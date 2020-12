COVID-19 :

Les théâtres de la ville de Miami ont connu une croissance importante ces dernières années qui a maintenant été complètement paralysée, 3 mois, c’est long et l’incertitude sur le temps qui reste conspire avec le chemin du succès parcouru.

Le monde du divertissement est toujours fermé et avec de nombreuses questions sans réponse.

Quand les théâtres rouvriront-ils? Quand les représentations reprendront-elles? Qu’en est-il de vos employés, artistes, producteurs, scénographes?

Les théâtres de la ville du soleil se sont réunis pour demander une audience à la Le maire du comté de Miami Dade, Carlos Giménez à la recherche d’un soutien économique et de la solution à une ouverture responsable qui préserve la santé mais qui permet à la fonction de se poursuivre et de répondre aux engagements professionnels de tant de personnes et de familles impliquées dans ce virage

«Nous avons fermé pour préserver la santé du public, des artistes et des employés des lieux», explique Marisol Correa, «mais nous avons maintenu le personnel de base des employés à ce jour». À cet égard, Adriana Barraza souligne que “nous continuons à donner des cours en ligne et” remplissons nos engagements de travail avec nos professeurs.

Huit théâtres à Miami-Dade qui présentent des œuvres en espagnol et vivent exclusivement de la vente de billets et n’ont pas d’aide publique pour soutenir ces espaces se sont unis pour avoir une seule voix et éviter la fermeture des salles.

Ils ont créé HISTEPA, par ses initiales HISPANIC THEATERS AND PRODUCERS ASSOCIATION composée de théâtres:

WYNWOOD WALK, THEATRE 8, CATARSIS ROOM, ADRIANA BARRAZA BLACK BOX, ARTEFACTUS, HAVANAFAMA, THEATRE DES BEAUX-ARTS et THE TRAIL THEATRE.

Ensemble chaque soir, ils offrent 1200 places, fournissent plus de 80 emplois directs et 300 emplois indirects, avec plus de 50 sociétés de production qui dépendent de ces espaces pour leurs créations et atteignent un public qui représente 70% de la population hispanophone de Miami- Dade, selon les données du recensement.

Le conseil créé à cet effet explique qu’un soutien financier est nécessaire puisque les théâtres sont petits et s’il est ouvert en limitant la capacité, ils ne couvrent même pas les coûts, ils ont donc besoin d’un soutien financier jusqu’à ce que les mesures sanitaires permettent la réouverture à 100 % de sièges vendus

«Il n’a pas été question de numériser certaines de nos œuvres pour lever des fonds, car je pense honnêtement que c’est contre le théâtre. Je suis passionné de théâtre et je n’ai pas encore pu voir une pièce entière en numérique. Et je pense qu’il faut miser sur la réouverture, pour revivre l’expérience d’être dans une salle de théâtre ». «Le théâtre est une expérience expérientielle. Faire du théâtre numérique, c’est bien, mais ce n’est pas du théâtre. Le théâtre doit être expérimenté ». Mentionne Ferro de Paseo Wynwood

Nous nous joignons au soutien apporté par d’autres moyens et lançons un appel au soutien des entités gouvernementales pour venir au secours de cette mémoire culturelle de la ville. Si vous êtes amateur de théâtre, partagez cet article afin que nous soutenions la pérennité de ces espaces dans la ville

Gaston Pflucker / gaston@latinanoticias.com