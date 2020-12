COVID-19 :

Il marché escompte que le Banque centrale européenne (BCE) agira à nouveau ce jeudi pour enrayer les conséquences économiques de la pandémie. En fait, ils espèrent que la rencontre du corps qui mène Christine Lagarde, qui aura lieu ce jeudi, sera l’événement économique le plus décisif du reste de l’année.

Germán García Mellado, gestionnaire obligataire de A&G Private Banking, explique que «la réunion du 10 décembre est l’un des principaux événements pour le reste de 2020, car il est prévu que le BCE élargissez vos outils de politique monétaire en raison de la détérioration des nouvelles estimations macroéconomiques que l’autorité monétaire publiera.

«Il y a beaucoup d’attentes placées sur cette rencontre, comme le montre le niveaux de rentabilité atteint par obligations souveraines de la zone euro avec l’obligation à 10 ans du Portugal à des taux négatifs, celle de l’Espagne à 0,03% et celle de l’Italie à des creux historiques (0,58%) », précise-t-il. «Il est également représentatif des niveaux dans lesquels Bund allemand de 10 ans (-0,6%), malgré la bonne performance des actifs risqués en novembre », se souvient-il.

A&G Private Banking, ils ne s’attendent pas à des «réductions de facilité de dépôt car il approfondirait le problème de rentabilité du secteur bancaire, qui, en revanche, sera sûrement soutenu dans cette réunion par un nouveau tour de financement à travers le TLTRO (ce qui garantirait une augmentation de l’octroi de crédit par les banques à l’économie réelle) ».

Concernant ce dernier instrument, le marché gère «plusieurs options qui favoriseraient les banques, comme l’abaissement du taux en dessous de la facilité de dépôt, l’augmentation de la maturité ou l’augmentation de la capacité de financement des banques par portefeuille éligible».

Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie

Les investisseurs s’attendent également à ce que la BCE augmente Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP), lancé en mars et développé en juin. “Ce programme, en raison de la flexibilité avec laquelle il a été lancé, a été très important pour contenir les primes de risque des pays périphériques et donc du reste des obligations de la zone euro”. «Ce programme est également essentiel, pour pouvoir financer les politiques budgétaires expansionnistes des Etats membres. Pour la dernière réunion de l’année, le marché actualise une augmentation comprise entre 400 000 et 500 000 millions en la prolongeant jusqu’en décembre 2021, ce qui laisserait la taille totale du programme à 1,75 – 1,85 milliard d’euros », sont les calculs qui sont envisagés pour la réunion ce jeudi.

«Les investisseurs ont beaucoup d’attentes sur le réunion de décembrePar conséquent, nous considérons qu’il existe certains risques de fraude sur le marché; même si la BCE finit par augmenter le PEPP d’un montant moindre que prévu, nous ne pensons pas qu’il s’écartera beaucoup des 400 000 millions », rappelle-t-il.

En fait, ils préviennent: “Il ne serait pas exclu de voir le Trésor espagnol offrir des rendements négatifs pour ses obligations à 10 ans dans un proche avenir”.

Paradigme budgétaire

Pour sa part, Yves Bonzon, CIO de la banque privée suisse Julius Baer, estime que «la monétisation est un aspect crucial du nouveau paradigme budgétaire». Et il prévient que l’action de la BCE est essentielle: «Aussi importante que les dépenses sélectives soient pour une économie plus forte et plus verte, son succès dépend en grande partie des financements publics, avec le soutien des banques centrales». “La contribution de la BCE au succès de la nouvelle initiative fiscale est de maintenir les coûts de refinancement à un niveau bas pour éviter d’évincer les investissements des entreprises”, soulignent-ils.

«Très probablement, il présentera une révision à la baisse de ses anticipations d’inflation et soulignera les risques à la baisse pour l’économie. Nous ne sommes pas si négatifs envers les économies européennes, étant donné les importantes économies que les ménages ont accumulées pendant la période de distanciation sociale et la fermeture d’entreprises non essentielles », dit Bonzon. Il estime également que “la BCE calmera toutes les critiques concernant son extension prévue du Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP)”

Impact sur l’euro

Pour sa part, Ebury, l’institution financière spécialisée dans les paiements internationaux et les changes, estime que toute déclaration du président de la BCE lors de la réunion de demain sur la force actuelle de l’euro constituerait le plus grand risque pour la devise: «Il serait surprenant que le PEPP passe en dessous de 400 000 millions d’euros, ce qui entraînerait probablement une hausse immédiate de la monnaie commune jeudi », dit-il.

«Au contraire, si nouveau des mesures plus agressives, une révision majeure à la baisse du PIB ou Lagarde était moins optimiste sur les vaccins ou soulevait quelques inquiétudes quant à une devise plus forte, pèserait sur l’euro », prévient-il. “Nous pensons que toute déclaration faite jeudi sur la force de l’euro serait le plus grand risque pour la monnaie”, déclare l’institution dans son rapport avant la réunion de la BCE de demain jeudi.

L’entité financière s’attend à ce qu’une nouvelle série de stimuli économiques soit annoncée ce jeudi: «Nous pensons que la banque augmentera à nouveau la Programme d’achat d’urgence en cas de pandémie – éventuellement 500 000 millions d’euros supplémentaires, ce qui porterait le montant total des achats à 1,85 billion d’euros -. Aussi la date de fin du programme est susceptible d’être prolongée, peut-être dans six mois – au moins jusqu’à la fin de 2021-. Cela permettrait aux achats de continuer au rythme où ils ont été effectués au cours du programme jusqu’en décembre de l’année prochaine ». Il prévoit également une extension de la TLTRO (le programme d’opérations de refinancement conditionnel à long terme) et des facilités pour les banques de la zone euro.

Le marché ne s’attend pas à une “baisse réelle de l’euro”, car “il faut tenir compte JP Morgan Et en termes de taux de change nominal effectif, l’euro se situe actuellement autour de sa position la plus forte depuis novembre 2009.