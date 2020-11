COVID-19 :

Le chancelier Marcelo Ebrard a souligné que la société pharmaceutique Pfizer donnera des informations à Cofepris sur les caractéristiques du vaccin

Marcelo Ebrard, titulaire du Secrétaire des affaires étrangères (SRE), prévoit que premiers vaccins contre COVID-19[feminine arriver dans le pays depuis décembre de cette année, bien que tout dépendra du respect des réglementations sanitaires.

Ebrard Casaubón a souligné que le Mexique aurait ce vaccin presque en même temps que Allemagne Oui États Unis.

“Nous somme dans les temps. Il est imminent que si tout cela se passe comme nous l’avons dit et que l’autorité de régulation considère que cela peut être approuvé, le Mexique commencera également son processus en décembre », a-t-il déclaré.

Il a souligné que le mécanisme de vaccination Mexique «Il est très avancé» et que le ministère de la Santé «le présentera très prochainement».

Le chef du SRE a souligné que le secteur pharmaceutique Pfizer donnera des informations à la Commission fédérale de protection contre les risques sanitaires (Cofepris) sur les caractéristiques du vaccin développé en collaboration avec BioNtech.

Le 20 novembre, Pfizer a soumis sa demande d’approbation d’utilisation d’urgence à la FDA, il est prévu que le 10 décembre ils recevront leur autorisation et après quatre jours, le programme de vaccination commencera aux États-Unis. Au Mexique, Cofepris va aujourd’hui recevoir des informations de Pfizer sur les indications du processus de vaccination, la méthode de formation du personnel de santé et la définition des caractéristiques du dossier requis pour le Mexique », at-il soutenu.

Le chancelier mexicain détaillé le processus pour recevoir le vaccin Pfizer, qui comprendra quatre jours. allant de la réception à l’arrivée dans les hôpitaux.

Le Mexique, qui compte près de 102 mille décès dus au COVID-19 et un million 50000 infections confirmées du Coronavirus SRAS-CoV-2, a conclu des accords de pré-achat avec des vaccins de Chine CanSino, de l’américain Pfizer et les britanniques AstraZeneca, qui ont annoncé des taux effectifs de 97%, 95% et jusqu’à 90% respectivement.

Nous souhaitons vivement que dans le cas de Pfizer et CanSino, qui ont fait l’offre de pouvoir disposer de toutes ces conditions en décembre, que toute la documentation importante pour leur sécurité et leur efficacité ait été soumise à temps, que l’enregistrement sanitaire soit obtenu. temps et qu’il peut être utilisé immédiatement », a déclaré le sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell.

Avec des informations de López-Dóriga Digital