COVID-19 :

L’espoir suscité par les vaccins a été assombri par l’apparition d’une nouvelle souche britannique de covid, jusqu’à 70% plus contagieuse selon les experts, qui a déjà été détectée dans plusieurs pays du continent: la France (un premier cas), Italie (un), Allemagne (un) et Espagne (quatre), en plus de Gibraltar.

La pandémie a tué au moins 1 731 936 personnes et infecté plus de 78,6 millions de personnes dans le monde selon l’OMS. L’une des questions qui se pose maintenant dans le monde est de savoir si la propagation d’une nouvelle souche de SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, dans le sud du Royaume-Uni: rendra-t-elle les vaccins qui déjà sont administrés?

Avec le coup de feu tiré, les autorités sanitaires européennes ont déjà lancé les campagnes de vaccination ce dimanche en Europe, après l’Angleterre, les États-Unis et plusieurs pays d’Amérique latine. Juste un an après l’apparition de Covid-19, son antidote est disponible.

Les vaccins de l’allemand BioNTech et de l’américain Pfizer, qui doivent être conservés à -70 degrés, sont dans des lieux secrets sous surveillance, prêts à commencer leur administration dans les maisons de retraite, pour le personnel de santé, et plus tard ils seront prolongés. au reste de la population.

L’EUROPE 

La vaccination contre le covid-19 a débuté ce dimanche en Europe avec les personnes âgées et leurs soignants dans les maisons de retraite médicalisées, à un moment où les cas de cette maladie touchent déjà 1% de la population mondiale – plus de 78 millions d’habitants, et les décès ont atteint 1,74 million sur la planète, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En Allemagne, pays avec le poids démographique le plus important de l’UE avec 83 millions d’habitants et pendant une semaine soumis à des restrictions drastiques de leur vie publique, les autorités des Länder ont tout prêt pour démarrer la campagne de vaccination demain. L’Allemagne s’attend à recevoir 300 millions de doses cette année, soit par l’intermédiaire de l’UE, soit par le biais de contrats supplémentaires signés en parallèle avec différentes sociétés pharmaceutiques.

La France a reçu samedi les 19 500 premières doses du vaccin Pfeizer, de l’entrepôt de la pharmacie en Belgique. Escorté par la gendarmerie, un camion frigorifique a transporté les doses vers un centre logistique hospitalier situé à la périphérie de Paris.

Les premières doses du vaccin Pfizer de tous ceux qui arriveront en Espagne ont été retrouvées dès les premières heures de samedi dans un centre logistique que la société pharmaceutique Pfizer possède dans la province de Guadalajara (centre), d’où elles seront distribuées dans d’autres régions du pays. . L’Espagne recevra un total de 4 591 275 doses de vaccin.

Le vaccin a déjà été administré aux premiers Espagnols: une personne âgée et un travailleur dans une maison de retraite de la ville de Guadalajara et la vaccination se poursuivra dans le reste de l’Espagne.

En Italie, la camionnette avec les 9750 premières doses du vaccin anti-Covid de la société pharmaceutique Pfizer-Biontech, a été escortée par les Carabinieri, hier de Belgique à l’hôpital Spallanzani de Rome et de là, elles seront distribuées dans le reste des régions pour la campagne. de vaccination qui sera réalisée dans toute l’Europe.

Le premier lot de 9750 vaccins contre le covid-19 de la société Pfizer / BioNTech est arrivé hier à Athènes, où la campagne de vaccination baptisée Opération Liberté débutera ce dimanche.

La Suède, pays qui a opté pendant des mois pour une stratégie laxiste contre la pandémie, mais dont le taux de mortalité est désormais cinq fois plus élevé que celui du Danemark et dix fois plus élevé que celui de la Finlande ou de la Norvège, entame également sa campagne de vaccination dimanche parmi les groupes les plus vulnérables.

AMÉRIQUE LATINE

Trois pays d’Amérique latine ont commencé leur campagne de vaccination contre Covid-19 le jeudi 24 décembre. Quelques heures à peine après avoir reçu les premières doses du vaccin du géant pharmaceutique américain Pfizer / BioNtech, le Mexique, le Chili et le Costa Rica ont commencé leurs campagnes de vaccination.

Après avoir critiqué le gouvernement pour n’avoir que 3000 vaccins initiaux, le Mexique a reçu samedi un deuxième envoi de 42900 doses de Pfizer avec lequel lundi prochain la vaccination du personnel médical de la capitale se poursuivra et sera également étendue aux agents de santé du nord de la pays Monterrey (Nuevo León).

Le gouvernement argentin a annoncé samedi qu’il commencerait mardi prochain la campagne de vaccination contre le covid-19 dans tout le pays, après avoir reçu jeudi dernier un premier lot de 300 000 doses du vaccin russe Spoutnik V.

