COVID-19 :

Washington . – L’administration Trump entre en 2021 bien avant son objectif de vacciner 20 millions de personnes d’ici le 1er janvier, laissant les responsables de la santé de l’État à travers le pays se démener pour accélérer un effort de distribution de vaccins massif qui est cruciale pour vaincre la pandémie tout en faisant face à des retards critiques.

Jusqu’à présent, un peu plus de 12,4 millions de doses ont été distribuées aux États, mais le retard est également que seuls 2,8 millions de vaccins ont été administrés, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Certains États ont exprimé leur déception face au retard du vaccin, reconnaissant leurs propres problèmes, mais recherchant également davantage de ressources fédérales au milieu des préoccupations concernant le fardeau qu’ils ont maintenant: faire passer les vaccins dans les bras des patients. Dans plusieurs cas, les problèmes locaux sur le terrain ont créé leurs propres retards, sans parler d’erreurs dangereuses et coûteuses.

En Virginie occidentale, par exemple, 42 personnes ont reçu par erreur un traitement aux anticorps anti-covid-19 au lieu du vaccin contre le coronavirus, selon la Garde nationale de Virginie occidentale. Dans le Wisconsin, la police a arrêté un pharmacien récemment licencié qui, selon elle, a retiré 57 flacons de vaccin Moderna du réfrigérateur d’un hôpital local et les a intentionnellement laissés à l’extérieur, provoquant le rejet de 500 doses.

Sans mandat fédéral sur la façon d’administrer le vaccin, il appartient aux États de décider qui recevra le vaccin et quand, créant ainsi une mosaïque déroutante de règles qui varient considérablement à travers le pays – et un délai. Alors que certains États se concentrent exclusivement sur les agents de santé, d’autres ont également commencé à vacciner les personnes âgées et d’autres travailleurs de première ligne.

Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, a annoncé que les personnes de plus de 80 ans étaient éligibles pour recevoir le vaccin mercredi, tandis que le ministère de la Santé du Tennessee a annoncé qu’il commencerait à administrer le vaccin aux résidents de 75 ans et plus, les enseignants. et les éducateurs.

La Floride a mis en œuvre un plan comté par comté pour vacciner sa population âgée, conduisant à des files d’attente de plusieurs heures dans les sites de vaccination d’un comté du sud-ouest de la Floride, distribuant le vaccin sur la base du premier arrivé, premier servi.

Le Texas n’a distribué qu’un tiers des vaccins qu’il a reçus jusqu’à présent, selon les chiffres publiés dans le panneau de contrôle des vaccins de l’État. Et dans l’Ohio, le gouverneur républicain Mike DeWine s’est dit mécontent du nombre de vaccins qui ont été administrés dans son état, ainsi que de la conformité de ceux des groupes prioritaires qui choisissent de recevoir le vaccin.

Retards de vaccination: “Aucune organisation fédérale”

Plusieurs États ont également déclaré qu’il était difficile de planifier une distribution de vaccins lorsque leur nombre d’approvisionnement de l’administration Trump change constamment et qu’ils ne reçoivent des informations sur l’approvisionnement en vaccins qu’une fois par semaine.

“Il n’y a pas d’organisation fédérale, il n’y a pas de mise en œuvre fédérale, il n’y a pas de coordination entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États”, a déclaré jeudi le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie John Fetterman, un démocrate, sur CNN.

Le sénateur Mitt Romney, un républicain de l’Utah, a critiqué vendredi l’effort de distribution de vaccins de l’administration Trump comme “malheureusement en retard”. “Le fait que des plans de vaccination complets n’aient pas été élaborés au niveau fédéral et envoyés aux États comme modèles est aussi incompréhensible qu’inexcusable”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Romney a exhorté le gouvernement fédéral à recruter des personnes ayant une expérience antérieure de livraison de vaccins et des travailleurs médicaux qui ne sont pas actuellement impliqués dans la fourniture de soins, ainsi qu’à créer des sites de vaccination dans chaque État et à planifier des vaccinations pour les personnes.

“À moins que de nouvelles stratégies et plans ne soient mis en place, les retards mortels de vaccination peuvent empirer à mesure que des populations plus grandes et plus complexes sont ajoutées”, a déclaré Romney. Nous sommes déjà en retard; une action urgente maintenant peut nous aider à rattraper notre retard ».

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré jeudi sur l’émission «Today» de NBC que le gouvernement fédéral pourrait encore aider les États à augmenter la distribution de vaccins sans vérifier chaque étape.

“Au lieu d’intervenir et de prendre le relais, je pense qu’il vaut peut-être mieux donner plus de ressources et travailler avec eux, avec eux”, a déclaré Fauci, qui conseille également le président élu Joe Biden.

“En d’autres termes, ne pas dire que nous allons prendre le contrôle, nous allons faire votre travail, mais dire que nous allons réellement vous aider à faire votre travail, notamment en vous fournissant beaucoup plus de ressources.”

Les États réalisent, cependant, qu’ils ne reçoivent pas pour le moment un énorme coup de pouce du gouvernement fédéral, après que le Congrès a adopté le dernier projet de loi de relance sans milliards de dollars d’aide publique et locale à la auquel les républicains s’étaient opposés.

Les responsables de l’administration Trump insistent sur le fait qu’un retard dans la distribution du vaccin dans les États est l’une des raisons des faibles chiffres, mais ont reconnu cette semaine que même avec le retard, les chiffres sont en retard et le gouvernement fédéral doit le faire. un meilleur travail de résolution des goulots d’étranglement.

“Nous savons que cela devrait être mieux et nous travaillons dur pour l’améliorer”, a déclaré mercredi le Dr Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef pour l’opération Warp Speed, lors d’une conférence de presse.