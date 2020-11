COVID-19 :

Le 20 juillet, le ministère de la Santé reflètent dans ses comptes un total de 28 422 décès dus au coronavirus. Ce vendredi 6 novembre, le chiffre est de 38 833. Ils sont 10411 morts de plus en moins de quatre mois, bien que l’estimation officielle du département dirigé par Salvador Illa ne corresponde pas à ce que reflètent les registres d’état civil: pendant cette période, ils sont décédés 17145 Espagnol plus que prévu, selon les informations des registres d’état civil.

La létalité de la deuxième vague du coronavirus est clairement supérieure à ce que reconnaît officiellement le ministère de la Santé. Du moins, c’est ainsi qu’il est extrait des rapports et de l’analyse des Institut de santé Carlos III (ISCIII), un centre de référence pour l’étude du SRAS-CoV-2 dépendant du ministère des Sciences. Dans la dernière mise à jour du Système MoMo la surmortalité dépasse 17 000 décès dans la deuxième vague.

Données ISCIII pour la mortalité entre le 20 juillet et le 5 novembre.

Le MoMo est un outil conçu pour détecter une augmentation significative des décès sur une période donnée. Un outil qui a été utilisé pendant des années pour mesurer l’iImpact mortel de la vague de chaleur ou des pics d’épidémies saisonnières de grippe, et c’est désormais essentiel pour connaître l’étendue de la létalité de la pandémie de Covid.

Le système est capable de faire une prédiction du nombre de décès qui seront enregistrés un jour donné, en utilisant les données des deux dernières décennies. Et pendant cette période entre le 20 juillet et le 6 novembre, 124824 personnes sont mortes pour quelque cause que ce soit –accident, cancer… -. On prévoyait la mort de 107 679 personnes.

Sur cet excédent de plus de 17000, les 10411 que Health attribue directement au coronavirus peuvent être expliqués. Mais le près de 7000 restants, qui n’ont encore été attribués à aucune cause spécifique ou spéciale, restent officiellement inexpliqués.

Graphiques du système MoMo.

1600 décès apparaissent en une semaine

le ministère de la Santé, dans son énième changement de critères dans le décompte des décès par Covid, ajouté au bilan total des morts mercredi dernier 1623 décès supplémentaires (pas nouveau des dernières 24 heures). La santé répond ainsi aux exigences de l’Union européenne et de l’OMS, qui l’obligeaient à compter comme décédées les cas dans lesquels il y avait des soupçons du diagnostic avant le décès. Autrement dit, de ces personnes qui sont mortes infectées par le SRAS-Cov-2, mais il n’est pas clair que ce soit à cause de cela. C’est l’argument que Health a utilisé en mai dernier pour éliminer près de 2 000 décès de ses statistiques.

La série historique de données sur la mortalité du coronavirus a de nouveau explosé cette semaine après que Santé ait mis en service son nouveau système comptable, comme annoncé mardi dernier par le département de Salvador Illa. Les premiers résultats étaient 1.623 décès, la grande majorité d’entre eux correspondant à la première vague de la pandémie.

Le gouvernement de Pedro Sánchez était réticent à ce changement de système, qui exigeait ECDC Européen et le Organisation mondiale de la SANTE (OMS) depuis mai. Cependant, il a finalement accepté de compter comme morts par Covid les personnes décédées après avoir été testées positives -ou dans un test post-mortem-bien que les causes de décès ne reflètent pas clairement qu’il était dû au virus. Si vous mourez avec Covid, vous vous inscrivez aux statistiques.

Le gouvernement a tenté d’éviter l’application de ce modèle pour éviter de voir ses statistiques croître à un rythme plus rapide qu’au printemps dernier, bien que d’autres indicateurs comme le MoMo, qui est produit par l’Institut Carlos III et reflète les excès de mortalité dans une période temps, il montrait déjà que le chiffre officiel de la Santé était bien inférieur au chiffre réel.

De cette manière, le nombre total de décès dus au Covid est déjà proche de 40000, même inférieur à celui reflété dans les registres d’état civil en mai et qui a placé la mortalité autour de las 43 000 Espagnols. Aujourd’hui, on estime qu’ils peuvent facilement dépasser 50 000.