Selon des sources officielles, le président argentin, Alberto Fernández, a conduit aujourd’hui une réunion par visioconférence avec les gouverneurs des provinces argentines et le maire de la ville de Buenos Aires pour finaliser les détails de l’opération. Lundi, les doses du vaccin Spoutnik V seront dans chaque province, il a donc été convenu que le processus d’inoculation débutera mardi matin.

Le président Jair Bolsonaro a déclaré samedi qu’il ne se sentait pas obligé pour que le Brésil commence la vaccination contre le coronavirus et a dit non qu’il se fichait que son pays, l’un des plus durement touchés par la pandémie, soit laissé pour compte dans la course à la vaccination. Ce samedi, alors que le Brésil marque les dix mois de crise sanitaire comme l’un des trois pays les plus touchés au monde, avec quelque 190500 morts et 7,5 millions d’infectés, Bolsonaro s’est promené dans les rues de Brasilia, a visité certains établissements et Il a salué divers supporters sans porter de masque ni d’équipement de protection.

MOYEN ORIENT

Le Koweït a lancé jeudi la campagne de vaccination Covid-19 après avoir reçu des doses du vaccin Pfizer-BioNTech, comme plusieurs de ses voisins l’ont déjà fait, le Premier ministre Sheikh Sabah al-Hamad Al-Sabah a inauguré la campagne en recevant le vaccin, selon les médias officiels koweïtiens.

La ville de Dubaï a également annoncé le début de la campagne de vaccination gratuite contre le COVID-19, dans laquelle elle fournira les vaccins Pfizer et BioNTech, tandis que la capitale Abu Dhabi a déjà commencé à inoculer le vaccin, en ce cas celui de Sinopharm. Les Émirats arabes unis (EAU) sont ainsi devenus le premier pays arabe à lancer une campagne de vaccination nationale qui accordera la priorité aux personnes de plus de 60 ans, aux malades chroniques et aux agents de santé de première ligne. dans la lutte contre la maladie.

Israël dépasse les 3500 infections quotidiennes à coronavirus, ce qui ne s’était pas produit depuis début octobre et qui pourrait forcer le gouvernement à mettre en œuvre de nouvelles restrictions, y compris un éventuel troisième verrouillage. Le pays a commencé la campagne de vaccination ce dimanche, avec des agents de santé et plusieurs hommes politiques, pour donner l’exemple, parmi lesquels Netanyahu et le chef de l’Etat, Reuvén Rivlin, et a commencé hier à vacciner les plus de 60 ans et les membres des groupes à risque. .

Cependant, les vaccins contre le coronavirus commenceront à arriver en Palestine dans deux semaines via l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré Kamal al Shakhra, responsable de la gestion de la pandémie au ministère palestinien de la Santé.

Contrairement à Israël, qui a déjà acheté des millions de vaccins et inoculé environ 210000 personnes, l’Autorité nationale palestinienne (ANP) n’a pas encore de fournitures ni n’a révélé de plan pour immuniser les près de cinq millions d’habitants de la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza.

Le prince héritier Mohamed ben Salmane a reçu la première dose du vaccin Covid-19 en Arabie saoudite le 24 décembre, où la campagne nationale de vaccination a commencé, selon l’agence officielle saoudienne SPA. Selon le ministère saoudien de la Santé, 70% de la population qui n’a pas été exposée au COVID-19 sera vaccinée gratuitement avant la fin de 2021, dans le but de revenir à la normale avant la pandémie. La campagne nationale de vaccination sera divisée en trois étapes

AFRIQUE

Le CDC africain (l’organe de contrôle et de prévention des maladies de l’Union africaine) affirme que la vaccination ne peut pas commencer avant le deuxième trimestre de 2021, probablement entre avril et juin, et qu’il faudra deux à trois ans pour vacciner au moins 60% de la population.

Cela permettra au continent de parvenir à une immunité collective, ce qui signifie qu’une proportion suffisante de la population est immunisée contre le virus par la vaccination et / ou une infection antérieure qu’il est peu probable qu’il se propage d’une personne à une autre.

Une analyse de l’OMS a révélé qu’une quarantaine de pays sont prêts à déployer un vaccin Covid-19 s’il devenait disponible.

Cependant, tous ces pays ne sont pas au même niveau.

Le 9 novembre, le roi Mohamed VI du Maroc a ordonné une campagne de vaccination massive contre le COVID-19, pour le rendre gratuit pour tous les citoyens.

Certains pays ont créé des groupes de travail pour définir un mécanisme de distribution des vaccins.

Lors d’un sommet entre l’Afrique et la Chine, la Chine a promis de donner la priorité aux pays africains une fois que son vaccin sera prêt.

La Zambie et le Burkina Faso comptent parmi les pays que la Chine a promis de soutenir.

Le Kenya a ouvertement déclaré qu’il irait en Chine. Il a également demandé 24 millions de doses du vaccin Covid-19 (via le programme Covax), suffisamment pour couvrir 20% de la population du pays.

Le Kenya et l ‘Afrique du Sud testent le vaccin Oxford – Astrazeneca, l’ Afrique du Sud teste le vaccin Johnson et Johnson.