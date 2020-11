COVID-19 :

Il est indéniable que Les données de Madrid ne sont pas bonnes, comme ne le sont actuellement ceux de presque toutes les régions d’Espagne. Le feu tricolore épidémiologique du gouvernement fixe un objectif – une incidence cumulée de 25 cas pour 100 000 habitants en 14 jours – qui est loin des 300 plus que la communauté enregistre actuellement.

Et encore l’amélioration est également indéniable que Madrid a connu. Il est suggéré par les cas enregistrés, étayés par les données d’hospitalisation et coïncide avec l’observation des médecins dans les hôpitaux. Un exemple est le quartier de Puente de Vallecas, l’un des plus touchés lors de la deuxième vague: il a atteint son apogée fin septembre avec plus de 1,20 cas et il en compte désormais presque quatre fois moins.

[Aquí puedes ver el mapa actualizado del coronavirus en Madrid]

Parce que? Savoir ce qui a fonctionné est essentiel, également pour l’avenir, même si ce n’est pas facile. Les meilleurs espoirs reposent sur les antigènes: Madrid a commencé à les fabriquer en septembre et presque toutes les communautés les ont incorporées par la suite. Son «succès» signifierait quelque chose d’important: la possibilité de le reproduire. Mais ce n’est pas le seul facteur qui peut avoir influencé l’évolution de la communauté.

Le gouvernement régional souligne la restrictions, de nombreux experts parlent de peur et il y a ceux qui pointent vers le immunité troupeau. Nous passons en revue les théories.

1. Tests rapides

Fin septembre, la Communauté de Madrid a commencé à concentrer sa stratégie de test sur les thés antigéniques. En ce moment, deux tests de détection du COVID-19 sur trois effectués dans la Communauté de Madrid concernent des antigènes. La région est celle qui effectue le plus de tests de ce type, et la seule dans laquelle ils surpassent les tests PCR, mais le reste des communautés, à l’exception des Asturies et des Baléares, les intègrent ces dernières semaines.

La stratégie initiale de dépistage des antigènes à Madrid a été critiquée Principalement pour deux raisons: son utilisation dans le dépistage de masse de la population non suspecte et la réduction significative des tests PCR qui a suivi son introduction.

«Les tests antigéniques massifs ne montrent pas beaucoup de résultats positifs», explique-t-il. Scientifique de la SCCI Saúl Ares, qui a suivi l’évolution des données dans la Communauté. Salvador Peyró, épidémiologiste et chercheur au centre valencien FIABIO, l’exprime plus catégoriquement: “Madrid ne fait pas de détection rapide, elle gaspille les tests d’antigènes.”

«La rapidité à connaître les résultats est fondamentale pour casser les chaînes de transmission»

Les deux experts soulignent la valeur de ces tests rapides, mais envisager son utilisation dans les zones où il n’y a pas de cas suspect, déconseillée. «Les tests antigéniques, à mon avis, sont très utiles», déclare Peyró. «Si la prévalence et l’infection sont très élevées (une résidence, par exemple), le dépistage commence à avoir de la valeur. Mais lorsque vous devenez fou de dépistage de personnes sans symptômes ni contact, la probabilité de trouver des résultats positifs est ridicule. “

“Réduisez le taux de positivité, mais pas parce que vous effectuez un suivi plus efficace”, déclare Ares, qui indique problème que le changement de stratégie avec les tests a entraîné pour suivre avec précision l’évolution des cas. “Et ce n’est pas forcément que la moitié des tests ont été effectués, c’est qu’au début il y avait probablement un gâchis dans la notification des résultats des tests d’antigène”, dit-il.

Face au processus ordonné à travers les laboratoires de tests PCR, les tests antigéniques décentralisent les résultats et laissent place à des problèmes de comptabilité. En contrepartie, ils offrent d’autres avantages: «Avant tout la rapidité à connaître les résultats, ce qui est essentiel pour casser les chaînes de transmission», met en évidence Ares. Si le résultat positif d’une personne survient dans 15 minutes au lieu de deux jours, la probabilité d’infection est réduite. “Ce ne serait pas nécessaire si les gens suivaient les recommandations, mais comme nous savons que beaucoup de gens ne le font pas …”

«Il n’y a pas de meilleur test que la PCR. Mais le test d’antigène est super pratique, bon marché, facile et rapide »

Donc, le grand avantage de la rapidité n’a pas tant de sens dans le dépistage de masse que dans les soins primaires au quotidien. “Le résultat rapide évite de nombreuses victimes inutiles, des isolements inutiles, toute la chaîne des suspects … cela donne une certaine agilité”, explique Gemma Tena, médecin de famille à Entrevías.

