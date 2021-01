COVID-19 :

Les enfants de moins de 16 ans ne pourront pas faire de sport à partir de 18h00.Et s’ils sont d’abord à l’école, que va-t-il se passer? Y aura-t-il plus de cours d’éducation physique? Le COLEF Andalucía (Illustre Collège Officiel des Diplômés en Education Physique et en Sciences de l’Activité Physique et du Sport) a adressé une lettre officielle aux Conseils Santé et Famille et Emploi, Formation et Indépendants de la Junta de Andalucía de la qu’il est demandé que les services d’activités physiques et sportives offerts par des professionnels qualifiés sont considérés comme des services essentiels.

Parce qu’ils sont en bonne santé. À plusieurs niveaux, mais plus encore en ce qui concerne l’éducation et le développement des mineurs. En ce sens, le texte rappelle que Les administrations publiques andalouses doivent adopter des mesures concrètes pour garantir les droits de citoyenneté énoncés dans la loi 5/2016 du 19 juillet sur le sport en Andalousie.

Le sport va plus loin

Considérez le sport comme une activité d’intérêt général fonctions sociales, culturelles, éducatives, économiques et sanitaires.

Diriger la pratique sportive vers le développement intégral de la personne et la réalisation de valeurs, comme l’acquisition d’habitudes saines chez les personnes et l’amélioration de la santé publique. Le sport contribue à diffuser la culture du sport en tant que facteur éducatif et formatif de l’être humain.

Le sport facilite dimension économique qui contribue au développement du bien-être social l’amélioration de la qualité de vie et la promotion des conditions d’emploi, la génération d’attitudes et d’engagements civiques et solidaires, le respect et la sociabilité, qui se révèlent comme des éléments de cohésion et d’intégration dans une communauté avancée.

En ces temps difficiles, comme la lettre signée par Alejandro Serrano, président du COLEF Andalucía, les institutions et entités à responsabilité publique doivent contribuer au maintien et au développement du secteur du sport: “La survie des agents qui rendent possible la pratique de l’activité physique et sportive est en jeu“.

Le sport en Andalousie a ajouté 0,28% des infections

La preuve avérée que le secteur du sport suppose une incidence négligeable de contagion, comme le souligne le Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences dépendant du ministère de la Santé dans son rapport 230 du 16 octobre 2020, dans lequel il est signalé que les activités sportives ont signalé 24 éclosions cumulées, soit, , 0,28% du total (8 488 foyers), pourcentage qui diminue si analysé en fonction des cas, 179 dans les activités sportives, ce qui représente 0,22% du total.

L’importance du sport pour lutter contre le coronavirus

La science a montré à travers diverses études scientifiques internationales que le sport montre également la capacité de l’exercice physique à contribuer à la lutte contre la pandémie COVID-19: En ce qui concerne la prévention de ce virus spécifique, c’est la première chose qui a été promue (Simpson et Katsanis). En outre, différentes pathologies chroniques, dont la prévention et le pronostic se sont améliorées avec l’exercice physique, comme indiqué dans ces études (Booth, Roberts et Laye, 2012; Pedersen et Saltin, 2015), qui semblent présenter un risque plus élevé des complications en cas de maladie avec COVID-19.

Parallèlement, une étude publiée en octobre dans le prestigieux Magazine des actes de la clinique Mayo, souligne que «la capacité maximale d’exercice est indépendamment et inversement associée à la probabilité d’hospitalisation pour COVID-19. Ces données soutiennent en outre l’importante relation entre la condition cardiorespiratoire et les résultats pour la santé»(Brawner et al., 2020). Par conséquent, comme le soulignent Codella et al. (2020), les effets immunomodulateurs de l’exercice doivent être utilisés favorablement contre COVID19

Exercice physique chez les patients post-covid

En ce qui concerne les personnes qui ont surmonté le COVID-19, la recherche commence à suggérer que leur fonction cardiopulmonaire peut avoir été altérée d’une manière ou d’une autre, même chez les personnes non hospitalisées. C’est pourquoi les chercheurs spécialistes en sciences du sport Heffernan, Ranadive et Jae (2020) soulignent que L’exercice peut être un outil coadjuvant dans les traitements pharmacologiques en raison de ses effets sur le récepteur cellulaire PPARα et la fonction endothéliale vasculaire.

Tout ce qui précède suggère que l’administration publique devrait promouvoir le sport physique dans des environnements sûrs. D’abord parce que est bénéfique pour la santé de la population et, deuxièmement, parce que en Espagne, il vient d’être démontré que ses activités associées fournissent un très faible pourcentage de contagions (CCAES, 16/10/2020).

“On peut dire que les installations sont devenues des espaces sûrs grâce aux lourds investissements réalisés et à l’engagement pour la santé des acteurs impliqués. Dans l’éducation physique, l’activité physique et le sport, les professionnels mettent en œuvre toutes les mesures possibles pour minimiser les risques de contagion (distance de sécurité, masques, adaptation des activités et des intensités, mesures d’hygiène, etc.) “, explique par écrit.

Dans ce contexte, le COLEF Andalousie demande à l’Administration andalouse de faciliter la citoyenneté des droit à l’activité physique et sportive comme l’une des mesures complémentaires, en plus des mesures sanitaires strictes, pour pouvoir lutter contre le coronavirus, comme le résume le slogan: “L’activité physique n’est pas un problème, elle fait partie de la solution“.