. – Plus de travailleurs hispaniques ont été touchés par la pandémie de coronavirus dans les usines de transformation des aliments, les entreprises de fabrication et les lieux de travail agricoles aux États-Unis au printemps dernier que les travailleurs d’autres races ou ethnies.

Cela a été rapporté lundi par une équipe dirigée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais).

L’étude a révélé que près de 73% des travailleurs diagnostiqués dans les usines de viande et de volaille et dans des milieux similaires à travers le pays étaient hispaniques ou latino-américains, bien qu’ils ne représentent que 37% de la main-d’œuvre dans ces lieux de travail. .

“Notre étude soutient les conclusions des rapports précédents selon lesquels une partie du fardeau disproportionné du COVID-19 parmi certains groupes de minorités raciales et ethniques est probablement liée au risque professionnel”, a écrit l’équipe.

Les responsables de tout le pays ont signalé pendant des mois que la pandémie affectait de manière disproportionnée les communautés de couleur pour diverses raisons, notamment les conditions de vie et de travail, ainsi que l’accès équitable aux soins de santé.

Le CDC a examiné les informations collectées auprès des services de santé de l’État sur les travailleurs atteints de COVID-19 confirmé dans les usines de transformation des aliments, la fabrication et les milieux agricoles entre le 1er mars et le 31 mai.

Près de 73% des personnes diagnostiquées avec un coronavirus étaient hispaniques ou latino-américaines, 6,3% étaient noires et 4,1% étaient asiatiques ou insulaires du Pacifique, selon l’enquête.

Cela suggère que «les travailleurs hispaniques / latino-américains, non hispaniques noirs et non hispaniques asiatiques / insulaires du Pacifique dans ces lieux de travail pourraient être affectés de manière disproportionnée par le COVID-19». Ainsi, les chercheurs ont écrit dans la revue Emerging Infectious Diseases du CDC.

Lieux de travail à haute densité

Les chercheurs ont trouvé des rapports de tests massifs dans des usines de viande et de volaille aux États-Unis qui ont révélé des épidémies généralisées de coronavirus et trouvé un grand nombre d’infections asymptomatiques ou présymptomatiques.

Les lieux de travail à haute densité peuvent entraîner un risque accru de transmission du COVID-19, ont rapporté les chercheurs.

«Ces résultats appuient la nécessité de stratégies de test complètes. En plus de la recherche des contacts et de la détection des symptômes, pour les lieux de travail d’infrastructure critique à haute densité. Et ainsi aider à identifier les infections et réduire la transmission sur le lieu de travail », a conclu l’étude.

Seuls 36 États ont rapporté des données et les stratégies de test variaient selon le lieu de travail. Cela a influencé le nombre de cas détectés, a déclaré le CDC.

De plus, les travailleurs qui hésitent à déclarer des maladies pourraient avoir conduit à une sous-estimation des cas parmi les travailleurs.