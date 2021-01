COVID-19 :

Le Covid ravage tous les secteurs économiques comme un fléau biblique, mais dans les stations de ski il pleut sous la pluie. Après une mauvaise année sans neige, arrive une année pandémique qui rappelle la grippe espagnole de 1918.

Les activités de montagne en hiver, dont le ski alpin, sont parmi les activités les moins risquées de contagion qui peuvent être pratiquées aujourd’hui. Ils sont appréciés à l’extérieur, les gens sont généralement largement séparés et tous les pratiquants portent leur visage convenablement étouffé pour se protéger du froid.

Dans les stations de ski, c’est vrai, du moins sur les pistes. Le problème réside dans les goulots d’étranglement que doivent traverser les skieurs pour accéder à ces pistes: bus, téléphériques et remontées mécaniques. Mais surtout dans les concentrations qui ont lieu après la journée de ski dans les salons d’après-ski, les restaurants et les bars, aussi bien sur les pistes que dans les stations, ou dans les spas.

Des services, en revanche, qui collectent une grande partie des revenus du secteur de la neige. Et qu’ils représentent, dans certains cas, un pourcentage important de l’économie locale. L’Autriche, par exemple, craint de perdre 2 milliards d’euros en raison du Covid dans le tourisme d’hiver, et en Autriche le ski représente 15% du PIB. Lorsque nous parlons du secteur de la neige, nous parlons de beaucoup d’argent, non seulement dans le tourisme et les économies locales, mais aussi dans l’industrie des sports de plein air.

Skieurs avec des masques dans la Sierra Nevada avec une capacité limitée de 6000 visiteurs. Eduardo Salete (Balder)

Et c’est ainsi parce que les stations de ski sont visitées par une grande masse de touristes de toute l’Europe. Et c’est peut-être le grand problème posé par Covid, l’énorme diversité d’origine des skieurs. L’une des grandes épidémies de Covid en Europe en mars 2020 était due à l’infection de skieurs de 45 pays dans la station autrichienne d’Ischgl. et ils ont apporté le virus dans leurs pays respectifs. Bien sûr, en mars 2020, on ne savait pas ce que l’on sait maintenant. Les stations pyrénéennes n’ont ouvert leurs installations qu’aux résidents et tentent, pour l’instant, d’éviter cette «microglobalisation» européenne qui peut porter tant de risques pour les vagues successives de Covid. Et actuellement, la Suisse, qui n’a pas fermé ses stations, a mis en quarantaine les touristes espagnols, entre autres pays.

Une lumière au bout du tunnel est celle des vaccins, mais il ne semble pas que ceux-ci puissent former un pare-feu efficace, du moins jusqu’à la fin de l’été où une masse critique de la population européenne vaccinée est atteinte. Des médecins experts assurent qu’un confinement total comme celui qui a eu lieu en mars de deux ou trois semaines est nécessaire pour contrôler l’épidémie dans sa troisième vague et éviter l’effondrement des USI et des hôpitaux.

Le problème est que nous avons déjà l’économie de l’UCI. Nous sommes comme Sophie, face à une décision terrible, car si le sentiment que l’économie et la santé (voire la vie) sont deux choses complètement distinctes, la vérité est qu’elles ne le sont pas tant. Rien qu’en France, 120 000 travailleurs vivent de leur emploi dans les stations de ski. Penser leur salaire comme quelque chose de lucratif sans rapport avec la santé et le bien-être de leur famille serait irréaliste.

Cet article risque de vieillir mal et de devoir rectifier sous peu, pour l’instant, la France n’autorisera pas l’ouverture des stations de ski, au moins jusqu’en février, mais après les millions dans lesquels les stations de ski ont investi mesures anticovides, seulement en Espagne 40 millions, il doit être autorisé à ouvrir. Peut-être en limitant la vente de forfaits de ski, l’accès aux téléphériques et aux remontées mécaniques, en réduisant la capacité des restaurants et des salons, en évitant les soirées nocturnes et en augmentant les tests et le suivi des skieurs. Un compromis peut être trouvé dans lequel les pertes des stations de ski sont gérables et l’épidémie ne devient pas incontrôlable. Car il est clair que cette saison l’objectif n’est pas de faire du profit, mais simplement de résister.

ET la mesure complémentaire est que les états compensent les stations de ski, en raison de fermetures forcées et de mesures restrictives. Il est évident que tous les secteurs économiques sont en eau profonde et ont tous besoin d’une aide officielle pour que 2021 ne se transforme pas en un véritable enfer. Il est également clair que les États ne peuvent pas maintenir leurs obligations publiques et renflouer toutes les industries, il n’y a pas autant de fonds dans l’Union européenne. C’est pourquoi il est nécessaire que l’activité économique se poursuive, se réduise et se contrôle, mais qu’elle puisse amortir le coup économique brutal que frappe la pandémie. Cela dépend peut-être de cela qu’en 2021 nous pourrons résister et en 2022 commencer à sortir du puits.

Chiffres du ski en Espagne (source Atudem)



le revenu 118 755 497 EUR (saison 19-20) Visiteurs 4 792 639 (saison 19-20) Emplois directs 3 108 (saison 19-20) Investissement dans la sécurité saison 20-21 36 265 903 EUR