«Il n’y a pas de meilleur test que la PCR. Mais le test d’antigène est extrêmement pratique, bon marché, facile et rapide », souligne Ares. “Nous avons vu une reprise en octobre en Espagne qui ne s’est pas produite à Madrid, et je pense que la clé est le dépistage des antigènes.”

Bien que la réduction de l’incidence ne suit pas le rythme du début d’octobre, Madrid a maintenu une meilleure tendance que la plupart des régions. L’évolution de la situation hospitalière n’a pas connu la même chute que l’incidence – ce qui réduit le sentiment excessif d’amélioration induit par le changement de stratégie de dépistage – mais la tendance a été positive en octobre et les chiffres restent loin du pic. de septembre.

2. Restrictions par zones

Parallèlement au dépistage massif avec des tests antigéniques dans les centres de contagion, le gouvernement régional a souligné à plusieurs reprises sa stratégie de confinement dans les zones de santé de base comme la clé de l’amélioration.

Cependant, les données révèlent que la tendance à la baisse dans la région précède les mesures restrictives de mobilité et d’activité. «Si nous regardons où la courbe commence à ralentir, c’est avant que les restrictions ne soient imposées», explique Ares. Son modèle mathématique marque le changement de tendance le 17 septembre, quelques jours avant l’entrée en vigueur des premières restrictions à la mobilité à travers les aires de santé de base.

Cela signifie-t-il que le zonage n’a aucun effet? Pas nécessairement. En fait, il est raisonnable de penser que cela a contribué à l’évolution positive de la région. Mais cela ne sert pas à tout expliquer.

3. Citoyens préoccupés

“Il y a eu quelque chose qui a commencé plus tôt, avec l’inquiétude de la population.” Pour Ares, la clé pourrait être dans le sentiment général parmi les citoyens de Madrid que quelque chose se passait et qu’ils devaient faire attention.

“Aucune mesure ne justifie Madrid si ce n’est que de nombreuses personnes ont changé de comportement”

«Lorsque le message est arrivé début septembre que la situation était préoccupante. Je pense que cela a incité la population à être plus prudente », témoigne le scientifique de la SCCI. Et il n’est pas seul dans son reflet.

Cette peur aurait pu être un facteur décisif dans l’amélioration de Madrid est une théorie que de nombreux experts évaluent depuis des semaines, y compris Peyró. «Je fais la même spéculation. En principe, il n’y a pas d’autre explication à Madrid, qui est l’endroit qui prend le moins de mesures », explique l’épidémiologiste FISABIO. «Il n’y a aucune mesure qui justifie ce qui s’est passé à Madrid sauf que de nombreuses personnes ont changé de comportement ».

Le pouls entre les gouvernements central et régional, à un moment où Madrid connaissait la pire situation en Espagne et en Europe mais où les mesures ne s’étaient pas encore concrétisées, pourrait être le tournant pour Madrid. “Si vous entendez beaucoup de bruit et que vous appréciez que vous ne pouvez pas faire confiance à ce qui va se passer parce que personne ne pense à vous, il est possible que les gens adoptent plus de mesures en pensant que les gouvernements ne les adopteront pas”, explique Peyró.

4. Plus de personnes immunisées

Le fait que la première vague frappe si durement la Communauté de Madrid peut avoir un côté positif: des personnes plus immunisées dans la deuxième vague. “Madrid a le taux de contagion le plus élevé que nous ayons connu jusqu’à présent, compte tenu de la première et de la deuxième vague”, affirme Peyró. “Il y a beaucoup plus de personnes immunisées que dans d’autres régions.”

Ça se passe comme ça dans l’un des points noirs de la première vague, les maisons de retraite, les données indiquent une situation plus optimiste face à cette seconde vague. Selon l’étude de la séroprévalence dans les résidences de la Communauté de Madrid, 53% de ses travailleurs et résidents ont déjà été infectés, ce qui rendrait les infections difficiles maintenant.

En termes d’immunité collective, explique l’épidémiologiste, un pourcentage élevé de la population immunitaire est nécessaire, supérieur à celui enregistré en Espagne. Mais il y a d’autres facteurs qui pourraient aider. «Il est vrai que les personnes qui ont été infectées sont celles qui étaient les plus susceptibles d’être infectées. Oui Si les personnes qui présentent un risque élevé de contagion ont déjà été beaucoup infectées, elles peuvent faire quelque chose comme barrière. Il est possible que dans le cas de Madrid, cela aurait pu influencer. Mais ce n’est que spéculation parce que nous ne savons pas comment les gens se comportent.

