COVID-19 :

Sputnik V 3:32 Avertissements du développeur du vaccin

Moscou . – Le fonds souverain russe a déclaré mercredi qu’une première analyse des données de son vaccin contre le coronavirus, Spoutnik V, suggère qu’il est efficace à 92%. Cependant, certains scientifiques appellent à la prudence, soulignant que les données sont loin d’être concluantes.

L’analyse intermédiaire de Spoutnik V est intervenue après que les chercheurs ont identifié 20 cas de Covid-19 parmi les participants à l’essai de phase 3 qui ont reçu le vaccin ou un placebo, selon un communiqué de presse du Fonds d’investissement direct de la Russie ( RDIF, qui a financé la production du vaccin et est responsable de sa vente au niveau mondial.

Selon le communiqué de presse du RDIF, aucun événement indésirable inattendu n’a été identifié au cours de l’essai de phase 3. Certains de ceux qui ont reçu le vaccin russe, qui a été développé par l’Institut Gamaleya, ont eu des événements indésirables mineurs à court terme, tels que des douleurs dans le au site d’injection, syndrome pseudo-grippal qui comprenait fièvre, faiblesse, fatigue et maux de tête.

L’essai de phase 3 russe se poursuivra pendant encore six mois et les données de l’essai seront publiées dans une revue médicale internationale après examen par les pairs, a indiqué le RDIF dans un communiqué.

Poutine assure que sa fille a reçu le vaccin “Spoutnik V” 2:44

Des scientifiques expriment leur scepticisme à l’égard du vaccin Spoutnik V

Outre les essais de phase 3 en cours, en septembre, le vaccin a été administré pour la première fois à un groupe de volontaires des «zones rouges» des hôpitaux russes. Ils ont examiné 10 000 volontaires vaccinés, y compris des médecins et d’autres groupes à haut risque, a indiqué le RDIF, et “ont confirmé le taux d’efficacité du vaccin de plus de 90%”.

Mais le Dr Peter Hotez, spécialiste des maladies infectieuses au Baylor College of Medicine, qui développe également un vaccin contre le coronavirus, a déclaré à CNN qu’il doutait que les 20 cas de covid-19 soient suffisants pour donner une vision solide de l’efficacité de Sputnik V.

«Intuitivement, cela n’a pas de sens de revendiquer une protection de 92% sur la seule base de 20 événements. Mais nous devrons voir les données », a-t-il déclaré. «Les régulateurs ont besoin de voir les données et une autorité de régulation expérimentée devrait les examiner, comme l’EMA, l’Agence européenne des médicaments. Ce sont eux qui ont vraiment besoin de regarder cela et de dire, eh bien, vous savez, c’est trop petit, en fait, pour que vous disiez que c’est 92% efficace. “

L’annonce du RDIF fait suite à une annonce par Pfizer et BioNTech lundi selon laquelle leur vaccin COVID-19 s’est avéré efficace à plus de 90%, sur la base de l’analyse initiale de leurs données. Leur analyse intermédiaire a suivi plus de 90 cas confirmés de coronavirus parmi les participants à l’essai. Plus de 43 530 participants se sont inscrits à l’essai de phase 3 et 38 955 volontaires ont reçu une deuxième dose, a déclaré Pfizer lundi.

Les deux vaccins sont différents. Pfizer est basé sur une plate-forme d’ARN messager, une technologie de vaccin jamais approuvée auparavant, tandis que le RDIF est basé sur un vecteur adénoviral inactivé. L’un des avantages des vaccins adénoviraux est qu’ils n’ont pas besoin d’être stockés ou transportés à des températures extrêmement froides, selon les scientifiques.

Mais Hotez prévient que, quelle que soit la composition du vaccin, les fabricants de médicaments courent le risque de prendre une longueur d’avance en faisant des déclarations d’efficacité pour le moment.

«Je dirais qu’aucune annonce n’aurait dû être faite. Ce n’est pas ainsi que nous procédons. La façon dont nous procédons consiste à envoyer le dossier aux régulateurs. Les régulateurs l’examinent, l’autorisent ou l’approuvent. Et puis vous passez à autre chose. Et vous pouvez divulguer ces informations au public avec des données d’essais cliniques prêtes à l’emploi », a-t-il ajouté.

Martin McKee, professeur de santé publique européenne à la London School of Tropical Medicine and Hygiene, a déclaré à CNN que Pfizer avait initialement prévu une analyse intermédiaire sur seulement 32 cas positifs, mais la Food and Drug Administration américaine a déclaré que non. suffisant.

Pfizer Vaccine Advances – Croyez ou ne croyez pas? 1:16

Essais sur le vaccin Spoutnik V

McKee a convenu que 20 cas positifs constituaient une faible base d’analyse dans l’affaire Spoutnik V; cependant, il a exprimé un “optimisme prudent” quant à l’annonce de la Russie. Tout dépend du nombre de personnes incluses dans les essais et de la prévalence de l’infection dans les communautés où les essais sont menés, a-t-il déclaré.

Plus de 20 000 personnes ont reçu la première dose de vaccin Spoutnik V dans le cadre de l’essai de phase 3, et 16 000 participants ont reçu la deuxième dose, selon le RDIF.

“Je crois que [el RDIF] vous savez qu’ils doivent l’examiner et ont déclaré dans le communiqué de presse qu’ils publieraient les principaux magazines internationaux. Ils devront donc le faire, et ces revues n’accepteront rien sans des audits assez rigoureux des données. Ils en sont très conscients, ils ne doivent faire aucune erreur », a déclaré McKee.

Le RDIF a déclaré à CNN que la Russie publierait le protocole d’essai clinique pour Spoutnik V en novembre et que la prochaine analyse intermédiaire portera sur 39 cas de coronavirus.

La Russie a été critiquée par les cercles scientifiques lorsqu’elle a annoncé le premier vaccin contre le coronavirus approuvé pour un usage public, en août, avant même la fin des essais cruciaux de phase 3.

Le vaccin de Pfizer à la première personne 1:26

Le développement de vaccins contre le covid-19 “n’est pas une compétition”

Les résultats des premiers tests humains de Spoutnik V ont été publiés dans The Lancet en septembre. Seules 76 personnes ont participé aux deux premiers essais, trop peu pour déterminer si le vaccin russe était sûr et efficace. Mais le rapport évalué par les pairs indique que seuls des effets indésirables légers ont été signalés et que le vaccin a déclenché une réponse immunitaire chez les participants à l’essai.

Eleanor Riley, professeur d’immunologie et de maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg, a exhorté tous les fabricants de vaccins à faire passer la qualité et la sécurité avant la vitesse.

L’annonce par le RDIF de l’analyse provisoire du Spoutnik V est “encourageante”, a-t-il déclaré dans une déclaration au Science Media Center du Royaume-Uni. Cependant, a-t-il ajouté, “il est préoccupant que ces données aient été publiées rapidement après l’annonce de Pfizer / BioNtech, plus tôt dans la semaine”.

“Ce n’est pas un concours”, a-t-il également déclaré, exprimant l’inquiétude de nombreux membres de la communauté scientifique.

«Nous avons besoin que tous les essais soient menés selon les normes les plus élevées possibles et il est particulièrement important que les critères prédéfinis soient respectés pour éliminer la mise en aveugle des données d’essai afin d’éviter la sélection des données. Rien de moins que cela risque une perte de confiance du public dans tous les vaccins, ce qui serait une catastrophe.