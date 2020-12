COVID-19 :

(CNN espagnol) – Les États-Unis sont sur le point d’avoir deux vaccins contre le coronavirus. Celui déjà approuvé, celui de Pfizer et BioNTech, et celui qui est encore en cours d’autorisation, celui de Moderna.

Bien que les deux vaccins soient basés sur la technologie de l’ARN messager, ils diffèrent considérablement. Dans cet épisode, le Dr Huerta les explique.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille.

Vaccin de Moderna: quand est-il approuvé?

Lors d’une réunion virtuelle à Washington le 17 décembre, 21 experts, membres du panel de conseillers en vaccination de la Food and Drug Administration des États-Unis, ont voté 20 en faveur avec une abstention, pour recommander l’autorisation d’utilisation, en qualité d’urgence, le vaccin du laboratoire Moderna.

Le seul vote contre a été exprimé par le Dr Michael Kurilla, directeur de la Division de l’innovation clinique au National Center for the Advancement of Translational Sciences, qui fait partie des National Institutes of Health des États-Unis. Le Dr Kurilla a déclaré qu’il aurait préféré que l’autorisation soit adressée uniquement aux personnes à haut risque, car à son avis, une déclaration générale pour les personnes de plus de 18 ans est trop large.

Ce qui suit, comme pour l’autorisation du vaccin Pfizer, est que la FDA accepte la recommandation de ses experts. Ensuite, la Commission consultative sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Prevention and Control of the United States (CDC), se réunit dans les 48 heures suivant cette décision pour enfin décider qui seront les Américains qui recevront le vaccin.

D’un autre côté, il est très probable que la commission réaffirmera que les premiers à être vaccinés seront les agents de santé et les résidents âgés des centres de soins de longue durée.

Vaccin Pfizer et Moderna: les similitudes

Le vaccin de Moderna utilise la même technologie d’ARN messager que le vaccin de Pfizer, mais il existe des similitudes et des différences importantes que nous examinerons ci-dessous.

La principale similitude est que les deux utilisent la nouvelle technologie de l’ARN messager ou de l’ARNm, qui n’utilise pas le virus complet, mais une séquence génétique du génome viral dans son produit final.

Ce que les scientifiques ont fait, c’est déchiffrer la composition génétique du pic, une structure en forme d’antenne faite de protéines qui permet au virus d’entrer dans la cellule.

Le génome du virus contient les instructions pour fabriquer ses propres protéines de pointe, et les chercheurs ont décodé ce manuel d’instructions pour le fabriquer.

Ce manuel d’instructions est en fait une molécule appelée ARN messager 1273, qui après avoir été purifiée, constitue le vaccin.

Lorsqu’il est injecté à l’homme, cet ARN messager 1273 est absorbé par les cellules humaines, qui commencent à fabriquer la protéine de pointe. Cela incite le système de défense à penser que le corps est attaqué par tout le virus. Le corps réagit par la production d’anticorps neutralisants, qui protègent contre les infections futures.

Vaccin Pfizer et Moderna: les différences

L’une des différences, cependant, est que le vaccin Pfizer est homologué pour une utilisation chez les adolescents de 16 et 17 ans. Alors que le vaccin de Moderna a été approuvé pour les personnes de plus de 18 ans.

Une autre différence est que le vaccin de Moderna contient 100 microgrammes d’ARNm, tandis que le vaccin de Pfizer contient 30 microgrammes. La raison de la grande différence entre ces doses n’est pas connue, bien que certains scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que les séquences génétiques de l’ARNm des deux vaccins présentent de petites différences dans le code.

Une autre différence est que le vaccin de Pfizer est administré tous les 21 jours, tandis que celui de Moderna est administré tous les 28 jours.

Une autre différence importante est le point de congélation auquel ils doivent être stockés.

Pfizer exige qu’il soit de moins 70 degrés Celsius. Moderna nécessite un stockage à une température de moins 20 degrés Celsius.

Température: une grande différence entre les deux vaccins

Cette différence est très importante, car le vaccin de Moderna peut être conservé dans des congélateurs ordinaires. Cela lui permettrait d’être plus utile dans les petites villes qui ne disposent pas des congélateurs spécialisés dont le vaccin Pfizer a besoin.

Une autre différence importante est l’enveloppe que les délicates molécules d’ARNm utilisent pour leur conservation et leur transport dans les cellules. Cette enveloppe est composée de particules de graisse microscopiques appelées nanoparticules. Ceux de Pfizer sont fabriqués dans le laboratoire canadien Acuitas, tandis que Moderna fabrique ses propres nanoparticules.

Cette différence dans les nanoparticules de graisse fait une différence dans les besoins de congélation des vaccins et affectera probablement également leur fonctionnement.

Selon Brian Ferguson, chercheur en immunologie à l’Université de Cambridge, au Financial Times, ayant une activité inflammatoire, il est possible que ces nanoparticules aient une action qui aide le système immunitaire à produire des anticorps et des cellules T qui ciblent le Virus Sars-CoV-2.

En conclusion, malgré l’utilisation de la même technologie d’ARN messager et une efficacité de plus de 94%, les deux vaccins présentent des différences importantes, dont la signification clinique sera connue lorsque les deux commenceront à être utilisés dans le monde réel, en dehors des essais cliniques. contrôlé.

