccins sont imprévisibles

La propagation d’un virus est imprévisible. Et les experts en vaccins disent que c’est exactement pourquoi les sociétés pharmaceutiques devraient éviter de faire des prédictions.

Dans les essais de phase 3, les sociétés pharmaceutiques vaccinent les participants à l’étude et vérifient ensuite s’ils sont infectés au cours de leur vie quotidienne. Lorsque les taux de virus chutent, moins de participants sont infectés, ce qui ralentit le test.

Même une fois les essais cliniques terminés, des problèmes de fabrication peuvent survenir. Cela s’est produit dans de nombreux vaccins et pourrait également se produire avec le vaccin covid-19.

«Les gens ne pensent pas à la fabrication, mais la fabrication a tué beaucoup de produits», a déclaré Norman Baylor, ancien directeur du Bureau de recherche et d’examen des vaccins de la FDA.

Les médicaments utilisent souvent des produits chimiques, mais les vaccins traitent du matériel vivant et en développement, qui ne se déroule pas toujours comme prévu.

“C’est plus sauvage et plus fou quand vous impliquez des systèmes vivants”, a déclaré Baylor. «Faire un vaccin, c’est beaucoup comme cuisiner. Une recette peut bien fonctionner un jour mais pas le lendemain », a-t-il ajouté.

C’est pourquoi les experts en vaccins disent que les plans les mieux conçus peuvent mal tourner.

«Le meilleur des cas ne se produit jamais», a déclaré Michael, directeur du Centre de recherche sur les maladies infectieuses de l’Institut de recherche de l’armée Walter Reed. “Des bosses et des verrues surviennent lors du développement du vaccin”, a-t-il ajouté. Des bosses et des verrues surviennent lors du développement du vaccin.

Ou, pour citer une fois de plus Berra: «ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini».

John Bonifield et Sierra Jenkins de CNN Health ont contribué à cette histoire.