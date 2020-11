COVID-19 :

En août dernier, la deuxième vague du coronavirus a commencé en Espagne en Espagne, une vague qui n’est pas encore terminée et qui menace de ruiner Noël pour des millions de familles. Ce même août, le ministre de la Santé, Salvador Illa, a offert l’achat de tonnes de matériel développer une réserve stratégique nationale et empêcher l’Espagne de manquer d’équipements de protection comme cela s’est produit au printemps dernier. Quatre mois se sont écoulés et la santé est toujours Il n’a pas acheté de masques, de gants ou de lunettes pour les agents de santé, malgré la budgétisation d’un macro-contrat de 2 578 millions d’euros.

Sanidad était en retard à la première vague et la répète dans la seconde. Le 4 juin, le gouvernement de Pedro Sánchez a conçu un processus de désescalade et retour à la ‘nouvelle normalité’ pour tout le pays, le ministre Illa a promis que l’Espagne arriverait bien équipée pour une hypothétique deuxième vague à l’automne après la situation chaotique vécue dans les hôpitaux au printemps dernier. Dans le cas où cette nouvelle vague arriverait, qui arrivait, Illa a promis qu’il n’y aurait pas de pénurie de matériel car il serait créé une grande réserve stratégique de Matériel protection de toutes sortes: des tests aux blouses, lunettes et masques.

Le gouvernement a conçu l’appel d’offres pour ce méga-contrat portant sur du matériel de plus de 2 000 millions dans les deux mois suivants, en le soumettant à un accord-cadre le 4 août. le plus gros contrat de l’histoire de ce type de matériau. Cependant, on n’en savait plus sur lui jusqu’au 10 novembre dernier, lorsque quelques minutes après 10 heures du soir, l’attribution d’une partie du contrat a été publiée. Seuls 6 des 11 lots de matériel projeté ont été attribués: blouses, tests moléculaires pour la détection de Covid -la fameuse PCR- et les écouvillons d’extraction qui sont utilisés pour ces tests.

Les lots correspondant à l’achat de millions de gants nitrile (5), des lunettes protection (6), masques chirurgical (7), masques FFP2 (8) et FFP3 (9) sont toujours dans le limbes administratifs. Ils n’ont été attribués à aucun fournisseur de matériaux et n’arriveront donc pas à temps pour servir les agents de santé espagnols dans leur lutte contre la deuxième vague.

Ce qui est attribué n’arrive pas

Même le matériel attribué dans les six lots restants n’arrivera pas à temps. Les livraisons promises par Salvador Illa, comme OKDIARIO l’a appris des sources sanitaires, n’ont pas encore commencé à arriver malgré le fait que la situation épidémiologique commence à se dégager dans presque toute l’Espagne. Surtout dans la Communauté de Madrid.

Selon les données de la pandémie que l’ISCIII met à jour presque quotidiennement, le pic de la courbe de contagion dans cette deuxième vague aurait été atteint dans le passé 27 octobre. Ce jour-là, 22 570 nouveaux cas ont été traités en seulement 24 heures. Depuis lors, la tendance des nouvelles infections a été généralement à la baisse tout au long du mois de novembre, malgré le fait que l’effet a mis plus de temps à se manifester dans l’incidence cumulée.

Cette réserve stratégique de matière promise par Illa est donc arrivée tardivement à une deuxième vague et il y a des doutes qu’elle sera utilisée dans une hypothétique troisième vague: l’horizon 2021 est marqué par l’arrivée du vaccinations, ce qui pourrait rendre inutile l’envoi de tonnes de fournitures hospitalières.

PME, exclues

La réserve stratégique organisée par le gouvernement de Sánchez et le ministère de Salvador Illa Non seulement il n’est pas arrivé à temps et avec un compte-gouttes, mais il l’a également fait en expulsant les PME espagnoles de la fabrication et de l’achat de lots de ce matériau.

Cette plainte a été transmise au gouvernement par la Fédération des employeurs FEDECON (Fédération espagnole des entreprises de vêtements) et la Confédération de l’industrie de la mode.

Les associations professionnelles ont souligné que “l’appel d’offres public pour la fabrication de matériel sanitaire a laissé de côté les PME Espagnol “. Et donc ils l’ont détaillé, comme rapporté par OKDIARIO.

Comme dénoncé, «l’appel d’offres public lancé par l’Institut national de gestion de la santé (Ingesa) et dépendant du ministère espagnol de la Santé, pour la fourniture de produits de santé face à une nouvelle vague de Covid-19 laisse de côté les mêmes PME qui ils ont pu résoudre la crise matérielle pendant les pires jours de la détention.

L’association patronale souligne que «les exigences énoncées dans le document abandonnent presque entièrement les entreprises espagnoles. L’impossibilité de concurrencer les prix des produits importés principalement des pays asiatiques a rendu impossible l’attribution aux entreprises manufacturières nationales».