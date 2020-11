COVID-19 :

le coronavirus avance sans cesse et est déjà parti 53,3 millions d’infections et plus de 1,3 million de décès Dans le monde entier. États Unis se présente comme le pays le plus touché par la pandémie avec 10,7 millions d’infections depuis le début de la crise sanitaire. le victimes mortelles par COVID-19 sur le sol américain ont atteint 244 345 dans les derniers jours.

Avec ces données déchirantes, Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) publié jeudi un prévisions nationales dans lequel ils ont prédit que Au cours des quatre prochaines semaines, les décès pourraient atteindre 282 000 personnes.

Augmentation des décès dans les semaines à venir

Agents de santé du gouvernement américain ont averti que des dizaines de milliers de citoyens mourront dans les semaines à venir alors que le coronavirus continue d’augmenter à travers le pays, brisant davantage registres quotidiens comme le Vendredi, dans lequel le pays a enregistré un total de 184 000 infections en 24 heures.

Mais en plus, le CDC a fixé une date pour une aggravation de la pandémie aux États-Unis. Ils ont fixé au 5 décembre prochain le jour où entre 5500 et 13400 décès supplémentaires auront été dénombrés: “Le groupe national prédit qu’à cette date, un total de 260 000 à 282 000 décès dus à Covid-19 sera signalé”, indique le rapport.

Pénurie de lits et d’EPI

Cette prédiction est venue au milieu de pénurie d’équipements médicaux de protection individuelle (EPI) et de lits d’hôpitaux aux États-Unis. Le Minnesota, son gouverneur, Tim Walz, parle de: «Une pénurie catastrophique de lits dans les villes jumelles (Minneapolis et Saint Paul) », où il n’y a que 22 lits USI disponibles, tel que rapporté par Washington Post. Les responsables de la santé de l’État ont déclaré que les lits étaient à 90 à 95% de sa capacité.

Dans Wisconsin, les responsables de la santé ont rapporté que seulement 8% des lits USI étaient disponibles. Le sous-secrétaire du Département des services de santé du Wisconsin, Julie Willems Van Dijk, m’a dit: «Le COVID-19 est partout dans notre état. C’est mauvais partout et ça empire partout “, ramasser Le gardien.

Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a proposé que l’État puisse planter: “Nous manquons de temps et nous manquons d’options”, m’a dit.

Dans Chicago, le maire Lori Lightfoot a ordonné aux citoyens de rester chez eux à compter du lundi 16 novembre. Il est conseillé aux résidents de ne quitter leur domicile que pour le travail, l’école ou les besoins essentiels.

Augmenter les mesures de précaution

Anthony Fauci, un expert américain des maladies infectieuses a appelé le mise en garde Oui appelle les citoyens à augmenter l’utilisation des masques ainsi que faire preuve de prudence. “Ce n’est qu’ainsi qu’un blocus national pourrait être évité”, dit Fauci dans des déclarations recueillies par Le gardien.