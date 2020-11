COVID-19 :

Questions sur les tests de coronavirus

@drhuerta infecté et qui n’apparaîtra pas dans le test car il est trop tôt pour le détecter après une journée de contagion? – Ruth Castillo (@ruthkstillo) 29 octobre 2020

Bonne question, Ruth. Le test moléculaire, celui qui découvre le virus dans les voies respiratoires, commence à être positif deux à trois jours avant l’apparition des symptômes et reste positif – dans les cas bénins de la maladie – jusqu’à environ le jour 10.

@drhuerta bonsoir, si j’ai passé un test sérologique aujourd’hui et que j’ai eu un résultat IgM et IgG réactif, cela signifie-t-il que je suis dans la dernière phase de la maladie ou qu’est-ce que cela signifie? Je recommanderais de faire un test moléculaire. Considérant que je n’ai aucun symptôme. – Maen (@MaryE_Ben) 29 octobre 2020

Bonne question, Mary. Le fait que votre test sérologique ait réagi aux IgM et aux IgG indique que vous êtes dans la première ou la deuxième semaine de la maladie. Nous devons avertir que les tests sérologiques ne doivent pas être utilisés pour diagnostiquer la maladie. Il vaut mieux savoir si une personne a déjà passé l’infection.

@drhuerta une question, si ma mère n’a commencé avec de la fièvre et des courbatures que le 12 octobre, elle a passé le test moléculaire le 15 octobre, elle a cessé d’avoir de la fièvre le 26 octobre. Devrait-elle refaire ce test et quand? Et depuis quand pouvez-vous être avec d’autres personnes et ne pas infecter? Merci – Lili CardenasShikina (@ shikina23) 28 octobre 2020

Bonne question, Lili. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, il n’est plus nécessaire de faire un test viral pour libérer un patient, une évaluation clinique suffit. Elle est contagieuse pendant 10 jours à compter de l’apparition des symptômes.

@drhuerta médecin si le test PCR m’a diagnostiqué positif mais que je n’ai qu’un mal de tête, je dois avoir un traitement. Je ne suis pas allé chez le médecin. – Leticia (@ celesste1234) 26 octobre 2020

Excellente question, Leticia. Il est très probable que vous ayez chuté chez 80% des patients qui ont une maladie très légère. En l’absence de traitement spécifique contre le virus, vous ne devez utiliser un médicament symptomatique que si les symptômes sont sévères. Tout doit vous arriver très bientôt. De toute évidence, vous devez communiquer avec votre médecin.

@drhuerta Salutations Dr. Il y a 23 jours, j’avais des symptômes légers, dans ma ville plusieurs cas de covid ont été signalés. Serait-il utile de passer le test rapide après tant de jours? – Alexandra Nieto (@AlexVirNi) 25 octobre 2020

Salut Alexandra. Seulement que vous avez un besoin absolu de savoir si vous avez eu la maladie. Mais si vous ne présentez pas de symptômes, je ne pense pas qu’il soit utile de passer un test sérologique. Rappelez-vous que le test sérologique n’est pas un bon test pour diagnostiquer le coronavirus, car il y a beaucoup de variabilité dans l’interprétation de ses résultats.

Questions sur les séquelles du coronavirus

@drhuerta y a-t-il une différence signalée entre les patients infectés par COVID et les patients neurologiques atteints de myélite transverse ou de sclérose en plaques, une prise en charge particulière est nécessaire, quel serait le traitement spécifique? Cela m’inquiète parce que j’ai un parent dans cet état. – Ricardo Cuevas (@ riick1000) 29 octobre 2020

Bonne question, Ricardo. La grande majorité des cas de myélite transverse, maladie provoquée par l’inflammation d’un segment de la moelle épinière, sont similaires d’un point de vue clinique, mais leur traitement peut varier en fonction de la cause qui l’a déclenchée.

@drhuerta Bonjour, bonjour Dr, un salut cordial.

Je voudrais vous demander si une personne qui est un patient covid 19 après sa guérison subit un test sérologique pour voir si elle a créé des anticorps, le résultat tel qu’il serait si cette personne a le VIH

Merci pour votre réponse.

Merci – Jairo (@ Jairo93662464) 28 octobre 2020

Excellente question, Jairo. Bien sûr que oui. Les personnes infectées par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et qui sont bien contrôlées, prenant leurs antirétroviraux, ont un système de défense capable de réagir au covid-19 comme une personne non infectée.

