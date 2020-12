COVID-19 :

Les premiers vaccins devraient arriver lundi matin à 145 des 600 points de vaccination établis pour couvrir tout le pays

Les premiers camions de livraison express a commencé ce dimanche à quitter l’usine Pfizer de Portage, Michigan, avec le Premiers conteneurs de vaccins COVID-19, qui mèneront à leurs destinations dans tout le pays à partir de lundi être injecté dans les premiers membres des groupes à risque.

À première heure du matin les camions des opérateurs logistiques ont commencé à quitter l’usine pharmaceutique Fedex et UPS, qui collaborent et travaillent ensemble pour faciliter la distribution des flacons qui doivent être transportés à des températures ultra-froides tout au long de leur voyage.

Comme assuré ce samedi par le chef de l’opération Warp Speed ​​(Plus rapide que la vitesse de la lumière), le général de la Armée Gus Perna, les premiers vaccins devraient arriver lundi matin à 145 des 600 points de vaccination établis pour couvrir ce vaste pays.

Le reste des points devrait commencer à avoir vaccins disponibles un ou deux jours plus tard, avec lequel dans une plus ou moins grande mesure les 50 Etats du pays auront accès au vaccin pour vacciner les populations prioritaires: dans un premier temps, les personnes qui vivent ou travaillent dans les maisons de retraite et les personnels de santé qui Vous vous exposez à la maladie en combattant la pandémie en première ligne.

Au début, ils devraient quitter l’usine Pfizer de Michigan et d’un autre dans le Wisconsin près de 3 millions de doses, ce qui ne suffira pas à couvrir les besoins les plus urgents dans la plupart des États du pays.

Cependant, le gouvernement espère que le chaîne de production et de distribution maintenez une «cadence régulière» pour pouvoir administrer 40 millions de doses du vaccin d’ici la fin de l’année, qui servirait à immuniser au moins 20 millions de personnes avec un vaccin qui nécessite deux injections séparées de trois semaines.

C’est le début de la la plus grande campagne de vaccination de l’histoire de États Unis et dans le monde, cinq pays administrent déjà le Pfizer, pour lutter contre une pandémie qui États Unis il a fait près de 300 000 morts et plus de 1,6 million dans le monde.