C’est une autre des théories qui pourraient expliquer l’amélioration de la région et à laquelle le gouvernement régional a également fait référence. Ce vendredi, Antonio Zapatero, le vice-ministre de la Santé publique, a répondu à une question sur le «statut immunitaire» de la région suggérant que, bien que difficile à évaluer, il pourrait être supérieur à ce que reflètent les études publiées à ce jour.

Même si tel était le cas, il est important de noter que une immunité plus répandue n’est pas une panacée, comme le montre le cas de la Suède. Au cours des dernières semaines, le pays scandinave a laissé le répit estival derrière lui et a vu la courbe de contagion COVID-19 se développer à nouveau et a resserré les recommandations à ses citoyens.

Entretien: mieux, mais pas bon

“C’est l’un des grands défis que nous avons: que les conditions soient en place pour évaluer que les familles peuvent se réunir après l’année qui s’est écoulée”, a répondu le ministre de la Santé communautaire, Enrique Ruiz Escudero, dans un entretien avec Vozpópuli. la semaine. Il reste plus d’un mois, mais la question aux autorités se répète. Et la réaction des experts est claire: arrêtons de parler de sauver Noël.

Pour commencer, parce que la situation dans les centres ambulatoires n’a jamais été assouplie. Le Dr Tena explique: «Ici, la pression n’a à aucun moment baissé. À l’hôpital, quand il n’y en a pas de graves, ils peuvent rester à zéro, mais à la Primaire, les gens n’arrêtent pas de venir. C’est incomparable avec mars et avril, mais on peut dire que ça ne s’arrête pas«.

Photo: Fernando Villar | .

En ce sens, Peyró met en évidence une question fondamentale: la crise affecte non seulement les patients atteints de covid. «Tout cela nous empêche de nous intéresser à la pathologie non-covidienne. Vous ne pouvez pas opérer des personnes qui doivent être opérées. Et nous avons tout retardé pendant sept ou huit mois. “

Nous savons que ni la descente n’est si rapide ni la situation si bonne: Puente de Vallecas, l’exemple que nous avons évoqué au début, a laissé derrière lui le pic d’incidence de septembre, mais il ne descend toujours pas en dessous de 300 cas. Et que la situation peut changer rapidement: Selon les dernières données, 70% des zones de base de Madrid ont plus d’incidence maintenant que la semaine dernière.

Nous avons déjà vu ce qui se passe lorsqu’une population se fait confiance. Dans des endroits comme les Asturies, il semblait que la situation était sous contrôle et la deuxième vague est venue soudainement avec le froid et la vie à l’intérieur. «Un Asturien sur 1000 est actuellement hospitalisé pour COVID. Et en été, il semblait que cela n’existait pas là-bas », dit Ares.

“Le simple fait de planifier un Noël normal est irresponsable”

«À Noël, l’hôpital ne sera pas aussi plein qu’il l’est maintenant, mais il ne sera pas vide», ajoute le scientifique de la SCCI. “Si avec cette occupation que l’hôpital va avoir, nous nous réunissons tous pour nous donner des baisers et des câlins, en janvier les USI vont éclater”.

Une attitude prudente de la part des citoyens peut-elle aider? Tena n’est pas trop optimiste: «Il se peut que les gens soient plus responsables. Nous ne savons pas non plus si le virus a changé, a muté, à quel point il est virulent maintenant … Mais la grippe doit venir et nous attendons tous de voir ce qui se passera. Ne serait-ce que parce que la plupart des gens portent un masque, il faut déjà le remarquer. Mais jusqu’à ce qu’il arrive, nous ne le saurons pas.

“En ce moment, cela devrait nous donner exactement la même chose d’être rouge, jaune ou vert”, dit l’épidémiologiste valencien. «Il faut appliquer les mesures. Nous devrions descendre plus vite si nous voulons éviter que les USI passent un mauvais moment. Et les unités de soins intensifs ne fonctionnent pas de la même manière lorsqu’elles sont très pleines.

Peyró reconnaît que Madrid est la preuve que des améliorations peuvent être réalisées sans la nécessité d’un confinement strict, mais rappelez-vous que cela «nécessite que la population vous accompagne». Ares est plus retentissant: «Le simple fait de planifier un Noël normal est irresponsable. Vous n’avez besoin d’aucun modèle mathématique pour dire cela.