COVID-19 :

Dernière réunion de Conseil interterritorial de la santé, avant les vacances de Noël, avec la courbe des coronavirus en augmentation constante. Ce mercredi après-midi, les ministres de la Santé et des Politiques territoriales et de la Fonction publique, Salvador Illa et Carolina Darias, ils se réuniront à nouveau avec les communautés autonomes pour évaluer les mesures pour les prochaines dates ainsi que le plan de vaccination. Différents conseillers, comme l’Andalousie, la Galice ou les Asturies, exigeront du gouvernement “une plus grande implication” pour stopper la troisième vague du coronavirus avant son arrivée.

Compte tenu de la preuve que finalement en Espagne il y aura 17 Noëls différents, de nombreux Espagnols pouvant déménager dans leurs maisons familiales et d’autres non, les conseillers régionaux demanderont à l’exécutif de limiter un peu plus le cadre qui régit le plan de Noël et d’établir des mesures communes. Le manque de coordination engendré par la soi-disant «co-gouvernance» défendue par le gouvernement est un fait.

Le ministère de la Santé, selon des sources départementales consultées par ce journal, continue dans sa volonté de maintenir en vigueur les mesures adoptées début décembre.

À en juger par ce qui est transmis par le ministère, n’ayant aucune intention de modifier les restrictions, la veille de Noël et le jour de Noël seront appréciés avec les mesures actuelles de confinement des coronavirus. Cependant, si le nombre d’infections continue d’augmenter vers la fin de la semaine et le week-end prochain, lorsque l’incidence du pont de la Constitution sera pleinement visualisée, le département dirigé par Salvador Illa n’exclut pas de durcir la limitations pour le réveillon du nouvel an, le réveillon du nouvel an et le jour des trois rois

Fin des fonctions

Les communautés autonomes regrettent que le gouvernement ait “Assumer toute responsabilité” lorsqu’il décide de ce que ses citoyens peuvent et ne peuvent pas faire. Cela a provoqué la colère de nombreux Espagnols, en particulier ceux de ces autonomies, comme celle valencienne, qui ne permet pas l’entrée ou la sortie de personnes pendant ces jours, pas même de rendre visite à leurs proches. Ils se plaignent également de la manque d’aide pour indemniser les entreprises qui sont obligées de fermer pour empêcher la propagation du virus.

Précisément comment indemniser les entreprises qui ont dû fermer temporairement ou limiter leurs heures d’ouverture, a ajouté le ministère catalan de la Santé, sera également l’un des problèmes que leur représentant, Alba Vergès, sera mis sur la table du Conseil Interterritorial. Dans la même ligne, le conseiller des Baléares prononcera: Patricia Gomez. Tous les gouvernements régionaux veulent plus de clarté pour savoir de quelles ressources ils disposent pour aider les secteurs les plus touchés, au-delà des lignes générales annoncées par Moncloa.

L’action du Gouvernement, depuis qu’il a délégué la prise de décision aux autonomies, dans ce que Moncloa a baptisé de co-gouvernance, a provoqué une grande désaffection des gouvernements régionaux. Certains d’entre eux, comme celui de la Région de Murcie, déplorent «l’abandon des fonctions» du ministère de la Santé, qui a même parfois refusé de répondre directement aux demandes du territoire, comme cela se produit avec la réalisation de tests de antigènes dans les pharmacies.

Campagne de vaccination

De plus, quatre jours avant le début de la campagne de vaccination, dont Salvador Illa a annoncé en Espagne le début du dimanche 27 décembre, les représentants de la santé dans la plupart des communautés avouent ne pas avoir les informations sur ce qu’il faut faire. ni comment le faire. Des sources des conseils de Catalogne, d’Andalousie et des Îles Baléares assurent qu’ils ont préparé les exigences techniques, mais en ce qui concerne, par exemple, la formation des professionnels de la santé, ils affirment qu’ils n’ont reçu aucune indication du ministère sur les procédures à suivre. effectuer avant de commencer la vaccination.

Les Communautés autonomes ne recevront le vaccin, comme prévu, que lundi, comme l’a avancé ce mercredi le vice-président du gouvernement de Madrid, Ignacio Aguado, qui a indiqué que le ministère enverra des envois hebdomadaires et périodiques pendant 12 semaines.

Les détails de cette distribution et le nombre de doses que chaque région recevra seront connus précisément ce mercredi, lors de la réunion du Conseil interterritorial.

L’exécutif d’Isabel Díaz Ayuso a déjà acheté deux millions de seringues pour lancer la campagne, qui débutera avec les 457 maisons de retraite de la région et se poursuivra avec le personnel de santé.