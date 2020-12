COVID-19 :

Malgré l’arrivée récente de vaccins contre les coronavirus, les cas dans le monde sont en augmentation. Aux portes des vacances de Noël, la nécessité de respecter les mesures sanitaires a été fortement soulignée, ainsi que les restrictions ou limitations de mobilité lors des prochains rassemblements sociaux qui auront lieu. Ce même mercredi le ministre de la Santé l’a souligné, Salvador Illa, indiquant que “les choses n’évoluent pas bien” avant l’augmentation de l’incidence dans toute l’Espagne.

Pour cette raison, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont développé une liste de sept questions à se poser avant d’aller de l’avant avec des projets pour ce Noël. Une série de questions auxquelles, si nous répondons oui à l’une d’entre elles, nous devrions annuler ou modifier tout ce qui est prévu pour Noël afin d’éviter que les cas de coronavirus n’augmentent avec l’arrivée de la nouvelle année et le début des campagnes de vaccination .

Parmi les nombreux conseils, l’organisation -comme Illa dans l’apparition de ce jeudi- influence que “Voyager peut augmenter vos chances de propager et de contracter le COVID-19.” Pour cette raison, ils recommandent de rester à la maison, de reporter les voyages au moment où la situation s’améliore et de maximiser les contacts “Depuis cette année, c’est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres.” «Si vous envisagez de voyager, voici quelques questions importantes auxquelles vous et vos proches devriez répondre à l’avance. Ces questions peuvent vous aider à décider de ce qui est le mieux pour vous et votre famille. » soulignent les créateurs de cette liste.

Liste des sept questions à répondre avant Noël:

1- Est-ce que vous ou quelqu’un qui habite chez vous ou que vous visiterez courent un risque plus élevé de tomber gravement malade à cause du COVID-19?

2- Y a-t-il de nombreux cas dans votre communauté ou dans votre destination ou sont-ils en augmentation?

3- Les hôpitaux de votre communauté ou de votre destination regorgent-ils de patients COVID-19?

4- L’endroit où vous vivez ou votre destination a-t-il des exigences ou des restrictions pour les voyageurs?

5- Au cours des 14 jours précédant votre voyage, vous ou les personnes que vous visitez avez-vous eu des contacts étroits avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas?

6- Vos plans de voyage incluent-ils des transferts en bus, en train ou en avion qui pourraient rendre difficile le maintien d’une distance de 6 pieds?

7- Voyagez-vous avec des personnes qui ne vivent pas avec vous?

Prenez des précautions extrêmes lorsque vous voyagez

La même organisation, auteur de cette liste de questions, avertit que si vous répondez “ oui ” à l’une des questions ci-dessus, vous devriez rechercher d’autres plans pour ce Noël et reporter le voyage à un autre moment. Au cas où vos réponses seraient négatives, insiste sur le respect des mesures sanitaires à tout moment comme porter un masque, se faire vacciner contre la grippe avant de voyager, passer des tests de dépistage du virus, maintenir une distance sociale, hygiène des mains ou vérifier les restrictions de voyage avant de partir.