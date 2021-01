COVID-19 :

Les Rois Mages de l’Est se sont rendus ce soir au Palais de la Moncloa pour déposer leurs cadeaux au pied du lit du Président Pedro Sánchez: une tonne de charbon pour tromper et diviser les Espagnols, cause des milliers de morts et des files d’attente de la faim avec sa gestion désastreuse, attaque la monarchie et tente de renverser l’indépendance judiciaire.

Les Pages Royales ont parcouru le chemin du Palais de la Moncloa en portant derrière leur dos sept sacs de 155 kilos de charbon chacun, comme le montre la vidéo qui accompagne cette actualité.

Les Rois Mages ont ainsi répondu à une lettre d’une citoyenne, Mari Carmen, qui, dans sa lettre, a renoncé à ses dons pour leur demander de contribuer à résoudre les graves problèmes dont souffre l’Espagne. Chacun des sept sacs de charbon livrés ce soir à La Moncloa explique les raisons du châtiment bien mérité, selon l’initiative lancée par le centre de réflexion Nous verrons:

Pour avoir trompé les citoyens lors de la gestion de la pandémie falsifier le bilan des morts et ne pas prendre les mesures qui auraient empêché la propagation rapide du virus, pour des raisons purement idéologiques. Pour avoir tenté de réécrire l’histoire de l’Espagne avec des lois sectaires, contraires à la vérité historique et antidémocratiques comme la loi de la mémoire historique ou la nouvelle loi de la mémoire démocratique. Pour ne pas défendre la vie, le premier droit fondamental de toute personne, légiférer en faveur de la mort avec des lois telles que la loi sur l’euthanasie et la loi sur l’avortement. Pour limiter l’exercice des droits fondamentaux en état d’alerte en faisant un usage inapproprié de cet instrument juridique, en restreignant les droits fondamentaux tels que ceux de réunion, de manifestation ou de liberté de mouvement. Pour diviser la société, confronter les femmes et les hommes à des lois telles que Loi sur la violence de genre, et pour ne pas avoir respecté le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions, en restreignant la liberté d’enseignement avec des règles telles que la loi Celaá. Pour menacer l’indépendance judiciaire et attaquer la monarchie, symbole de concorde et d’unité nationale. Pour conduire les Espagnols aux files d’attente de la faim, évitable avec une meilleure gestion de la pandémie. La gestion réalisée en Espagne est la pire au monde de tous les pays les plus développés de la planète. Pour avoir promu une Espagne laïque qui viole l’État non confessionnel et la liberté religieuse protégée par la Constitution, pour avoir tenté d’expulser les chrétiens de la vie publique et de les empêcher de vivre leurs croyances et traditions dans la liberté, en particulier la célébration de Noël ou naissance de Jésus, essayant de remplacer leurs fêtes par d’autres manquant de sens religieux.

Les Pages Royales transportent sept sacs de charbon jusqu’à La Moncloa.

Les Pages Royales transportent sept sacs de charbon jusqu’à La Moncloa.

Cette initiative a été lancée par le centre de réflexion Qveremos, un mouvement social engagé pour la défense de la liberté, de la vie et de l’unité nationale. Fondé en 2004, il est composé de plus de 50 professionnels issus des secteurs les plus divers de la société, soucieux de la situation actuelle et future en Espagne.

Qveremos (avec un «V» pour vérité, valeur et valeurs) promeut des idées, des programmes et des projets liés à la politique nationale de la société civile, ainsi que des campagnes de sensibilisation du public, entre autres, dans les sept domaines mentionnés.

La lettre dans laquelle les Rois Mages exaucent le vœu demandé par Mari Carmen.