COVID-19 :

Une étude de scientifiques suisses publiée aujourd’hui a conclu que les symptômes du COVID-19 tels que la fatigue, l’insuffisance respiratoire ou la perte de goût et d’odeur peuvent durer plus de six semaines dans un cas sur trois.

Des scientifiques de l’Université de Genève et d’autres institutions ont suivi l’évolution de la maladie chez 669 personnes atteintes de COVID-19, dont un tiers ont signalé des symptômes après la sixième semaine, y compris des patients n’appartenant pas aux groupes à risque de contracter une forme sévère. de la maladie.

Selon les experts, ce pourcentage élevé souligne la nécessité de campagnes de sensibilisation et d’information, également destinées aux entreprises et aux compagnies d’assurance, afin qu’il soit pris en compte que les personnes qui ne sont pas à risque peuvent être malades pendant une longue période, au cours de laquelle ils peuvent également infecter les autres.

Les symptômes à long terme les plus courants sont la fatigue, suivie d’une insuffisance respiratoire, d’une perte d’odeur et de goût et, dans une moindre mesure, d’une toux persistante et de maux de tête, selon l’étude.

«De nombreux patients s’inquiètent de la durée de leurs symptômes et du caractère chronique de certains, mais comme nous n’avons pas de réponse médicale claire, il est important d’accompagner ces patients et de les écouter», a déclaré Mayssam Nehme, l’un des scientifiques de l’université de Genève.

L’Université de Genève a expliqué qu’une étude à plus long terme de l’évolution des patients (trois, sept et douze mois après avoir contracté le virus) est en cours pour mieux comprendre les conséquences à long terme du COVID-19.