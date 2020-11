COVID-19 :

Une erreur de fabrication soulève des questions sur l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca et Oxford. La course pour avoir le vaccin contre le coronavirus le plus complet et le plus efficace en moins de temps amène plusieurs sociétés pharmaceutiques à se concurrencer pour être les premières. Les études et les tests sont une réalité qui se fait contre la montre. AstraZeneca et Oxford se sont associés pour trouver un vaccin efficace qui a commencé à montrer des signes de faiblesse. L’une des inconnues de ce vaccin, ainsi que des autres, est son efficacité. S’il pourra ou non contenir le virus dans un pourcentage suffisamment élevé pour le faire disparaître.

L’efficacité des vaccins AstraZeneca et Oxford est mise en doute

Lors de la création d’un vaccin, les doses administrées aux volontaires est l’une des clés qui doit être claire avant de passer à la phase de commercialisation. Dans le cas du vaccin tant attendu contre le coronavirus il y a eu des résultats totalement déroutants dans cette phase de l’étude qui examinent toutes les recherches.

AstraZeneca et Oxford ont reconnu des erreurs de dosage de votre vaccin contre le coronavirus. Une partie des volontaires a été soumise à une demi-dose et une autre à des doses complètes. Avant un tel test, les effets de la première à la deuxième administration des doses correspondantes sont analysés. Suite aux résultats, dès la première application, il a été déterminé que le traitement atteignait une efficacité de 90% lorsqu’une demi-dose était administrée, mais la réponse des volontaires avec deux doses complètes a chuté à 62%.

Dans un premier temps, motivé par les bons résultats et le fait de tenter de gagner cette course contre le coronavirus, il a été déterminé que le plus haut niveau d’efficacité avait eu lieu car il avait été administré à une tranche d’âge de moins de 55 ans. Sans prendre en compte l’administration des doses. Ce fait a donné un peu d’espoir aux groupes de cet âge donné l’efficacité de 90% obtenue.

L’Université d’Oxford a déclaré hier que certains des flacons utilisés dans l’essai n’avaient pas la concentration appropriée de vaccin, donc certains volontaires ont reçu une demi-dose. Une erreur d’administration qui a suscité de sérieux doutes, car ces 90% correspondent à une demi-dose et non au total, dont l’efficacité chute à 62%. La confusion lorsqu’il s’agit de transférer ces résultats sans les vérifier ou de garantir une administration correcte à 100% n’est pas non plus en votre faveur, ce qui suscite davantage de doutes sur le vaccin AstraZeneca Oxford.

Il est vrai que jusqu’à lundi dernier, l’âge des participants n’était pas non plus rendu public. Cette première réalisation qui faisait référence aux moins de 55 ans c’est un fait à prendre en compte. Le coronavirus se concentre sur les personnes de plus de 65 ans, ce sont elles qui subissent les pires conséquences possibles de ce virus. Pour cette raison, la ventilation par âge était censée déterminer si elle pouvait vraiment être efficace contre le groupe qui en a le plus besoin et dont les effets secondaires peuvent être plus importants.

John LaMattina, ancien président de l’unité mondiale de recherche et développement de Pfizer, a déclaré sur Twitter qu’il n’était pas tout à fait sûr que les régulateurs américains délivreraient une autorisation d’utilisation d’urgence pour un “vaccin dont la dose optimale n’a été administrée qu’à 2300 personnes». Ce sont des chiffres trop bas pour mesurer l’efficacité d’un vaccin qui doit être administré à des millions de personnes s’il est choisi pour commencer à vacciner la population d’un pays ou d’une région spécifique.

Des experts comme la professeure d’Oxford Sarah Gilbert ont déclaré au Financial Times que ces données semblaient étranges ou difficiles à croire. Ce serait le premier vaccin qui, à des doses plus faibles, prépare mieux le système immunisé pour vaincre un virus que d’administrer plus de quantité. Une question qui vient de ce professeur et de plusieurs autres spécialistes sur la façon de procéder ou d’appliquer ce vaccin.

Les essais de ce vaccin ont été menés d’une manière très différente selon la maison, l’un des pays suscitant le plus de doutes sur le vaccin AstraZeneca Oxford. Au Royaume-Uni, les volontaires qui n’ont pas reçu le vaccin ont reçu un vaccin contre le méningocoque. Dans d’autres pays comme le Brésil, ils ont reçu un placebo salin, ce qui soulève également des doutes quant à des résultats homogènes d’efficacité. Comme ils ont subi des traitements différents, il leur est difficile de s’unir en un seul critère, selon certains spécialistes.

Ensuite jours quelle est l’efficacité et comment administrer ces vaccins expérimental devra passer une nouvelle projection. Seuls les vaccins qui ont le maximum de garanties possibles seront autorisés à passer la phase. Des doutes sur l’un des grands espoirs, le vaccin d’Oxford a mis les résultats obtenus et le moyen de les réaliser si rapidement dans l’œil de l’ouragan.