COVID-19 :

Ce dimanche 27 décembre est devenu une journée historique pour l’Espagne. Araceli hidalgo et Monica Tapia c’était ce matin premières femmes espagnoles à recevoir le vaccin contre le coronavirus développé par Pfizer et BioNTech. Un jalon qui invite, plus que jamais, à rêver de la fin de la pandémie. Désormais, le Gouvernement mènera ses plan de vaccination avec la fin de immuniser un pourcentage élevé de citoyens dès que possible.

Malgré le fait que le médicament, surnommé Comirnaty, a déjà été administré, il peut encore être entouré de quelques doutes que les autorités sanitaires qui l’ont approuvé sont en mesure de résoudre, tels que Agence européenne des médicaments (EMA) et Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS).

En quoi consiste ce vaccin?

Selon l’EMA, le premier vaccin arrivé dans notre pays est basé sur la molécule appelée ARN messager (MRNA), dont la mission est produire un pic de protéines. “C’est un protéine à la surface du virus SRAS-CoV-2 dont le virus a besoin pour pénétrer dans les cellules du corps », précise l’agence.

Après avoir reçu le vaccin, certaines cellules du corps liront les instructions de l’ARNm et produiront temporairement cette protéine de pointe. Le système immunitaire de la personne reconnaîtra alors la protéine comme étrangère et produira anticorps, en activant le Cellules T (globules blancs) pour l’attaquer. Ainsi, si par la suite une personne vaccinée entre en contact avec le virus SRAS-CoV-2, votre système immunitaire le reconnaîtra et sera prêt à défendre votre corps contre lui.

Comment est-il administré?

Comirnaty nécessite deux injections dans la partie supérieure du bras avec une séparation d’au moins, 21 jours. Chaque crevaison comprend 30 millionièmes de gramme de tozinameran, une molécule contenant des informations génétiques sur le nouveau coronavirus.

Quels effets indésirables peut-il avoir?

L’EMA et l’AEMPS conviennent que les effets secondaires enregistrés au cours des essais étaient généralement: léger ou modéré et ils se sont améliorés quelques jours après la vaccination. Plus précisément, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé que les effets indésirables observés au cours de sa phase expérimentale étaient douleur au site d’injection (chez 84% des vaccinés), fatigue (63%), mal de tête (55%), douleur musculaire (38%), frissons tremblants (32%), douleur articulaire (24%) et fièvre (14%). De même, cela peut également se produire gonflement dans la zone où le vaccin a été administré.

L’efficacité et l’innocuité du vaccin continueront d’être surveillées entre les États membres de l’Union européenne, à travers le système de pharmacovigilance et les études complémentaires à réaliser par l’entreprise et les autorités européennes.

Quel type de protection offre-t-il et combien de temps dure-t-il?

Les données publiées jusqu’à présent montrent que le vaccin Pfizer et BioNTech sert à prévenir le coronavirus chez les personnes de plus de 16 ans. Cependant encore il n’a pas été possible de montrer si le médicament peut empêcher la transmission. On ne sait pas non plus combien de temps dure la protection offerte par Comirnaty. Pour le savoir, un suivi pendant deux ans aux personnes vaccinées.

Quelle est son efficacité?

L’efficacité du vaccin a été calculée à partir de données provenant de plus de 36000 participants sur 16 ans, comprenant personnes de plus de 75 ans, Quoi ils n’ont pas montré de signes d’infection antérieure. L’étude a montré une réduction de 95% du nombre de cas de COVID-19 symptomatiques chez les personnes ayant reçu le vaccin par rapport aux personnes ayant reçu le placebo, ce qui signifie que le médicament a démontré un 95% d’efficacité.

De même, un efficacité proche de 95% chez les volontaires à risque de COVID-19 sévère, y compris ceux souffrant d’asthme, de maladie pulmonaire chronique, de diabète, d’hypertension artérielle ou d’un indice de masse corporelle élevé.

Les enfants peuvent-ils se faire vacciner?

Pour le moment, le vaccin déconseillé aux enfants de moins de 16 ans. Les entreprises de fabrication ont conclu un accord avec l’EMA pour poursuivre les recherches et tester l’efficacité et l’innocuité du médicament dans ce groupe de population.

Est-ce dangereux pour les femmes enceintes ou qui allaitent?

Les tests sur les animaux ne montrent aucun effet nocif pendant la grossesse, mais il y a encore très peu de données chez les femmes. Par conséquent, dans ce cas, il est recommandé consulter un professionnel de la santé qui peut évaluer les avantages et les risques.

Par rapport à lactation, non il y a des études spécifiques, mais l’EMA assure que aucun risque n’est attendu.

Les personnes immunodéprimées peuvent-elles se faire vacciner?

Il existe également peu de données sur les personnes immunodéprimées, c’est-à-dire dont le système immunitaire est affaibli. Cependant, bien que peut réagir moins bien au vaccin, l’EMA soutient que il n’y a pas de soucis de sécurité. En réalité, recommande à ce groupe de se faire vacciner parce qu’ils peuvent présenter plus de risque d’être infecté.

Les personnes allergiques peuvent-elles se faire vacciner?

Quelques jours seulement après avoir commencé à vacciner, Royaume-Uni a recommandé aux personnes ayant des antécédents d ‘«allergies sévères» de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus. Aussi dans États Unis Il y a eu des cas d’allergies graves, dont le principal suspect est le polyéthylène glycol (PEG), un composé présent dans les vaccins Pfizer et Moderna, ainsi que dans une multitude de médicaments traditionnels, tels que certains médicaments anti-constipation.

Pour cette raison, l’EMA conseille aux personnes qui vont se faire vacciner de s’informer de ses composants, reflétée dans le section 6 de la notice. En cas d’allergie à l’un d’entre eux, ne devrait pas recevoir le médicament. «Comme pour tous les autres vaccins, Comirnaty doit être administré sous étroite surveillance médicale, avec un traitement médical approprié disponible. Les personnes qui ont une réaction allergique sévère lors de l’administration de la première dose de Comirnaty ne doivent pas recevoir la deuxième dose.», Met en avant l’agence.

Ceux qui ont surmonté le COVID-19 peuvent-ils se faire vacciner?

Lors des essais de vaccins, il n’y a pas eu d’effets secondaires supplémentaires chez aucune des 545 personnes qui ont reçu Comirnaty et qui avaient déjà eu COVID-19. Cependant, il n’y a pas non plus suffisamment de données pour tirer des conclusions sur l’efficacité de Comirnaty chez ces personnes.