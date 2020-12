COVID-19 :

Le vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus est déjà en Espagne et sera bientôt envoyé dans les résidences. Plus précisément, A 7h30 du matin un camion est déjà arrivé au centre logistique d’une ville de Guadalajara, avec la protection de la police à vos côtés. De là, le centre que la société pharmaceutique a en Espagne, Ils partiront pour les îles Canaries, les îles Baléares, Ceuta et Melilla.

On s’attend à ce qu’il atteigne ces communautés tout au long de la journée et qu’il soit fourni aux 50 centres situés dans le reste du pays tout au long de la matinée de demain. être déjà administré. Le premier camion est parti le 25 décembre dernier de la ville belge de Puurs et a traversé la frontière d’Hendaye pour marcher sur le sol espagnol. Dépuis là, il a été escorté par deux véhicules Ertzaintza.

Cette première cargaison a passé la nuit à la caserne de la garde civile de Lerma, est la seule chose connue. Pour éviter d’éventuels vols, le gouvernement a gardé secrets les itinéraires, les destinations, le mode de distribution ou le dispositif de police utilisé. Oui, il a été constaté que Ce n’était pas un très gros camion et il se trouvait dans une enceinte de police préservée par la Garde civile.

Un processus de conservation et de distribution très spécifique

En tant que produit sanitaire précieux qu’il est, a un processus d’action méticuleux pour préserver le vaccin en bon état lors de vos voyages. La méthode de décongélation a occupé le plus les infirmières dans les dernières semaines.

«Il est livré dans des camions qui doivent le maintenir congelé entre -90 et -60 degrés. Il ne doit pas bouger et ne peut pas être touché. Ensuite, il doit être décongelé dans une chambre comprise entre deux et huit degrés pendant six ou huit heures.et lorsque vous retirez le flacon, vous devez le tempérer. Sa reconstitution (ce n’est pas un vaccin qui vient préparé) est la plus difficile car il faut faire très attention à ne pas l’agiter », explique à El Mundo María Rodríguez Herrera, la coordinatrice des équipes d’infirmières de Ségovie.

Les infirmières ont été au cours du dernier mois, collecter toutes sortes d’informations, grâce aux guides techniques édités par Pfizer et au protocole final qui est arrivé il y a quelques jours. Rodríguez elle-même souligne qu’ils ont formé des groupes composés d’une infirmière, d’un assistant et d’un administrateur afin qu’ils puissent se déplacer pour administrer le vaccin.

Incertitude et surprise dans certains groupes

«Il a fallu accélérer la formation des équipes, recruter les infirmières …Cela fonctionnait pour janvier et l’évolution de la pandémie a tout accéléré mais les dates auraient pu être tenues. Des mesures plus radicales auraient pu être prises pour contrôler la mobilité et laisser le temps de préparer tout ce qui concerne un vaccin différent “, explique José Antonio Forcada, président du Conseil général des soins infirmiers, déplorant à El Mundo une «mauvaise organisation».

Pour sa part, dans les résidences la vitesse avec lequel tout s’est passé. Par exemple, à la résidence El Vergel en Navarre, ils ont soudainement découvert qu’ils recevraient déjà des doses ce dimanche. «On pensait que ça prendrait quelques mois, que ce serait en mai ou avril, qu’on verrait déjà, mais du coup ils m’appellent et ils me disent ce dimanche à quatre heures trente “dit Patxo, un volontaire de 70 ans, au milieu, également douteux sur les effets secondaires.

«Peut-être que les politiciens devraient le mettre en premier. Le personnel de santé, qui est également au premier tour, est essentiel et nous sommes très vieux. Cependant, les politiciens … », Ils ont également plaisanté dans la même résidence, de sorte que, quelques heures avant la fourniture du vaccin, il n’y a pas encore beaucoup de conviction.