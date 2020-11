COVID-19 :

Une étude détermine que certains des principaux traitements de l’ostéoporose pourrait réduire l’incidence du Covid-19 chez ceux qui en prennent. Cette étude a été réalisée avec des médecins de l’hôpital del Mar, des chercheurs de l’Institut de recherche médicale Hospital del Mar, de l’université Pompeu Fabra et du parc Sanitari Pere Virgili.

Ces résultats soutiennent le recommandations de guides scientifiques en ce qui concerne la commodité de maintenir les traitements de l’ostéoporose chez les patients atteints de Covid-19

Certains des principaux traitements de l’ostéoporose, le denosumab, le zolédronate et le calcium, sont ceux qui pourraient avoir un effet protecteur contre le coronavirus. Plus précisément, il y aurait une réduction de incidence d’infection entre 30 et 40%, selon cette recherche.

Les chercheurs expliquent qu ‘”il existe des indications permettant de faire l’hypothèse que certains médicaments pour traiter certaines maladies rhumatologiques pourraient interférer positivement dans l’histoire naturelle de cette maladie, soit en réduisant l’incidence, soit en réduisant l’évolution vers des cas plus graves”.

Pour arriver à cette conclusion, plusieurs patients ont été étudiés mais avant cela, ils ont réalisé le faible incidence de la pandémie chez certains de ces patients. Les scientifiques ont étudié les différents traitements et l’évolution de patients rhumatologiques avec des pathologies non inflammatoires et leur relation avec l’infection par le SRAS-CoV-2, ainsi que son évolution, le besoin de soins hospitaliers et la mortalité.

Cette étude suggère que certains de ces traitements pourraient protéger les patients contre l’infection Covid-19, bien que d’autres études restent à faire avec plus de patients pour le prouver, comme dans d’autres cas avec de telles incidences et avec tout qui ont à voir avec le coronavirus.

Apparemment, certains médicaments comme le denosumab ont un réponse dans la réponse du système immunitaire par l’activation et la différenciation d’une partie des cellules qui en font partie.

Selon l’étude, son inhibition modifie la réponse inflammatoire et agit sur les cytokines, qui ont un rôle déterminant dans l’infection par Covid-19. Alors que le zolédronate peut moduler la réponse immunitaire et stimuler son action contre le SRAS-CoV-2.

Il y a plus de résultats parce que l’antidépresseur duloxétine peut également ont un effet positif sur la réduction de l’incidence du Covid-19. En revanche, un analgésique couramment utilisé pour traiter la douleur, la prégabaline, semble avoir tendance à augmenter l’incidence de la maladie.

Pour cette raison, les chercheurs expliquent que les médicaments de traitement de l’ostéoporose sont sans danger et ils doivent continuer à être administrés aux patients qui les prennent. Ils expliquent également que les données de l’étude indiquent que les traitements anti-ostéoporotiques et la duloxétine pris par les patients du primaire sont sans danger contre l’infection à coronavirus et pourraient également en réduire l’incidence.