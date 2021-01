COVID-19 :

LONDRES – La Grande-Bretagne a franchi une nouvelle étape importante dans la lutte contre le COVID-19 lundi en administrant les premières injections au monde du vaccin développé par l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca, renforçant ainsi son programme d’inoculation.

Brian Pinker, un patient dialysé de 82 ans, est devenu la première personne à être inoculée par l’infirmière en chef de l’hôpital universitaire d’Oxford. Pinker a déclaré qu’il était très heureux d’être vacciné, notant que “maintenant, je peux vraiment me réjouir de célébrer mon 48e anniversaire de mariage avec ma femme Shirley plus tard cette année.”

Depuis le 8 décembre, le National Health Service (NHS) britannique utilise un vaccin fabriqué par Pfizer et la société allemande BioNTech pour vacciner les agents de santé, ainsi que les résidents des maisons de retraite et à leur personnel.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca renforce cet arsenal et est moins cher et plus facile à utiliser, car il ne nécessite pas d’être conservé à des températures extrêmement froides comme celles de Pfizer.

Oxford-AstraZeneca est administré dans un petit nombre d’hôpitaux britanniques au cours des premiers jours, de sorte que les autorités peuvent être à l’affût de tout effet indésirable.

Mais des centaines de nouveaux sites de vaccination – à la fois dans les hôpitaux et dans les cabinets de médecins locaux – commenceront à le mettre en œuvre cette semaine, rejoignant plus de 700 qui sont déjà opérationnels, a noté le NHS.

Le Royaume-Uni a été le premier pays à approuver le nouveau vaccin Oxford, qui serait différent des deux autres approuvés jusqu'ici aux États-Unis.

Contrairement aux pratiques aux États-Unis et ailleurs, la Grande-Bretagne prévoit désormais de donner aux gens la deuxième dose des deux vaccins 12 semaines après la première injection, plutôt que 21 jours plus tard, afin d’accélérer la dose. vaccination du plus grand nombre de personnes dès que possible.

Le médecin-chef adjoint du gouvernement, Jonathan Van-Tam, a déclaré dimanche qu’une telle décision “est la bonne chose à faire pour la nation dans son ensemble”.

Le Royaume-Uni est au milieu d’une épidémie aiguë, avec plus de 50000 nouvelles infections à coronavirus par jour au cours des six derniers jours.

L’essai AstraZeneca a utilisé deux schémas posologiques différents: une demi-dose du vaccin suivie d’une dose complète à un mois d’intervalle, ce qui était efficace à 90%, ainsi qu’un deuxième schéma qui appliquait deux doses complètes à un mois d’intervalle, ce qui c’était 62% efficace. Les résultats combinés ont montré une efficacité moyenne de 70%, a expliqué la société.

Dimanche, il a enregistré 54 990 cas supplémentaires et 454 décès supplémentaires liés au coronavirus, ce qui ajoute déjà 75 024 décès pendant la pandémie, l’un des nombres les plus élevés d’Europe.

Le Premier ministre Boris Johnson a averti dimanche qu’un verrouillage plus strict serait probablement imposé en Angleterre dans les semaines à venir, car elle fait face à une variante du coronavirus qui a augmenté les taux d’infection à leur plus haut niveau jamais enregistré.