@drhuerta Dr Bonjour, connaissez-vous une étude scientifique post-covid sur l’altération de l’odorat, post-covid (2 mois) et vous continuez à percevoir des odeurs dans certains produits, exemple de l’odeur: plastique brûlé – hgiribaldid (EmbajadUr ⭐1945) (@hgiribaldid) 26 octobre 2020

C’est très variable, Giribaldi. Dans certains cas, ils disparaissent très rapidement, mais d’autres prennent des semaines ou des mois. L’important est l’évaluation clinique et le suivi périodique par le médecin.

d’autres questions

C’est peut-être le doute de beaucoup de gens @drhuerta https://t.co/9TcmkSwQQh – Dheys Rios Acosta (@DheysRios) 28 octobre 2020

Très bonne question, Dheys. Bien sûr, ils peuvent l’emmener à la plage pendant quelques heures. La seule chose dont ils doivent s’assurer, c’est qu’il n’y a personne autour. N’oubliez pas que le virus est dans le nez et la bouche des gens, il n’est pas dans l’air sur la plage. Prenez soin d’elle du soleil de midi, s’il vous plaît.

@drhuerta Il a été dit que le nouveau coronavirus est une maladie multi-systémique. En surmontant avec succès; Existe-t-il un contrôle recommandé? – Roberto Antonio (@raheat) 27 octobre 2020

Bonne question, Roberto. Il est recommandé qu’une personne qui a eu le covid-19 consulte régulièrement son médecin de famille, surtout si, au cours de la maladie, elle a présenté un type de complication dans un certain organe.

@drhuerta dr. J’ai quelques doutes, s’il vous plait, pourriez-vous bien me guider quand je termine ma quarantaine de 15 ou 21 jours … sachant que je suis asymptomatique … il faut que je porte un masque étant autour de ma famille à la maison … merci pour votre réponse … salutations de Huaraz Ancash – PDR-SSOMA-SSTMA-AXP-ONE (@PdrAxp) 24 octobre 2020

Bonne question, PDR. Si vous êtes asymptomatique, le jour 1 de votre processus est le jour où vous avez passé le test moléculaire et le diagnostic a été posé. À partir de ce jour, vous avez été contagieux jusqu’au 10, comme des cas bénins. Par conséquent, si vous avez été isolé pendant 21 jours, vous n’êtes plus contagieux.

Questions sur la vaccination

Je ne comprends pas, le vaccin est un virus Covid, car alors ils parlent comme s’il s’agissait de 2 substances – Esther (@ Lindarosa900) 25 octobre 2020

Salut Esther. En réalité, les vaccins et les virus ne sont pas les mêmes. Certains vaccins utilisent une technologie par laquelle un vecteur génétiquement modifié déclenche une immunité; d’autres utilisent un gène appelé ARN messager; tandis que d’autres utilisent des virus désactivés.

Ce que le défi fait, comme nous l’avons dit dans l’épisode du 21 octobre, est de vacciner d’abord le volontaire, puis de l’exposer au virus actif complet pour voir si le vaccin l’a protégé de l’infection.

@drhuerta, bonsoir Dr Huerta, aidez-moi s’il vous plaît avec la question suivante, j’ai fait le test PCR et testé positif, avec des symptômes bénins, aujourd’hui, je suis infecté depuis 17 jours, et je n’ai qu’une petite toux, combien de jours doit-il rester isolé? – cumanda (@ cumanda30215803) 25 octobre 2020

Bonjour, Cumandá. Les directives des CDC indiquent que si vous souffrez d’une maladie bénigne, vous n’êtes plus contagieux à partir du 10e jour de l’apparition des symptômes. Si vous aviez été hospitalisé, vous auriez été contagieux jusqu’à 20 jours après l’apparition du premier symptôme.

@drhuerta bonsoir Dr, j’ai une question après avoir été testé positif au COVID, est-il conseillé de se faire vacciner contre la grippe? Et si oui, combien de temps devrions-nous prévoir pour le faire? – claudia i chavez (@ claudiaichavez1) 24 octobre 2020

Excellente question, Claudia. Bien sûr, il est conseillé de se faire vacciner contre la grippe après avoir eu le covid-19. Vous devez attendre que vous vous sentiez bien et que votre médecin vous donne la permission.

