COVID-19 :

Ce sera la distribution des vaccins en Floride 3:05

. – Les premiers camions contenant environ 184275 flacons de vaccin contre le coronavirus de Pfizer ont quitté dimanche les installations de l’entreprise. Les camions, transportant un total de 189 boîtes, devraient atteindre les 50 États d’ici lundi, selon Pfizer.

On s’attend également à ce que 3 900 flacons supplémentaires quittent les installations de Pfizer plus tard dans la journée. Et lundi, 400 autres boîtes contenant environ 390 000 flacons devraient sortir, qui arriveraient aux États-Unis mardi.

Le processus de chargement de la première expédition de Pfizer de vaccins contre le coronavirus a commencé plus tôt dans les installations de la société à Kalamazoo, au Michigan.

Le général Gustave Perna, chef des opérations d’Opération Warp Speed, l’initiative de vaccination du gouvernement fédéral, avait précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que 145 sites dans tous les États reçoivent le vaccin lundi, 425 autres sites mardi et les 66 derniers sites mercredi. . Cela compléterait la livraison initiale des commandes de vaccins de Pfizer.

Vendredi, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a autorisé l’utilisation d’urgence du vaccin développé par Pfizer et BioNTech. Le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, a qualifié cette autorisation de “jalon important” dans la lutte contre la pandémie. Et il a déclaré que cela avait eu lieu après un “processus d’examen ouvert et transparent qui comprenait la contribution de scientifiques indépendants et d’experts en santé publique et une évaluation approfondie par les scientifiques de carrière de l’agence”.

À son tour, le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais) a voté samedi en faveur de la recommandation de ce vaccin pour les personnes âgées. 16 ans.

Pour que les vaccins soient administrés, le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, doit d’abord accepter la recommandation des conseillers. Cela devrait se produire dans les prochaines heures.

Plus de 16 millions de personnes ont été infectées par un coronavirus aux États-Unis et 297837 sont décédées, selon les données de l’Université Johns Hopkins de dimanche matin.

Les hospitalisations ont atteint des records pour le septième jour consécutif samedi et les experts préviennent que la pandémie pourrait continuer à s’aggraver avant que la population générale ne reçoive le vaccin.