COVID-19 :

Pour une fois, le célèbre virus FIFA a évité à Grenade d’avoir à contourner le Règlement comme cela s’est produit la semaine dernière contre la Real Sociedad car il n’y avait pas de match de championnat.. Machís, Luis Suárez, Neuhén et Domingos Duarte, qui ont fait leurs débuts avec le Portugal, ont pu éviter la quarantaine imposée à une grande partie de l’équipe de Grenade et du personnel d’entraîneurs en raison de l’épidémie de COVID qui a éclaté dans l’équipe lors de leur voyage à Chypre pour faire face au tour de qualification de Ligue Europa contre Omonia. Une situation qui a fait travailler la majeure partie du groupe dans leurs maisons respectives. Soldier, Eteki et Jorge Molina l’ont fait dans la Cité des Sports.

La ruelle avec peu de sortie dans laquelle les circonstances et le zèle de la Liga ont mis le club a été analysée il y a quelques jours par son directeur général, Antonio Fernández Monterrubio celle qualifiée de “très dure” et “pas rigoureuse” la déclaration de l’instance présidée par Javier Tebas. Grenade fuit les affrontements, mais attend une main tendue.

Le match contre la Real Sociedad était un exemple de sacrifice et d’honnêteté face à une énorme adversité. Sept professionnels et huit recrues à la fois. «La barre a été placée très haut avec les mesures qui ont été prises et nous avons été le précédent. Voyons ce qui se passe maintenant. La barre est assez haute », se dit Monterrubio.

Ce sont les faits. Tout a commencé le 30 octobre avec un positif de Fran Sánchez (directeur sportif), puis ceux de Jesús Vallejo, Raúl Espínola et José Alfonso Morcillo (les deux derniers des entraîneurs) sont arrivés. Cela a rendu nécessaire l’individualisation des sessions de formation et la réalisation de PCR. Tous négatifs sauf Diego Martínez en résultat peu concluant. Puis voyagez à Chypre. Tests rapides dans la ville des sports. Diego a été testé positif à ce test et par précaution, il n’a pas voyagé. A Nicosie, symptômes d’Antonio Puertas et Manolo Lucena (le délégué). Nouveaux tests PCR et tous négatifs sauf un membre de la première équipe n’appartenant pas au staff technique. Aucun organisme n’a indiqué au club qu’il n’avait pas demandé à faire un tel déplacement.

Le club a reçu un e-mail de LaLiga avec des recommandations pour ledit voyage qui ont été scrupuleusement suivies. “Le délégué de l’UEFA m’a félicité après le match contre Chypre pour la façon dont nous avions géré la situation.” Commentaires de Monterrubio. Il est intéressant de noter que les protocoles de LaLiga et de l’UEFA sont différents. Grenade, sans y être obligée, applique le protocole LaLiga dans les matches européens (ne pas porter de vestiaires, voyager dans deux bus, etc.).

Après avoir confirmé les symptômes de Puertas, Monterrubio a contacté LaLiga. Le club prend des mesures en accord avec l’employeur. Dans la perspective du match contre le Real, Grenade a demandé de reporter le match pour “sécurité” et “responsabilité”. LaLiga répond que seules les personnes ayant une PCR négative qui n’ont pas été à Chypre ou des IGG positifs peuvent se rendre à Saint-Sébastien. Il y a trois joueurs qui, selon les services médicaux, ne sont pas disponibles, ce sont Soldado, Kenedy et Jorge Molina. Il n’y a pas de joueurs. Comme le comité de la concurrence n’est pas d’accord non plus, Grenade voyage avec ce qu’elle peut et moins. Très dur.

Le club se souvient du précédent du Dinamo Kiev, qui s’est rendu à Barcelone malgré des cas plus positifs. Grenade a toujours respecté tous les protocoles avec la Junta de Andalucía et LaLiga étant donné les conditions difficiles que traverse le monde et en particulier la ville de Grenade.

Le résultat est connu. Roberto Soldado, sans être renvoyé du service médical, a assumé la responsabilité de jouer dans un geste d’une valeur énorme et d’un professionnalisme infini. Kenedy n’était pas non plus en état et est tombé en panne à Saint-Sébastien pendant un mois. Jorge Molina n’était pas bien non plus. La réalité est que Grenade n’était pas autorisée à concourir sur un pied d’égalité. Et même ainsi, LaLiga a ouvert un dossier disciplinaire “pour l’utilisation des vestiaires en plus de minutes” comme l’explique Monterrubio.

Ce dimanche, de nouveaux RAP seront effectués sur tous les membres de l’équipe. Il sera important de voir ce qui peut se passer pour le prochain match contre Valladolid. Selon les résultats, le confinement majoritaire peut prendre fin.