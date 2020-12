COVID-19 :

Le marché de l’immobilier résidentiel sera réactivé à partir du second semestre 2021. C’est la prévision du Fédération des agences immobilières (FAI), qui anticipe une reprise lente et hétérogène. La nouvelle année passera de moins en plus en termes d’opérations d’achat et de vente de logements, même s’il ne sera possible de parler de normalité à 100% qu’après un certain temps.

«Nous commencerons à retrouver une certaine normalité à partir du second semestre 2021. La première partie de l’année sera une période au cours de laquelle les effets de la pandémie se feront encore sentir sur l’économie espagnole, comme ERTE, l’arrêt de l’hôtellerie ou la fermeture de nombreuses entreprises, ce qui affectera l’intention d’achat des utilisateurs. De plus, nous prévoyons que les mois de mars et avril 2021 seront particulièrement compliqués en termes d’incidence des infections à coronavirus, ce qui affectera également le marché immobilier “, explique-t-il. Cesar Nozal, vice-président de la Fédération des agences immobilières, à ce journal.

Les dernières données sur la vente de logements préparées par l’Institut national des statistiques (INE) confirment que les opérations ont bondi de 20,5% en septembre par rapport au mois précédent

La vérité est que 2020 a été une véritable montagne russe pour le secteur immobilier espagnol. Les opérations de vente et d’achat sont entrées dans une période d’hibernation à partir du milieu de Mars -lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté- jusqu’à fin mai. Après cet arrêt d’activité, les transactions ont donné des données positives en juin, juillet et même septembre, mais le résultat est dû – en grande partie – à la demande endiguée, c’est-à-dire aux opérations qui n’ont pas pu être formalisées pendant le confinement. Désormais, les agences immobilières confirment que l’activité immobilière est revenue en mode pause. «Novembre a été un mois ample. Les utilisateurs attendent l’évolution de la crise des coronavirus, mais il est clair qu’une faible demande de contacts annonce un ralentissement dans les mois à venir », expliquent-ils auprès des agences immobilières espagnoles.

Les experts immobiliers indiquent clairement que la pandémie a touché chaque ville de différentes manières et que, par conséquent, la reprise sera également inégale.

L’autre grande question que les experts en brique essaient de comprendre est ce qui arrivera aux prix des maisons résidentielles. Pour le moment, les derniers rapports confirment que la pandémie a plus affecté le logement d’occasion que la construction neuve. Le consultant Colliers International a récemment chiffré la baisse du prix des logements d’occasion entre 5% et 15%, tandis que la construction neuve maintient le taux.

«Une demande accrue fait monter le prix. À l’heure actuelle, le comportement des prix n’est pas une bulle. Il y a une stabilité des prix avec de légères hausses », expliquent-ils de FAI. Les experts du Fédération de l’immobilier Ils indiquent également clairement que la pandémie a eu des effets différents dans chaque zone géographique et que, par conséquent, la reprise sera également inégale.

Les opérations montent en flèche en septembre

Les dernières données sur la vente de logements préparées par le Institut national de la statistique (INE) confirment que les opérations ont bondi de 20,5% en septembre par rapport au mois précédent. Si on le compare au même mois de l’année précédente, le résultat montre une légère baisse d’une année sur l’autre de 1,1%, atténuant l’effondrement qui s’est prolongé tout au long de l’année. Au total, 37 839 opérations ont été signées. Par communautés autonomes, le plus grand nombre d’achats en valeur absolue a été enregistré en Andalousie (7 760 transactions), suivie de Madrid (5 498), de Catalogne (5 350) et de la Communauté valencienne (5 323).

Les données préparées par le Conseil général des notaires ils confirment également la reprise des opérations de vente et d’achat. En fait, seulement au mois de septembre 45583 transactions, ce qui représente une augmentation de 5,4% sur un an. Quant aux prix des logements, ils ont baissé de 7% en septembre, tandis que les prêts hypothécaires pour l’achat d’une maison ont augmenté de 8,3%, selon les mêmes données. Par type de logement, la vente d’appartements affiche une baisse de 0,5% d’une année sur l’autre, tandis que celle des appartements à prix libre recule de 0,2%.

En termes de prix, le mètre carré des logements atteint 1 357 euros, ce qui représente une baisse de 7% d’une année sur l’autre. Cet ajustement est dû, selon les notaires, à la fois à la baisse du prix des maisons unifamiliales (-3,4%) et les planchers (-5,6%). La dernière statistique des notaires confirme également que le prix du mètre carré des appartements gratuits a baissé de 5,8%. Le comportement du logement d’occasion se démarque, qui s’établit à 1 475 euros (-9,4% sur un an) et celui des appartements neufs à 2 250 euros (+ 3,7% sur un an).