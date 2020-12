COVID-19 :

Le premier confinement a servi à mesurer qui a été exposé plus et qui moins au SRAS-CoV-2. Les professionnels essentiels – santé en particulier – ont été infectés dans une plus grande proportion que les autres, en bonne logique. Mais une étude ultérieure a pu observer qu’ils avaient non seulement plus de covid, mais pire.

Plus précisément, au Royaume-Uni, ils viennent de publier que les agents de santé ont eu jusqu’à sept fois plus probable avoir une infection grave par COVID-19 que ceux qui ont d’autres types d’emplois «non essentiels». Les données ont été compilées dans le Occupational & Environmental Medicine (British Medical Journal).

Les personnes employées dans les secteurs de la assistance sociale et transport ont, pour leur part, le double susceptibles de le faire, «ce qui souligne la nécessité de garantir que les travailleurs essentiels sont correctement protégés contre l’infection», affirment les auteurs de l’étude, dirigée par Evangelia Demou (Université de Glasgow, Royaume-Uni) qui a suivi pas moins de 120 075 gens.

Cette étude observationnelle ne peut pas à elle seule expliquer pourquoi cela se produit. Mais cela renforce une thèse remaniée depuis le début de la pandémie: le COVID-19 est plus grave chez certaines personnes sans conditions préalables non seulement parce qu’ils sont génétiquement conditionnés, mais aussi parce que sont exposés à des charges virales élevées, d’une ou plusieurs personnes infectées en fin de journée Le facteur de risque professionnel s’ajoute au facteur biologique.

Une autre analyse mondiale de plus de trois millions de cas de COVID-19 confirme que les patients de sexe masculin sont presque trois fois plus susceptibles de nécessiter une admission en soins intensifs que les femmes. La âge avancé et des problèmes de santé tels que l’hypertension, la MPOC, le diabète ou l’obésité augmentent le risque de décès lors de la contraction du SRAS-CoV-2.

Auxiliaires, 9 fois plus susceptibles d’avoir un COVID-19 sévère

Peu d’études ont examiné les différences de risque de développer une infection grave au COVID-19 entre différents groupes professionnels. Bien que l’on sache que ceux qui travaillent dans des fonctions de soins de santé risque plus élevé, on ne sait pas quels pourraient être les risques pour ceux qui travaillent dans d’autres secteurs.

Ils étaient basés sur des données liées à la biobanque britannique, ainsi que sur les résultats du test COVID-19 de Public Health England et sur les décès enregistrés au cours de la période du 16 mars au 26 juillet 2020.

L’étude comprenait 120.075 employés entre 49 et 64 ans. De ce nombre, 35 127 (29%) ont été classés comme travailleurs essentiels. Plus précisément: en santé (9%); soins sociaux et éducation (11%); police, chauffeurs et transporteurs et préparateurs de nourriture (9%).

Au total, 271 employés avaient une grave infection au COVID-19. Médecins et pharmaciens; personnel de support (jusqu’à 9 fois plus susceptible d’avoir un covid sévère); infirmières et paramédicaux; et les travailleurs de l’aide sociale et des transports avaient des taux plus élevés de COVID-19 grave que les travailleurs non essentiels.

Grouped, qui a travaillé dans l’assistance social-santé et éducation ils avaient 84% de chances de le faire; tandis que les «autres» travailleurs essentiels avaient un risque 60% plus élevé de développer un COVID-19 grave.

La population noir et asiatique (près de 3% dans chaque groupe) avaient tendance à être plus susceptibles parmi les groupes les plus exposés, tout comme les femmes.

Et lorsque les chercheurs ont examiné l’impact ethnique, ils ont constaté que les risques d’infection graves pour les travailleurs noirs et asiatiques non essentiels étaient similaires à ceux des travailleurs blancs non essentiels, ce qui suggère que c’est un facteur clé. Mais pas en soi biologique, mais socio-économique.

Les travailleurs non essentiels noirs et asiatiques étaient également trois fois plus susceptibles de développer une infection grave au COVID-19 que les travailleurs blancs non essentiels, tandis que les travailleurs essentiels non blancs étaient plus que 8 fois plus probable faire cela.

Chez les ouvriers du transport ont clairement trouvé un risque accru d’infection grave lié à l’état socio-économique. Mais les résultats ont résisté même après avoir pris en compte des facteurs de risque potentiellement influents, tels qu’un mode de vie plus ou moins sain, des problèmes de santé coexistants et des habitudes de travail.

Ceci est une étude observationnelle et donc ne peut pas établir la cause. Et les auteurs reconnaissent que les données de base de la biobanque ont été collectées il y a plus de dix ans, de sorte qu’ils ne pouvaient pas tenir compte des changements dans la santé, le mode de vie, le revenu et le statut d’emploi.

Ainsi, la UK Biobank n’est que partiellement représentative de la population générale, mais l’un des plus grands échantillons de suivi de personnes à étudier.

Ils concluent: «Nos résultats renforcent la nécessité de prendre des mesures de santé et de sécurité adéquates, et le fourniture d’EPI pour les travailleurs essentiels, en particulier dans les secteurs de la santé et des services sociaux. La santé et le bien-être des travailleurs essentiels sont essentiels pour limiter la propagation et gérer le fardeau des pandémies.

Le masque, une barrière aux infections graves

Ce travail d’observation met en évidence l’importance des équipements de protection individuelle (EPI) chez les personnes à forte probabilité de se retrouver face à face avec une personne infectée. Mais aussi celui que chaque personne porter un masque pour éviter d’exposer les autres.

Le guide (définitif) sur la façon d’utiliser le masque en ces temps de # Covid_19 Prenez note, @_jesusespinosa_ vous le dit! 😷 pic.twitter.com/l3AMZnrFgE – Newtral (@Newtral) 18 juillet 2020

L’Organisation mondiale de la santé a mis à jour le 2 décembre son recommandations sur l’utilisation des masques. «Dans les zones de transmission communautaire du COVID-19, les masques non médicaux doivent toujours être utilisés par le grand public lieux fermés comme les magasins, les lieux de emploi Oui écoles s’il n’y a pas de ventilation jugée adéquate ou si une distance physique d’au moins un mètre ne peut être maintenue », expliquent-ils dans leur document.

N’oubliez pas non plus que les masques doivent être approuvés. Les toilettes en tissu doivent avoir au moins trois couches. Sinon, nous aurons un faux sentiment de sécurité.



L’OMS recommande l’utilisation d’un masque à l’intérieur des magasins, des lieux de travail et des écoles sans une bonne ventilation.

Comme nous l’avons fait dans Newtral.es, des mesures telles que le masque pourraient être décisives en Chine pour arrêter les infections graves dans leur élan. Il peut même être plus facile que ces infections, si elles surviennent, soient asymptomatiques ou très bénignes.

Selon la professeure de maladies infectieuses et de médecine mondiale Monica Gandhi (Université de Californie, San Francisco) “il est possible que l’un des piliers de la lutte contre la pandémie, le masque facial universel, contribue à réduire la gravité de la maladie” .

Également «pour s’assurer qu’une plus grande proportion de nouvelles infections sont asymptomatiques», comme le note un article publié dans la revue scientifique New England Journal of Medicine (effet de variolisation).