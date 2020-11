COVID-19 :

Dans un nouvel épisode de ‘Horizonte. Rapport COVID ‘, Iker Jiménez a exploré la nature du coronavirus. Avec la participation de plusieurs experts, leur survie sur différentes surfaces a été analysée, son Résistance au froid ou la découverte d’un nouveau gène caché dans le génome du pathogène.

Survie du coronavirus

Le premier des spécialistes à parler fut Trevor a dessiné, Directeur du Centre australien de préparation aux maladies, qui ont expliqué les recherches qu’ils avaient effectuées pour déterminer le temps de survie du pathogène.

“Le but de notre étude était d’essayer de mesurer la survie du SRAS-CoV-2 à différentes températures et en différentes surfaces. Nous avons mené une étude dans l’obscurité totale car nous savons que la lumière ultraviolette peut inactiver le virus et bien sûr que le type d’éclairage varie beaucoup selon la période de l’année, le pays dans lequel nous nous trouvons ou même le degré de ventilation », a déclaré Drew.

“Les coronavirus que nous connaissions jusqu’à présent ont besoin d’une quantité spécifique de particules pour qu’une personne ait une chance d’être infectée 50%. En prenant cela comme base, nous avons pu montrer que à 20 ° C, ce nouveau SRAS-CoV-2 survit sur la plupart des surfaces, et qu’il le fait en quantité suffisante pour pouvoir vous infecter pendant environ deux semaines. Ce résultat c’est probablement le pire scénario possible pendant combien de temps le virus pourrait survivre “ajouta le spécialiste.

Adaptation aux humains

Nikolai Petrovsky, professeur et directeur de recherche sur le vaccin développé par l’Université de Flinders (Australie), a souligné que “la propriété la plus unique que nous décrivons dans notre publication scientifique est que Le SRAS-CoV-2 semble parfaitement adapté à l’homme dès le premier cas connu. Habituellement, un virus est assez faible au début, car il n’est pas adapté aux cellules humaines et à la physiologie. Au début, ça se propage lentement, ça vous coûte. Et comme il infecte plus de personnes et s’adapte, il devient de plus en plus fort. Nous l’avons vu avec le SRAS 1, le MERS ou le virus Ebola, mais pas avec le SRAS-CoV-2. “

“L’autre caractéristique qu’il nous est difficile d’expliquer est le site de coupe de furine, c’est-à-dire là où le virus pénètre dans nos cellules. Il est une enzyme présente dans les organes de notre corps. Cette propriété est essentielle pour que le SRAS-CoV-2 soit hautement infectieux chez l’homme et il est rare de le trouver dans d’autres coronavirus. Cette petite séquence dans la protéine S est critique pour l’adaptation du virus chez l’homme, mais nous ne pouvons pas expliquer son origine. La question évidente est: «Quelqu’un l’a-t-il mis là?

L’absence de signature

Enfin, il est intervenu Milton Leitenberg, chercheur associé au Center for International and Security Studies du Maryland, qui a expliqué les techniques pratiquées à Wuhan: “L’Institut de virologie de la ville a commencé son programme de recherche sur le gain de fonction pour le coronavirus de la chauve-souris en 2015 en utilisant un virus naturel. Les chercheurs ont pratiqué, et je cite littéralement, “des substitutions dans son ARN pour le rendre plus transmissible”. Qu’est-ce que le gain de fonction? Signifie que un scientifique du laboratoire utilise des techniques de génétique moléculaire. “

Leitenberg a donné plus de détails sur l’opération de cette technique: “Vous prenez un morceau d’ADN et Il est inséré dans un virus pour donner à cette nouvelle construction des propriétés qu’elle n’avait pas auparavant. Le type de gain de fonction le plus important est le commutateur hôte, un petit élément qui, lorsqu’il est ajouté, fait le coronavirus de la chauve-souris peut infecter les humains. Une autre option consiste à rendre le virus aérosol transmissible. Tandis que Avant, un agent pathogène de la chauve-souris ne pouvait affecter quelqu’un que si l’animal mordait ou était mordu. “

Pour cette raison, entretient des soupçons sur le coronavirus: “Imaginons que quelqu’un ait fait ça dans un laboratoire. Cela laisserait-il une trace? La réponse est non, pas maintenant. Il y a 15 ans oui, cela aurait été visible. Mais il y a 15 ans les scientifiques ont compris comment ne laisser aucune trace. Des modifications sont apportées et aucune trace ne reste. Il y a un nom pour cela: l’absence de signature. Technologie de clonage infectieux sans trace. En d’autres termes, les traces ne sont pas visibles en cas de modification. L’Institut de virologie de Wuhan a publié trois articles en 2015, 2016 et 2017, où ils affirment avoir utilisé cette technologie. “