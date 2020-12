COVID-19 :

Pendant une grande partie de la pandémie, l’Allemagne a été un exemple à suivre pour le reste des pays en raison de son bonne gestion de cette grande crise sanitaire. Sans recourir à des verrouillages totaux ou à des restrictions plus strictes, le pays a réussi à surmonter la première vague avec succès, sans enregistrer plus de 6000 infections par jour. Cependant, ces dernières semaines, le nombre d’infections et de décès dus au COVID-19 a été beaucoup plus élevé que celui des pays environnants.

Le pays n’a cessé de battre des records spectaculaires ces dernières semaines. Le passé Mercredi, La chancelière allemande Angela Merkel a fait une apparition extraordinaire avant la session plénière du Bundestag pour montrer son inquiétude après son inscription 590 morts en un jour. “Je ressens du fond du cœur pour tous ceux qui souffrent de la dureté de la situation”, a-t-il déclaré en faisant référence aux restrictions approuvées jusqu’au 10 janvier. “C’est dur, mais 590 morts en un jour ce n’est pas un chiffre acceptable», Il a condamné. est Vendredi, ils ont été notifiés 29875 infections et 598 décès au cours des dernières 24 heuresSelon les données de l’Institut Robert Koch, les chiffres les plus élevés atteints en Allemagne depuis le début de la pandémie.

À ce jour, l’Allemagne a une incidence cumulée à 14 jours de 311 infections pour 100 000 habitants, juste au moment où l’Espagne est parvenue à passer sous les 200. Cependant, il faut noter que l’Allemagne, avec 83 millions d’habitants, a presque le deux fois la population de l’Espagne, où vivent 47 millions de personnes. En outre, le fait que le pire de la pandémie ait atteint le territoire allemand lors de la deuxième vague est mieux pour eux. “L’aplatissement de la courbe signifie également que votre pire situation arrive le plus tard possible, car avec cela vous obtenez une préparation beaucoup plus grande que celle que vous aviez au début, et plus d’espace pour amortir les dégâts dans cette seconde vague », témoigne le docteur Javier Padilla à El HuffPost.

Causes indéterminées

Les experts allemands ne savent pas comment le pays est arrivé à cette situation grave après le bon contrôle qui avait été maintenu. Le dernier rapport de l’Institut Robert Koch indiquait que “Les causes du nombre élevé de cas sont très diffuses”. Bien qu’il ait été possible d’identifier qu ‘«il existe de nombreux épidémies dans les centres pour personnes âgées et dépendantes et aussi lié à événements religieux», Reconnaît que, en «Un grand nombre de cas», il n’est pas possible d’établir l’origine de la contagion.

Il note également que l’incidence parmi la population âgée augmente plus rapidement que chez les jeunes. En fait, l’incidence chez les Allemands plus de 80 ans, le groupe considéré comme le plus vulnérable, est 248 nouveaux cas pour 100 000 habitants, selon ABC. De leur côté, les maisons de soins infirmiers enregistrent actuellement deux fois plus d’infections qu’au printemps dernier.

De son côté, David Bernardo, immunologiste à l’Institut de biologie moléculaire et de génétique, compare les les températures d’Espagne et d’Allemagne, signalant le froid hivernal comme l’une des causes qui ont aggravé cette deuxième vague en Allemagne: “En Espagne, le froid commence à arriver ces jours-ci, mais jusqu’à présent, les gens vivaient dans la rue”. Une situation difficile à imaginer Berlin, où les températures atteignent déjà un minimum de -1 ° C et un maximum de 2 ° C.

Un autre facteur qui peut expliquer l’aggravation de la situation en Allemagne est la débordement du système de suivi. Pratiquement depuis le début de la pandémie, le pays a fortement opté pour un renforcement de la surveillance épidémiologique. “Était des rares pays dotés d’une structure de santé publique préparée pour faire face à la pandémie », affirme Javier Padilla, après avoir investi 4 milliards d’euros pour les services de santé publique en juin.

Cependant, ces structures sont insuffisantes lorsque le nombre d’infections dépasse les chiffres estimés. “Jusqu’à récemment, en Allemagne tout était contrôlé car la recherche des contacts et les isolements fonctionnaient», Explique Ildefonso Hernández, professeur de santé publique et porte-parole de la Société espagnole de la santé publique et de l’administration de la santé (SESPAS). “Mais Quand les chiffres sont passés à plus de 150 infections pour 100000 habitants, les services de surveillance épidémiologique n’ont pas pu tout couvrir, car il y a trop de cas », ajoute-t-il.

Durcissement des restrictions

Merkel était particulièrement préoccupée par le prochain Noël de mercredi et a demandé aux citoyens de faire preuve d’une «prudence» particulière: «Que dirons-nous lorsque nous reviendrons sur cet épisode historique unique en un siècle? Si on entretient trop de contacts avant Noël et à la fin, il s’avère que c’est le dernier Noël avec les grands-parents, on aura fait quelque chose de mal. Nous ne devons pas laisser cela se produire ».

De novembre, et au moins jusqu’au 10 janvier, ils restent ceBars rares, gymnases, musées, salles de concert et restaurants, qui permettent uniquement de servir des plats à emporter. De plus, il est imposé quarantaine à ceux qui viennent de l’étranger et le nombre de contacts est limité. Mais il semble que ces mesures ne suffisent pas.

Par conséquent, le gouvernement propose d’établir des mesures plus sévères dans les jours à venir. Ce dimanche, Merkel doit rencontrer les chefs de gouvernement des 16 États fédéraux pour adopter de nouvelles restrictions visant à contenir la propagation du virus. Parmi eux se trouvent les fermeture totale des magasins et une limitation de l’activité scolaire, qui tout au long de la pandémie a été face à face. Le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer préconise de restreindre presque complètement la vie sociale avant Noël. «La seule chance de reprendre le contrôle de la situation est la fermeture, mais cela doit se produire immédiatement. Si nous attendons Noël, nous ferons face à des chiffres élevés pendant des mois », prévient-il dans Der Spiegel.