COVID-19 :

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, il y a un an, il semble que la science continue d’enquêter sur les nombreuses raisons d’un virus qui a déjà coûté la vie à plus de deux millions de personnes, et l’une des questions les plus surprenantes est Quoi le pourcentage d’hommes qui meurent de Covid-19 est plus élevé que celui des femmes donc nous allons maintenant revoir le causes ou raisons pour lesquelles cela se produit à la suite d’enquêtes menées ces derniers mois.

Les raisons pour lesquelles le coronavirus tue plus d’hommes que de femmes

C’est au cours des premiers mois de la pandémie, que les premières études ont vu le jour pour analyser pourquoi le coronavirus tue plus d’hommes que de femmes. En fait, dans un article publié dès février 2020 par le New York Times, Il a été expliqué comme le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies avait publié un rapport très détaillé sur les cas de contagion, qui analysait pourquoi le taux de mortalité chez les hommes et les femmes exposés à la même incidence du virus était plus élevé dans les premiers: a 2,8 contre 1,7 pour cent.

Système immunitaire et tabagisme

La principale raison de comprendre pourquoi les hommes semblaient plus vulnérables au coronavirus semble être le système immunitaire féminin est plus résistant aux agressions extérieures que le masculin, dans lequel, en plus, la pression artérielle est plus élevée et crée facilement plus de problèmes pour les personnes atteintes de maladies respiratoires.

On sait également que des niveaux élevés d’oestrogène renforcent le système immunitaire, tandis que les androgènes l’inhibent et c’est une arme à double tranchant car elle rend les femmes plus résistantes aux infections mais aussi plus sensibles aux maladies auto-immunes.

Mais aussi le même rapport a averti qu’une autre raison pour laquelle le coronavirus est plus mortel chez les hommes, Cela a aussi à voir avec le style de vie, et dans un aspect en particulier: le tabagisme, qui est connu pour être un facteur de risque de la maladie et pour développer un tableau clinique plus sérieux.

Plus précisément, le rapport préparé par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a expliqué comment les Chinois représentent un tiers des fumeurs dans le monde et que le tabac qu’ils consomment représente environ 40% du monde, mais alors que seulement 2% des femmes chinoises l’utilisent, ce pourcentage passe à plus de 50 Entre les hommes. Et dans le monde entier, selon les données du qui, il 82% des 1397 milliards de fumeurs dans le monde sont des hommes.

Le facteur génétique

Dans des études plus récentes, il a également été mis en évidence le facteur génétique pour déterminer que le coronavirus affecte plus d’hommes que de femmes.

Pour expliquer ce fait, nous devons comprendre que le virus responsable du COVID-19 pénètre dans nos cellules en se liant à un récepteur appelé ACE2 (Enzyme de conversion de l’angiotensine 2), une enzyme qui régule la vasoconstriction artérielle et se trouve dans les cellules de l’épithélium pulmonaire, où elle protège le poumon des dommages causés par l’infection, l’inflammation et le stress. Lorsque le virus se lie à ACE2 et pénètre dans la cellule, son expression diminue et l’empêche donc d’exercer sa fonction protectrice.

Chez les femmes en âge de procréer, l’oestrogène susmentionné est capable d’augmenter la présence du récepteur ACE2 s’assurer que cette enzyme, même après une infection, peut remplir sa fonction protectrice, en particulier vers les poumons. Au contraire, les androgènes semblent jouer un rôle opposé en influençant l’expression des enzymes cellulaires impliquées dans les phases qui suivent l’attaque du virus sur le récepteur, favorisant les phases ultérieures d’infection des cellules pulmonaires.

Mais aussi et se concentrer sur la génétique, on sait qu’il y a deux chromosomes X dans les cellules féminines, tandis que dans les cellules mâles il y a un chromosome X et un chromosome Y. Mais dans cellules féminines, pour éviter l’expression redondante de gènes présents en double copie sur les chromosomes X, une inactivation physiologique aléatoire de l’un des deux chromosomes se produit. Cependant, des parties chromosomiques restent qui échappent à l’inactivation et les gènes présents dans ces zones ils peuvent trop s’exprimer chez les femmes. ACE2 est précisément codé dans ces régions du chromosome X , qui échappent à l’inactivation de l’un des deux chromosomes X, soutenant ainsi l’hypothèse de augmentation de l’expression de cette protéine dans les poumons des femmes.

Pourtant, au fil du temps, il sera important de mener des études plus spécifiques, même rétrospective, pour évaluer le rôle des hormones sexuelles dans les différences entre les sexes constatées au cours de cette pandémie et de mieux comprendre le rôle des gènes qui échappent à l’inactivation de l’un des deux chromosomes X dans les cellules féminines et leurs régulateurs, pour identifier et pouvoir inactiver le virus SRAS-CoV-2.