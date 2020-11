COVID-19 :

. – Le fonds souverain russe a déclaré mercredi qu’une première analyse des données de son vaccin contre le coronavirus, Spoutnik, V suggère qu’il est efficace à 92%.

L’analyse intermédiaire est intervenue après 20 cas confirmés de COVID-19 parmi les participants à l’essai de phase 3 qui ont reçu le vaccin ou un placebo, selon un communiqué de presse du Fonds d’investissement direct russe.

Le RDIF, qui a financé la production du vaccin et est responsable de sa vente dans le monde, a déclaré que plus de 20000 personnes ont reçu leur première dose du vaccin dans le cadre de l’essai de phase 3 et 16000 participants ont reçu la deuxième dose.

L’annonce de la Russie fait suite à l’annonce de Pfizer et BioNTech lundi selon laquelle leur vaccin COVID-19 était efficace à plus de 90%. Cependant, l’analyse intermédiaire de Pfizer était basée sur plus de 90 cas confirmés de coronavirus parmi les participants à l’essai. Pfizer a déclaré lundi avoir recruté 43 538 participants dans son essai de phase 3 et que 38 955 volontaires avaient reçu une deuxième dose. Les vaccins sont différents; Alors que Pfizer est basé sur une plate-forme d’ARN messager, celui de Russie est basé sur un vecteur adénoviral inactivé.

Selon le communiqué de presse du RDIF, aucun événement indésirable inattendu n’a été identifié au cours de l’essai de phase 3. Certains de ceux qui ont reçu le vaccin russe ont eu des événements indésirables mineurs à court terme tels que douleur au site d’injection, syndrome similaire à grippe, y compris fièvre, faiblesse, fatigue et maux de tête.

L’essai de phase 3 russe se poursuivra pendant encore six mois et les données de l’essai seront publiées dans une revue médicale internationale après examen par les pairs, a indiqué le RDIF dans un communiqué.

Le RDIF a déclaré à CNN que la Russie publierait le protocole d’essai clinique pour Spoutnik-V en novembre et que la prochaine analyse intermédiaire portera sur 39 cas de coronavirus.

Outre les essais de phase 3 en cours, en septembre, le vaccin a été administré pour la première fois à un groupe de volontaires des «zones rouges» des hôpitaux russes. Ils ont examiné 10 000 volontaires vaccinés, y compris des médecins et d’autres groupes à haut risque, a déclaré le RDIF, et “ont confirmé le taux d’efficacité du vaccin de plus de 90 pour cent”.

La Russie a suscité des critiques lorsqu’elle a annoncé le premier vaccin contre le coronavirus au monde approuvé pour un usage public en août, avant même la fin des essais cruciaux de phase 3.

Les résultats des premiers tests humains de Spoutnik V ont été publiés dans The Lancet en septembre. Seules 76 personnes ont participé à l’essai, trop peu pour déterminer si le vaccin russe était sûr et efficace. Mais le rapport évalué par les pairs indique que seuls des effets indésirables légers ont été signalés et que le vaccin a déclenché une réponse immunitaire chez les participants à l’essai.

De Zahra Ullah de CNN à Moscou et Jamie Gumbrecht de CNN Health à Atlanta