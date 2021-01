COVID-19 :

L’Espagne est dans la troisième vague de COVID-19, et qui sait si avant une quatrième, au milieu d’un processus de vaccination massive avec des millions de personnes touchées, et avec un nombre d’infections qui ne cesse d’augmenter. Les hôpitaux s’effondrent, car bien qu’il y ait des gens qui se rétablissent, il y a d’autres qui restent infectés pendant des mois, ceux qui ont un COVID persistant.

Le système de santé fait face à une situation sans précédent, et surtout sans connaître avec certitude toutes les informations qu’il faut connaître À propos du virus. Il y a des gens qui ne présentent aucun symptôme, d’autres qui transmettent le virus et d’autres qui continuent pendant des mois et des mois.

Les personnes touchées par ce dernier sont touchées par une condition déjà classée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avec un code dans la Classification internationale des maladies. Il est connu sous le nom de Long Covid.

Qu’est-ce qu’un COVID persistant et quelles suites continuent?

Il y a quelques mois en novembre la Société espagnole des médecins généralistes et de famille (SEMG) a présenté une enquête auprès de 1834 personnes sur la plateforme Long Covid Acts, où il a été montré une symptomatologie similaire à cette affection, très variée, changeante et persistante. Ils avaient en moyenne 43 ans, avec une majorité féminine de 79%, et avec une durée des symptômes de six mois.

Comme d’habitude, les personnes infectées lors de la première vague, atteintes de la maladie à domicile et sans que personne n’ait fait de PCR, et qui continuent à se manifester fatigue et asthénie (96%), Maux de tête (86%) et musclé (83%), essoufflement (79%) et manque de concentration (78%).

Le problème ici est que beaucoup ne sont pas détectés. Est quelque chose sur lequel il manque encore beaucoup d’informations, on ne sait pas s’il disparaîtra avec le temps, et comme il y a des cas plus graves, il n’y a pas de protocole spécifique pour ces patients qui cumulent des mois et des mois avec des séquelles et sans preuves pour le prouver.

Ce que disent les patients et quels types existent

“Ma douleur musculo-squelettique est réapparue. Mais ce qui me limite le plus, ce sont les épisodes de désaturation de l’oxygène dans le sang: Vous avez très sommeil et vous êtes essoufflé », raconte un médecin barcelonais de 64 ans au journal El País. “J’ai passé des semaines au lit, épuisé et essoufflé et je suis toujours en cure de désintoxication pulmonaire. Mais ils n’ont pas fait de PCR et il n’y a aucune preuve que la maladie soit officiellement passée», Raconte un traducteur madrilène sur le même support.

Il y en a d’autres qui passent par les centres de santé, recevoir des soins dans des unités de soins intensifs, rentrer à la maison, puis revenir à environ trois à quatre mois sans guérir. Pour ceux-ci, les médecins assurent que le pronostic est positif et que ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne reviennent à leur ancienne vie.

Cela peut aussi être fait une séparation entre ceux présentant des dommages organiques, c’est-à-dire pulmonaires, neurologiques ou cardiovasculaires, il peut s’agir d’une fibrose pulmonaire, d’un accident vasculaire cérébral ou d’une thrombose, et ceux qui présentent des symptômes plus légers tels que fatigue, fatigue, palpitations, etc … durant plus de deux mois. Les hôpitaux sont saturés et manquent de ressources pour traiter les deux groupes, mais des unités fonctionnelles sont déjà créées pour servir le plus grand nombre possible.