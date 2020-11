COVID-19 :

Les thermomètres à pistolet pour mesurer la température corporelle en un instant sont devenus l’une des icônes de l’imagerie visuelle du COVID-19. Nous les avons vus sur les images qui nous sont parvenues de Chine depuis le début de la pandémie. Et ils ont peut-être même mesuré la température avec l’un d’entre eux si vous avez volé en avion au cours des derniers mois.

Mais depuis quelques semaines, plus ou moins mi-juin, un message est devenu viral à travers les réseaux -un parmi tant d’autres-, un message qui garantit que les thermomètres infrarouges peuvent causer des dommages neurologiques et «tuer les neurones». Ces appareils sont connus pour être des récepteurs et non des émetteurs d’énergie, alors quelle est la vérité à ce sujet?

Les thermomètres à pistolet causent des lésions cérébrales

Partagé des milliers de fois par des réseaux tels que Facebook, Twitter, WhatsApp ou YouTube sous forme de texte, de meme ou d’audio, le message viralisé sur les réseaux garantit que Ces appareils présentent un risque pour la santé:

Le message viral sur les thermomètres à pistolet

«Tous les gens qui sont dans les supermarchés et dans les magasins ne leur donnent aucune information sur ce que fait ce petit pistolet. Cela n’a pas l’air, comme lorsque vous allez chez le médecin et qu’il fait des rayons X, cela ne vous semble pas, mais il est stocké. Je me demande combien de fois par semaine tu vas au supermarché et ils rayonnent précisément dans ta tête. Aujourd’hui, 1000 neurones vous tuent, demain encore 1000, après-demain encore 1000 et cela à la longue apporte d’innombrables altérations avec votre système nerveux central qui contrôle vos automatismes et vous ne saurez jamais ce qui était à cause de cette ampoule », dit le message, émis par quelqu’un se présentant comme «Dr. José Mena ».

De plus, il recommande de demander que l’appareil ne soit pas porté sur la tête, mais sur le bras. “La température peut être mesurée même au niveau du gros orteil, elle n’a pas besoin d’être dans la tête.”

L’., agence mondiale d’information, a voulu tester la vérité dans ces hypothèses sur l’appareil de mesure populaire, à commencer par le supposé médecin qui charge contre le thermomètre. D’après ce que l’on lit dans leur division de Buenos Aires, une recherche sur YouTube de la balise «#EnLaCabezaNo» qui accompagne certaines des publications sur les thermomètres, leur a permis de trouver une autre vidéo, de 2019, intitulée «Formation du Dr JOSE MENA», dans le cela parle d’un homme qui semble avoir la même voix.

Une nouvelle recherche de ce nom, cette fois sur Google, a conduit à une vidéo, également de l’année dernière, dans laquelle il est présenté comme «José Mena Abud». Une recherche de ce nom dans le Registre national des professionnels du Mexique “nous a permis de confirmer que cette personne est inscrite comme chirurgien-dentiste depuis 1977”.

Ils n’émettent pas d’énergie, ils la reçoivent

Mais concentrons-nous sur l’appareil, est-il vrai qu’il cause de tels dégâts? Pour ce faire, il devrait irradier certains types d’ondes, et selon le manuel d’utilisation de ce fabricant, les thermomètres numériques en forme de pistolet «fonctionnent avec un capteur infrarouge qui mesure la température corporelle et n’émet aucune énergie». C’est-à-dire, contrairement à ce qu’assure le message viral, «ils ne rayonnent pas, mais sont des récepteurs de signaux externes».

Cette mesure est ensuite transformée en un signal électrique qui se reflète enfin sur l’afficheur numérique., indiquant la température de la personne. Certains d’entre eux ont une petite lumière, qui fonctionne de manière indicative pour savoir dans quel secteur du front de l’utilisateur pointer.

FDA, agence fédérale qui réglemente les médicaments aux États-Unis, indique sur son site Internet que l’utilisation de ce type de thermomètre permet de “réduire le risque de contamination croisée et de minimiser la propagation des maladies”, ajoutant qu’ils sont faciles à utiliser, à nettoyer et à désinfecter. Parmi les instructions générales d’utilisation, elles ne mentionnent pas le risque de lésions neurologiques ou autres.

Opinion de divers experts

“Le capteur [del termómetro] il ne mesure que le rayonnement électromagnétique [emitida por el usuario], il ne produit pas “, explique Antonio Estay, universitaire à l’Université du Chili au Département de technologie médicale.

Federico Preve, neurologue et membre du comité exécutif de l’Union médicale uruguayenne, a été surpris de lire le message viral, dirigeant directement sur l’appareil que «Autant que je sache, Il n’y a aucune recherche montrant que ce type de dispositif de réception infrarouge provoque des dommages, ni neurologiques ni dans aucun autre tissu du corps humain. Ce sont des dispositifs sûrs et c’est ce qu’il est recommandé d’utiliser dans ce contexte de pandémie, pour éviter les contacts et ainsi réduire le risque de contagion ».

Maria Vaccarezza, un neurologue pour enfants à l’hôpital Italiano de Buenos Aires, est d’accord avec l’expert précédent, déclarant que «c’est la première fois que j’entends cela. [De haber riesgos] les neurologues le sauraient “, a-t-il ajouté et expliqué que ces appareils sont utilisés depuis longtemps dans les aéroports pour détecter différentes pathologies:”Il n’y a pas d’enquête [que advierta sobre efectos adversos de estos termómetros]. Il faut toujours regarder des articles médicaux pour ces questions, ne pas se laisser guider par les rumeurs qui circulent ».

Non, cela ne causera pas de lésions cérébrales

En résumé, il n’y a aucune preuve ou littérature scientifique sur les dommages neurologiques allégués des thermomètres infrarouges mentionnés dans le post viral, selon les experts consultés. De plus, comme . Factual l’a déjà vérifié, ces appareils fonctionnent avec un capteur infrarouge qui détecte la température corporelle; ce sont des récepteurs, ils n’émettent pas d’énergie, vous ne devriez donc pas vous inquiéter s’ils vous «dirigent» vers un pour connaître votre température corporelle.