COVID-19 :

Pour mieux comprendre le coronavirus, les scientifiques étudient sa musique. Ce n’est pas la première fois que cette technique est appliquée, basée sur exprimer en termes musicaux les vibrations que les protéines émettent. Les chercheurs du MIT (Massachusetts Institute of Technology) ont donné à chaque mouvement vibratoire des protéines du coronavirus un son instrumental correspondant et ont créé sa mélodie, qui, on l’espère, pourra aider à percer certains des mystères du COVID-19.

À quoi ressemble la musique protéinée?

Du point de vue de la physique quantique, ce que nous appelons la musique est une oscillation de l’espace-temps, celle qui se propage au moyen d’une longueur d’onde. La relation générée entre les différentes fréquences crée le résultat audible appelé musique.

Sur la base de ces théories, la science étudie également les sons et la musique qui proviennent de nos cellules. Pour traduire la séquence d’acides aminés d’une protéine en une séquence musicale, les propriétés physiques des molécules sont utilisées, qui sont adaptées aux notes audibles, en utilisant les théories de la chimie quantique.

Le système, développé par Markus Buehler, professeur d’ingénierie et chef du département de génie civil et environnemental du MIT, avec les chercheurs postdoctoraux Chi Hua Yu et les chercheurs du MIT Zhao Qin et Francisco Martin-Martinez, traduit les 20 types d’acides aminés sur une échelle de 20 tons.

Quelle est l’utilité d’écouter de la musique protéinée?

En convertissant les structures moléculaires en sons audibles, les chercheurs ils peuvent obtenir des informations sur les structures des protéines et, à leur tour, créer de nouvelles variations.

Certaines expériences ont montré que lorsque les sons de diverses protéines sont rendus audibles, la structure tertiaire, ou forme, peut être détectée. Etre capable d’écouter l’ensemble est possible de détecter plus de variables, comme lorsque vous écoutez un morceau de musique.

Les auditeurs peuvent facilement reconnaître les relations et les différences de mélodie après s’être familiarisé avec les sons, pour distinguer certaines séquences d’acides aminés liées à des protéines ayant des fonctions structurelles spécifiques.

Codage des données et son interprétation

Cela permet d’encoder différents aspects de l’information dans diverses dimensions, telles que le volume, la durée ou la hauteur, ce qui donne de nouvelles approches pour explorer les modifications existantes des protéines, dans leur structure et leur fonction.

Les chercheurs mentionnent que cette forme d’analyse est bien plus réelle, puisqu’une molécule n’est pas du tout statique, mais elle bouge et vibre. Chaque morceau de matière est un ensemble de vibrations, et celles-ci nous montrent comment le tout est constitué. Dans le cas du COVID-19, cela pourrait aider à trouver des sites dans la protéine où des anticorps ou des médicaments pourraient se lier, beaucoup plus rapidement que la modélisation moléculaire.

En revanche, il est désormais possible de comparer la séquence musicale de ce type de protéine avec une grande base de données, qui a déjà été traduite en sons. S’il s’avère que l’un d’entre eux adhère au virus covid-19, le virus pourrait être empêché d’infecter une cellule.

À quoi ressemble la musique du COVID-19?

Selon Markus J.Buehler, l’auteur de la musique Viral Counterpoint of the Coronavirus Spike Protein, cette mélodie laisse entendre l’étrange modèle de trois chaînes protéiques du coronavirus, qui sont de très petites structures pour être clairement visibles.

Le pic de SRAS-CoV-2 semble amical à première vue. En écoutant, son ton agréable, voire relaxant, surprendMais le virus trompe nos oreilles de la même manière qu’il trompe nos cellules, dit Buehler. Les sons que vous entendez – flûtes, cordes, cloches – représentent les différents aspects de la protéine sous forme de pointes, celles qui jaillissent de la surface du virus et l’aident à adhérer à des cellules sans méfiance.

Choix des instruments

Quant à les instruments ont été choisis par les chercheurs. Dans ce cas, parce que c’est un virus qui a causé tant de problèmes, un koto japonais a été choisi pour les notes principales, ce qui produit des sons apaisants qui peuvent offrir un certain confort.

Markus J. Buehler espère que cette musique de SARS-Cov-2 pourra aider, à long terme, à comprendre et à concevoir des protéines, car même une petite mutation peut réduire la pathogénicité du virus.

En outre, la compréhension de ces vibrations est essentielle pour la conception de médicaments et de nouvelles thérapiesIl est possible de rechercher une nouvelle protéine qui correspond à la mélodie et au rythme d’un anticorps capable de se lier à la protéine de pointe, annulant sa capacité à infecter.

Avez-vous entendu la musique de COVID-19? Laissez-nous vos commentaires et vos opinions sur ce travail scientifique et artistique. Partagez cette information avec vos amis, afin qu’ils puissent entendre ces sons du virus SARS-CoV-2 et peut-être le comprendre sous un autre angle.