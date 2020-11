COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie, certains aspects du coronavirus se sont progressivement fait connaître. L’un d’eux est lié aux mutations de la maladie, bien qu’au départ les scientifiques étaient sceptiques qu’une variation de ce type entraînerait le pathogène c’était plus contagieux.

Plus précisément, celui nommé 614G. Mais maintenant, de nouvelles recherches ont changé cette façon de penser et certains résultats ont déterminé que cette plus grande facilité de propagation était la clé rendre plus difficile l’arrêt de la pandémie.

Détecté en Chine et saut en Europe

Il a été détecté pour la première fois dans l’est de la Chine en janvier et plus tard, il a sauté en Europe et dans la ville de New York. Son ampleur était si grande que a commencé à déplacer d’autres variantes dans les différents coins de la planète.

Donc, le débat a commencé au sein de la communauté scientifique: alors que certains ont fait valoir que cela aurait pu se produire de manière heureuse, maintenant comment certaines épidémies se sont développées ont été analysées génétiquement qui ont déterminé que cette variation séquentielle contagieux plus facilement que celui détecté à Wuhan.

De quoi encore il n’y a aucune preuve qu’il provoque des symptômes plus graves, entraîner une mortalité plus élevée ou compliquer le développement de vaccins. Mais Ce changement dans le génome du virus peut avoir eu une importance vitale dans son expansion: “En fin de compte, il se pourrait que cette mutation soit à l’origine de la pandémie”, a déclaré David Engelthaler, généticien à l’Arizona Translational Genomics Research Institute, dans le New York Times.

Croissance rapide

Le Royaume-Uni a également proposé de nouvelles données dans le cadre d’une étude, qui a révélé que les flambées dans certaines communautés, ils ont poussé plus rapidement lorsqu’ils sont plantés par la variante 614G que l’original de Wuhan. Une deuxième enquête a mis en évidence que les hamsters étaient contagieux plus rapidementou, alors qu’une troisième analyse a montré que cette variante les tissus nasaux et bronchiques infectés plus efficacement que la première souche.

Avertissement de certains pays

L’émergence de cette variante a généré une grande controverse scientifique malgré le fait que certains pays ont déjà mis en garde contre sa dangerosité. Dans La Malaisie a provoqué une flambée de 45 cas causé par plusieurs personnes qui ont sauté la quarantaine après un voyage de 14 jours à travers l’Inde. Pour sa part, en Les Philippines l’ont détecté parmi des échantillons aléatoires de coronavirus.

Le Vietnam a également souffert, en particulier dans la ville côtière de Danang. Après environ 100 jours sans étuis, une épidémie s’est rapidement propagée à 10 villes et provinces. De même arrivé à singapour, où il s’est développé en dortoirs occupés par des travailleurs migrants.

20% d’avantage sur votre taux de croissance

Ces types d’épisodes ont conduit à plusieurs chercheurs pour recueillir des preuves que la variante se propage plus rapidement que l’original. C’est le cas de l’étude menée par le COVID-19 Genomics UK Consortium, qui a observé que la variante 614G avait environ 20% d’avance dans son taux de croissance exponentiel par rapport à l’original.