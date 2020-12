COVID-19 :

. – Les limites de l’approvisionnement en vaccins compliquent les espoirs de l’administration Trump de conclure un accord avec Pfizer pour acheter 100 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le coronavirus de la société, le dernier obstacle à l’augmentation de la production de médicaments personnalisés. que le virus se propage rapidement.

Les responsables de l’administration Trump et Pfizer ont confirmé que les deux parties sont en train de négocier pour que le gouvernement achète les doses supplémentaires à distribuer entre avril et juin 2021. Mais le moment a été un point de friction, alors que les États-Unis réclament la livraison. be ASAP, tandis que Pfizer jongle avec la demande mondiale.

Le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré mercredi qu’un facteur de complication dans les négociations est que Pfizer a des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui rendront plus difficile pour l’entreprise de produire 100 millions de doses supplémentaires au printemps. . Le gouvernement fédéral négocie avec Pfizer pour voir comment il peut aider à résoudre ces problèmes de production afin d’obtenir les 100 millions de doses supplémentaires, a-t-il déclaré.

“Nous sommes engagés dans des discussions actives avec Pfizer sur l’exercice d’options dans le cadre de notre contrat”, a déclaré Azar lors d’une conférence de presse sur l’opération Warp Speed. “Nous avons travaillé avec eux sur l’aide qu’il convient de fournir pour garantir des doses supplémentaires.”

Options sur la table pour le vaccin Pfizer

Les options sur la table incluent l’utilisation de la loi sur la production de défense pour accélérer la production de certaines des matières premières dont Pfizer a besoin pour développer le vaccin, a déclaré Azar dans une interview avec Shepard Smith de CNBC mardi.

«Ils sont plus réservés avec nous sur leurs capacités de fabrication, leurs besoins. Nous ne pouvons donc pas savoir qu’ils ont un problème de matières premières tant qu’ils ne nous disent pas qu’ils ont un problème de matières premières », a déclaré Azar sur CNBC. “Et à ce stade, je peux vous assurer, comme le président l’a fait, que nous utiliserons tous les pouvoirs du gouvernement des États-Unis pour nous assurer qu’ils ont ce dont ils ont besoin pour remplir les contrats dont nous avons besoin pour le peuple américain.”

Lors du briefing de mercredi, Azar a suggéré que Pfizer, qui n’avait pas reçu de financement de l’opération Warp Speed ​​pour le développement de son vaccin, n’avait pas été aussi ouvert sur les problèmes de fabrication et de processus de production que les autres sociétés partenaires de l’opération Warp Speed. Warp Speed ​​tels que Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca.

«Les cinq autres d’entre nous sont plus intimement engagés à soutenir le développement et la fabrication de leurs produits sur une base continue, tandis que la relation que Pfizer souhaitait avec Operation Warp Speed ​​était l’achat garanti du vaccin s’il est approuvé par la FDA, ce qui signifie qu’à ce jour, nous avons eu moins de visibilité sur leurs processus de fabrication », a déclaré Azar.

“Ce serait très positif”

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré lundi qu’il serait “très positif” que les États-Unis décident d’utiliser le Defence Production Act pour aider l’entreprise à produire plus de vaccins plus rapidement.

“Cela nous permettra de maximiser ce que nous pouvons faire”, a déclaré Bourla dans une interview accordée à CNBC. «Nous leur posons la question et j’espère qu’ils le demanderont très bientôt car certains composants fonctionnent avec des limitations d’approvisionnement critiques.

Pfizer n’avait pas répondu à la demande de CNN de commenter les négociations en cours et les problèmes d’approvisionnement au moment de la publication.

Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed, a décrit la relation entre l’initiative gouvernementale et les entreprises produisant des vaccins candidats comme une relation dans laquelle certaines d’entre elles maintiennent le gouvernement plus “à distance”, tandis que d’autres sont “plus distantes”. impliqué ».

Bourla a confirmé les négociations en cours entre le gouvernement fédéral et Pfizer lors d’un entretien avec le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, lundi.

«Le gouvernement des États-Unis en redemande. Maintenant, ils nous ont demandé 100 millions de doses supplémentaires », a déclaré Bourla. «Nous pouvons leur fournir les 100 millions de doses supplémentaires, mais pour le moment, nous pouvons en fournir la plus grande partie au troisième trimestre. Le gouvernement américain le souhaite au deuxième trimestre, nous travaillons donc en étroite collaboration avec eux pour nous assurer que nous pouvons trouver des moyens de produire plus ou d’allouer des doses au deuxième trimestre.

critiques

L’administration Trump a été critiquée après que le New York Times ait rapporté que le gouvernement américain n’avait pas réussi à obtenir 100 millions de doses supplémentaires lorsque Pfizer a proposé cette option au cours de l’été. La direction a nié les informations selon lesquelles elle aurait rejeté cette offre de Pfizer.

Slaoui, frustré par cette critique, a défendu le projet de l’administration d’acheter des doses aux six entreprises qui ont des vaccins candidats contre le covid-19, lors d’un appel à l’Opération Warp Speed ​​mercredi avec des journalistes.

«Je pense que toute personne raisonnable comprendrait que nous avons créé un portefeuille de vaccins et les avons mis en développement pour nous assurer que a) l’un d’entre eux atteint réellement l’objectif et b) si plus d’un atteint l’objectif, nous pouvons accumuler plus de doses de vaccin. plus vite que si nous dépendions d’un seul fournisseur », a-t-il déclaré lors de l’appel. “Alors, franchement, j’espère une fois pour toutes qu’il ne sert à rien de réserver plus à un fabricant qu’à un autre.”

Nadia Kounang de CNN a contribué à ce rapport.